Empieza el otoño. Accidente en Manchester envía al exalcalde de NYC, Giuliani, al hospital.

Un accidente de carretera en Manchester envía al exalcalde de New York, Giuliani, al hospital.

La Policía Estatal de New Hampshire está investigando un choque en la Interestatal 93 que envió a tres personas heridas al hospital, incluyendo al exalcalde de la ciudad de New York, Rudy Giuliani.

La Policía Estatal dice que estaban respondiendo a un incidente de violencia doméstica en los carriles en dirección sur de la autopista en Manchester poco antes de las 10 de la noche el sábado, cuando dos carros chocaron del otro lado de la carretera.

La policía y el personal de bomberos cruzaron la mediana de la autopista y determinaron que un carro que conducía Lauren Kemp de 19 años de Concord había golpeado la parte trasera de un Ford Bronco en el que iba Giuliani.

Kemp, Giuliani y su conductor sufrieron heridas que no amenazan su vida, pero igualmente fueron llevados a hospitales locales porque debían ser tratados.

Un vocero de Giuliani explicó una versión diferente de los hechos. En un post en X, el vocero dijo que Giuliana había estado ayudando a la víctima de violencia doméstica y su carro fue chocado después de irse de la escena.

Epping se prepara para cambiar sistemas de aguas residuales

El pueblo de Epping se está preparando para una mejora de multi millones de dólares de su sistema de tratamiento de aguas residuales … Esto es después de que partes esenciales de su sistema fallaran y viertan aguas residuales parcialmente tratadas en el río Lamprey. Este río brinda agua potable a Durham y a la Universidad de New Hampshire.

Epping no ha tenido fallas desde el 2023. Pero los reguladores estatales y federales dicen que el pueblo necesita instalar respaldos, en caso de que el sistema falle otra vez.

Tracy Wood está a cargo de la ingeniería de aguas residuales del Departamento de Servicios Ambientales de New Hampshire. Ella dice que muchas comunidades están lidiando con mejoras costosas, a medida de que los equipos instalados después de aprobarse la Ley de Agua Limpia en la década de 1970 comienzan a envejecer.

“Así que las comunidades mantienen sus tarifas artificialmente bajas. No cobran las tarifas adecuadas. No educan al público sobre el valor de las aguas residuales para su comunidad. Y además, desmantelan la infraestructura más valiosa que tienen en su comunidad”, dijo Wood.

Los funcionarios de Epping dicen que esperan pedirles a los votantes aprobar un monto de 20 a 28 millones de dólares para estas mejoras el próximo año.

Empezó el otoño en NH. Manchester tiene una temperatura ligeramente más alta, según datos históricos

Hoy lunes comienza el otoño meteorológico.

Y nuevos datos muestran que las temperaturas del otoño están subiendo en todo New England.

El grupo de investigación Climate Central descubrió que las temperaturas promedio en Manchester en el otoño han aumentado en 2.6 grados Fahrenheit entre 1970 y 2024.

Para Jen Brady, Analista Senior de Datos del Climate Central, esto no parece ser mucho.

Pero podría significar un follaje de otoño menos vibrante, cambios en los horarios de cosecha para agricultores, y una temporada de alergias más larga.

“Si observamos un cambio de un par de grados en nuestra temperatura corporal, esto cambiará nuestra forma de reaccionar, nuestro comportamiento y cómo nos sentimos. Un cambio de un par de grados en la temperatura general de una zona altera muchos de los procesos biológicos y fisiológicos que ocurren en ella. Por lo tanto, es un sistema más amplio en el que debemos pensar”, explicó Brady.

El cambio en las temperaturas de otoño en Manchester es ligeramente menor que el promedio nacional de 2.8 grados más cálido.

Comunidad reacciona a la subida de tasas de Eversource, varios grupos solicitan audiencias nuevas

Eversource está aumentando sus tasas, pero algunos grupos están desafiando su decisión.

La AARP de New Hampshire presentó una moción solicitando una nueva audiencia ante la Comisión de Servicios Públicos del estado sobre el fallo.

Christina Fitzpatrick lidera la división estatal. Ella dijo que la tasa base que aumenta perjudica desproporcionadamente a las personas que viven con ingresos fijos.

“Con el cargo al cliente, no tienen control. Y ese cargo afecta más a quienes tienen un consumo bajo que a quienes tienen un consumo alto. Y eso incluye a quienes viven solos. Solo consumirán menos electricidad que una familia numerosa que vive en una casa grande. Pero este cargo al cliente es el mismo”, dijo Fitzpatrick.

La Oficina de Defensoría del Consumidor y el departamento estatal de energía también presentaron solicitudes de nueva audiencia.

Esto también pasa en NH:

Una nueva ley va a invalidar el uso de licencias de otros estados emitidas a conductores indocumentados en New Hampshire, a partir del 30 de septiembre.

La primera vez que alguien es descubierto es una violacion. Ofensas adicionales serán consideradas delitos menores de Clase B, y tendrán una multa máxima de $1,200 [mil doscientos dólares] pero sin tiempo en prisión.

Connecticut, Vermont y Massachusetts permiten que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir.

El DMV del estado publicará una lista anual de las licencias de conducir que no son válidas en NH.

Lee más: Lo que debes saber de la ley de NH que invalida licencias para inmigrantes indocumentados