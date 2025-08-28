Empieza el año escolar con prohibición de celulares. Jueza federal reacciona a nueva ley anti-DEI.

A continuación, lee las noticias del jueves 28 de agosto de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Ayotte dice que evaluaría el envío de la Guardia Nacional de NH en las ciudades, pero no ha llegado ninguna solicitud

Mientras la administración de Trump decide si envía tropas de la Guardia Nacional a más ciudades americanas, la gobernadora Kelly Ayotte dice que a ella no le han solicitado asignar a soldados de New Hampshire.

“Estoy muy orgullosa de nuestra Guardia Nacional. Somos pequeños pero poderosos…Nuestra guardia ha sido designada para varios despliegues futuros y misiones importantes de seguridad nacional. Así que, por supuesto, evaluaremos cualquier solicitud, pero no hemos recibido ninguna”, dijo Ayotte.

Otros gobernadores republicanos alrededor del país están movilizando tropas a solicitud de Trump. El gobernador de Vermont, Phil Scott, se ha negado a enviar a los soldados.

Escuelas públicas retoman clases con nueva prohibición de celulares durante jornada escolar

Las escuelas públicas de New Hampshire están recibiendo estudiantes de regreso con una nueva regla que a muchos no les gustará: Una nueva ley prohíbe los celulares durante el día escolar, incluso durante el almuerzo.

Los estudiantes de la secundaria Concord High School han subido un video pidiéndole a sus compañeros que cumplan con la ley, así no quieran.

“A ninguno de nosotros nos gusta esta ley, pero es la ley. Así que tenemos que hacer esto juntos. Hay que mantener el celular alejado durante unas 6 o 7 horas, pero se puede recuperar. Va a ser difícil, pero podemos hacer cosas difíciles. Todas las escuelas públicas de New Hampshire se enfrentan a lo mismo. Podemos lograrlo juntos”, dijeron los estudiantes en el video.

La gobernadora Kelly Ayotte logró llegar a esta ley diciendo que los celulares distraen a los estudiantes de la materia. El sindicato más grande de profesores del estado dijo que la mayoría de sus miembros están de acuerdo.

La nueva ley prohíbe todo dispositivo electrónico excepto los ítems utilizados para razones médicas o de educación especial.

Jueza federal se muestra escéptica ante nueva ley estatal anti-iniciativas de diversidad, equidad e inclusión

Una jueza federal está considerando si bloquear o no una nueva ley que cortaría el financiamiento estatal para escuelas que buscan iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, o DEI por sus siglas en inglés.

Durante una audiencia de tres horas ayer miércoles, la jueza Landya McCafferty habló repetidamente con los abogados del estado sobre las políticas anti-DEI incluidas en el último presupuesto estatal.

McCafferty varias veces dijo que esta nueva ley era imprecisa, mientras los abogados representando al estado dijeron que era clara.

Gilles Bissonnette, el abogado de ACLU representando al sindicato de maestros y a otros demandantes en el caso, dijo que las preguntas de McCafferty eran acertadas.

"Es por eso que estamos aquí hoy, porque lo que esta ley básicamente hace es poner bajo el control del estado, a cada distrito escolar, a cada educador en el estado, teniendo que cumplir con términos imprecisos", dijo Bissonnette.

Salvo una orden judicial de McCafferty... los distritos escolares tendrán hasta el 5 de septiembre para certificar que cumplen con la nueva ley.

Ayotte defiende su elección para nuevo puesto de la Corte Suprema

La gobernadora Kelly Ayotte le dijo a reporteros el miércoles que su decisión de elegir a Bryan Gould [goo-ul'd] para un puesto en la Corte Suprema se debe a su experiencia, y no a cualquier inclinación política que traiga al estrado.

Gould ha representado al partido estatal republicano y fue asesor legal del ex gobernador Craig Benson. Él también fue consejero de Ayotte durante su campaña.

Ella dijo que él resaltó entre los candidatos por su hoja de vida y su habilidad para ser justo.

Además, la gobernadora agregó que Gould es muy respetado entre sus colegas, y lo hace la persona mejor calificada para el trabajo.

Gould tiene 66 años, a cuatro años de la edad mandatoria para jubilación de jueces en New Hampshire.

Esto también pasa en NH:

Bill Hart liderará al Departamento de Correcciones de NH y sus casi mil empleados.

Hart fue unánimemente confirmado por el Consejo Ejecutivo el miércoles.

Él previamente sirvió como alguacil federal y fue jefe de policía de Londonderry.

Hart reemplaza al director de Normas y Capacitación Policial, John Scippa, quien dirigió el departamento de correcciones de forma interina desde mayo. Fue entonces cuando Helen Hanks renunció como comisionada debido a presiones políticas y cuestionamientos por mala gestión.

