Nashua prepara su festival multicultural híbrido. Boston conmemora el aniversario del 9/11.

Nashua se prepara para su festival multicultural anual, ahora los asistentes pueden participar de manera virtual

Este será el primer año que el festival multicultural de Nashua tendrá un componente híbrido. Ahora, puedes asistir o participar virtualmente.

Iraida Muñoz es la organizadora del festival. Ella dice que el ambiente nacional – incluyendo más presencia de ICE en Massachusetts y Boston ... .y una decisión reciente de la corte suprema que permite a agentes federales en Los Ángeles interrogar a las personas con base en su etnicidad – fue un gran factor en hacer este cambio.

“Precisamente la ciudad de Nashua está iniciando este tipo de modalidad para precisamente crear estos espacios seguros. Así que si la persona pues, siente que de esta manera se siente más segura, [sintonizando] a través de la comodidad de su hogar”, contó Muñoz.

El festival será el domingo de 12 p.m. a 4 p.m. en la biblioteca pública de la ciudad. También se puede participar virtualmente usando Nashua Community Media en los canales 16 o 22.

Revisa este y otros planes para el fin de semana en Manchester y Nashua

Hoy varios edificios de Boston rendirán tributos a las víctimas del 9/11 pintándose de azul al anochecer

El puente Zakim, el Pru y el Fenway Park, y más de una docena de otros lugares emblemáticos de Boston se bañarán en luz azul hoy al anochecer. Es un tributo para los que murieron el 11 de septiembre de 2001, proyecto de un ejecutivo de Boston.

Gogi Gupta está en sus cuarentas, y dijo que él se inspiró en crear este tributo después de contratar a personas que están en sus veintes que no sentían el mismo impacto en el aniversario del 9/11.

“No es un juicio sobre ninguno de ellos, es solo que el dolor de estas cosas se desvanece y, tal vez [en] el mundo moderno, se está desvaneciendo demasiado rápido”, dijo Gupta.

El año pasado, consiguió que 9 edificios del área de Boston se involucren. Este año, serán 9, y Gupta espera que más personas noten el azul en el cielo, y que dediquen “10 segundos a pausar y reflexionar”.

El color azul fue inspirado por un tributo similar al Memorial y Museo del 11 de septiembre de Nueva York.

Salem se prepara para Halloween, pero el alcalde pide a visitantes que cuiden de la ciudad

Aún es verano, pero los líderes de Salem, Massachusetts, están preparándose para una llegada masiva de visitantes mientras se acerca Halloween.

El año pasado, la ciudad recibió a más de un millón de personas que vinieron a celebrar la espeluznante temporada.

El alcalde de Salem, Dominick Pangallo [pan-GAL-oh], dice que ya que esperan números similares este año, la ciudad tomará los usuales pasos para proteger a los visitantes y residentes.

Esto incluye cerrar caminos, y aumentar la presencia policial.

En una conferencia de prensa el martes, Pangallo le pidió a los visitantes recordar que Salem no es solo un destino para Halloween, sino también el hogar de más de 40 mil personas.

“Queremos pedirle a todos nuestros visitantes que nos ayuden a mantener la magia de Salem. Disfruten de su visita a nuestra comunidad, pero por favor, sean respetuosos. No tiren basura ni entren sin permiso en propiedad privada, incluso si quieren una foto con la decoración del jardín de una persona”, pidió el alcalde.

Pangallo le aconsejó a las personas visitar Salem esta temporada mediante transporte público, ya que el estacionamiento será muy limitado.

Nuevos datos de educación a nivel nacional muestran que estudiantes de New Hampshire se desempeñan mejor que en otros estados

Nuevos datos nacionales de educación muestran que los estudiantes están perdiendo terreno en ciencias, matemáticas y lectura.

El departamento estatal de Educación dice que a los estudiantes en New Hampshire les está yendo mejor que a la mayoría de estudiantes en otros estados.

Según una Evaluación Nacional de Progreso Educativo, solo el 31% de estudiantes de 8vo grado a nivel nacional eran competentes en ciencias.

Entre los estudiantes de 12vo grado, solo el 22 % obtuvo un buen desempeño en matemáticas, y los puntajes en lectura también disminuyeron.

Los resultados, basados en las pruebas de 2024, son los primeros que evalúan el nivel de competencia estudiantil a nivel nacional después de la pandemia.

En un comunicado, el Departamento de Educación de New Hampshire señaló que los nuevos datos no son específicos de cada estado.

El departamento dijo que anteriores datos de la misma evaluación, publicados en enero, mostraron que los estudiantes locales se ubican en el 10 por ciento superior en lectura de 4to y 8vo grado, en el 12 por ciento superior en matemáticas de 4to grado y en el 20 por ciento superior en matemáticas de 8vo grado.

Funcionarios ambientales discuten los posibles daños a largo plazo de la sequía en New Hampshire

La mayoría de New Hampshire está en sequía. Y los funcionarios ambientales aún no están seguros de qué tan severo será el daño a largo plazo.

Ted Diers ayuda a liderar la división de agua en el Departamento de Servicios Ambientales. Él dijo que los próximos meses antes del invierno son cruciales para determinar la salud del suelo a largo plazo.

"Se necesitaría bastante lluvia para compensar la situación en este momento. Pero es posible…. Depende de lo que ocurra de aquí a enero, de lo que ocurra en primavera en cuanto a nieve y frío. Y cuando tengamos condiciones de deshielo, todo eso influirá en lo que ocurrirá en la siguiente temporada", explicó.

Si el suelo se congela antes de una lluvia significativa, Diers dijo que el suelo luego tendrá más dificultad en absorber la humedad en primavera.

Dijo que esto ocurrió en 2001 y 2002... una de las peores sequías de los últimos tiempos.

Esto también pasa en NH

El departamento de Pesca y Recreación de NH tendrá una audiencia pública hoy de noche sobre una regla propuesta que permitiría a las personas con condenas por delitos graves tener licencias estatales de guía de caza y pesca.

Las actuales políticas prohíben a las personas con récords criminales de trabajar como guías. Pero un juez federal el año pasado ordenó que esto es inconstitucional. El caso fue traído por un hombre de Nueva York condenado por homicidio involuntario hace más de 30 años.

Bajo los cambios propuestos, los solicitantes de licencias de guía de pesca con antecedentes penales tendrían que demostrar ante un comité que se han rehabilitado. Un panel de legisladores estatales aún tendría que aprobar los cambios en las licencias.

