46 años de Glendi en Manchester. Comienza la temporada de caza.

Festival de Indonesia en NH es postergado por preocupaciones de posible redada de ICE

El Festival de Indonesia de Somersworth de este septiembre ha sido postergado para diciembre.

El Daily Democrat de Foster reporta que los organizadores dijeron que hay preocupación en la comunidad por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y que existen percepciones de que incluso tener la documentación correcta no evitaría un arresto por parte de ICE.

En un anuncio en Facebook, la Indonesian Community Connect dijo que, traduzco y cito, “un festival pacifico, seguro y tranquilo siempre será nuestra prioridad para un evento exitoso”.

Dos profesores de New Hampshire son investigados por comentarios sobre muerte de Charlie Kirk

Los funcionarios escolares de Timberlane y Manchester están investigando a dos profesores por sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk .

El Union Leader reporta que un profesor de ciencias sociales de Manchester fue puesto en licencia después de que alegadamente haya llamado a Kirk un “falso” y “mentiroso”, y después de decir que él piensa que es "una tontería" que las banderas ondearan a media hasta después del asesinato de Kirk.

En Timberlane, los funcionarios sacaron a un profesor, con paga, mientras investigan una publicación de redes sociales del profesor. Alegadamente el profesor de Timberlane denunció la discriminación sistémica y la violencia en EE.UU., concluyendo con “y sí, me alegro de que esté muerto”.

Ambos distritos dijeron en comunicados que condenan toda la violencia política y que se están tomando la investigación en serio.

46 años de Glendi: Los organizadores quieren mostrar la hospitalidad griega en Manchester

La Catedral Ortodoxa Griega de San Jorge en Manchester se convirtió en el lugar más popular para cenar este fin de semana… durante la celebración anual de la iglesia. El festival, conocido como Glendi, se celebra desde hace 46 años.

Dick Anagnost ha ayudado con las festividades por 41 de estos años. El sábado, él estaba a cargo de las operaciones en The Pit, un pequeño cuarto donde cientos de kebabs de cordero giran en parrillas de carbón.

Él cuenta que la celebración ha crecido con el tiempo, en parte porque le abren las puertas a muchas personas en Manchester, sean griegas o no.

“Vivimos según un código llamado philotimo. Philotimo. No hay una traducción directa al español, pero la hospitalidad proviene de él. La filantropía proviene de él. La cultura proviene de él. Así que vivimos philotimo y es para compartir nuestra cultura con la comunidad”, contó.

Anagnost dice que se está haciendo difícil mantener las recetas ya que desaparecen mientras la gente envejece. Pero este año, sus tres hijos estuvieron ayudando, y ahora dijo que su hijo mayor está casi listo para encargarse de The Pit por su cuenta.

Mara Hoplamazian / NHPR Los voluntarios de Glendi preparan cordero para cocinarlo en parrillas de carbón.

Empieza la temporada de caza de pavos y venados en NH, solo para arco y flecha y cazadores con licencia

Empieza la temporada de caza en New Hampshire. Hoy lunes se marca el inicio de la temporada de caza de pavos y venados, pero solo para los que utilizan arco y flecha. La temporada para cazadores que utilizan armas de fuego empieza más adelante en otoño.

Los venados son el animal más popular para la caza en el estado, pero los pavos salvajes también han regresado a estar en boga debido a los esfuerzos de restauración de la vida silvestre.

La Sociedad Americana de Senderismo dice que las personas en los senderos durante esta temporada debería estar alerta y tratar de ser vista, vistiendo de color naranja brillante para diferenciarse del resto.

Todos los cazadores en New Hampshire deben tener licencias. Hay más información en wildlife.NH.gov

Estudio demuestra que programa que trata abuso de opioides en cárceles en Mass. es efectivo

Un nuevo estudio muestra que un programa estatal que brinda medicamentos a personas con trastornos por consumo de opioides durante el encarcelamiento es eficaz y salva vidas.

Los investigadores en UMass Amherst estudiaron a personas en prisión entre 2019 y 2020. La investigadora principal, Liz Evans, dice que las personas que recibieron el tratamiento tienen menos riesgo de sobredosis, muerte y de repetir encarcelación.

“Ahora que se sabe que un programa como este es muy eficaz, nuestras otras investigaciones también pueden ayudar a las cárceles a comprender cómo crear un programa como este. Así que esperamos que otros estados aprendan de Massachusetts …”, dijo Evans.

Desde 2019, la ley de Massachusetts requiere que los centros penitenciarios brinden tratamiento para el trastorno por consumo de opioides.

Esto también pasa en NH

Lau Guzmán / NHPR News Un cartel en el paso elevado sobre la salida de Pease en la I-95 el 15 de agosto de 2025 es parte de las protestas en curso contra los vuelos de ICE en el Aeropuerto Internacional de Portsmouth.

Desde julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, ha utilizado el aeropuerto en Pease para transportar detenidos en el país. No ha explicado por qué o cuántas personas salen en estos vuelos…

En este vacío de datos, un grupo de activistas pasa su tiempo libre contando el número de detenidos que abordan estos vuelos mientras ellos y otros presionan a los funcionarios locales para que detengan estos vuelos.