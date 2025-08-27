Agricultores preocupados por futuros cambios del USDA. Formella nominado otra vez a fiscal general.

A continuación, lee las noticias del miércoles 27 de agosto de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Las escuelas de Claremont despiden a 19 nuevos empleados en medio de una crisis presupuestaria. Una profesora agradeció el apoyo de la comunidad.

Mientras el Distrito Escolar de Claremont combate una crisis fiscal, una profesora que ha estado en el distrito por mucho tiempo dice que el apoyo de la comunidad ha sido un consuelo.

Tammy Yates ha enseñado en el distrito por más de 20 años. Ella también es la presidenta del sindicato de profesores.

“Esta es una situación realmente grave y drástica, pero es grato ver la fuerza y el coraje de todos los sectores del Distrito Escolar de Claremont”, dijo Yates.

El distrito está enfrentando un déficit de uno a cinco millones de dólares.

La junta escolar canceló contratos con 19 nuevos empleados para ahorrar dinero. Yates dijo que el tamaño de las clases en su escuela primaria va a aumentar debido a la crisis de presupuesto.

Los estudiantes están programados a regresar mañana.

Dan Tuohy / NHPR Broad Street Park in Claremont, New Hampshire.

John Formella es nominado nuevamente para servir como fiscal general de NH

El Fiscal General de New Hampshire John Formella ha sido nominado a servir en otro mandato. La gobernadora Kelly Ayotte ha considerado reemplazarlo.

Formella ha sido Fiscal General desde el año 2021. Antes, fue consejero legal del ex gobernador Chris Sununu.

Cuando se terminó el mandato de cuatro años como fiscal general en abril, Ayotte dijo que quería tomar más tiempo para decidir si nominar a Formella a servir otros cuatro años.

En un comunicado el martes, Ayotte dijo que durante los pasados meses, ella presenció lo que llamó, traduzco y cito, “compromiso a hacer que el estado sea el más seguro de la nación” por parte de Formella.

Ayotte ha priorizado los asuntos de seguridad pública desde que tomó oficina, incluyendo endurecer las leyes de fianza del estado.

Ayotte también ha pedido más control directo sobre el fondo de acuerdos para personas abusadas en el ex centro de detención juvenil, incluyendo darle al fiscal general el poder de bloquear las negociaciones. Estos cambios, apoyados por Formella, fueron sujetos a una demanda en contra del estado, presentada por las víctimas de abuso.

Jueza que liberó a acusado de violencia doméstica en Berlin renuncia a su cargo tras revisión judicial

Una jueza magistrada bajo escrutinio público por su decisión de liberar a un acusado en un caso de violencia doméstica —quien después asesinaría a su esposa— ha renunciado. Esto ocurre tras una revisión del caso por parte del sistema judicial estatal.

A Marisol Fuentes le dispararon el 6 de julio en un restaurante mexicano en Berlin, donde ella trabajaba. Ella murió en la escena. Su ex esposo también se suicidó. La tragedia despertó un incesante apoyo para los amigos y familiares de Fuentes, pero también surgieron dudas de por qué el esposo -Michael Gleason Junior - estaba libre de fianza. En abril, Fuentes fue a la policía después de que Gleason alegadamente abusó de ella. La jueza magistrada Stephanie Johnson liberó a Gleason después de una fianza de $5,000 [cinco mil dólares] en efectivo. Días después, una segunda jueza, Janet Subers, también rechazó una propuesta de los demandantes de detener a Gleason.

El sistema judicial del estado empezó una revisión del caso, y encontró lo que llama evidencia insuficiente de que Gleason representaba una amenaza, y por ende, tuvo que haberse quedado en prisión mientras esperaba el juicio. El martes, las cortes confirmaron que la magistrada Johnson ya no escuchaba audiencias … Sin embargo, la jueza Subers, sigue trabajando.

Funcionarios de NH colaboran con empresas en el cambiante estado de aranceles de importación

Los funcionarios estatales de desarrollo económico dicen que están trabajando para ayudar a los negocios a navegar el volátil contexto de aranceles.

Adam Boltik trabaja para la oficina estatal de comercio internacional. Él dice que es crítico para las compañías entender cómo se aplican los aranceles en su negocio.

“Estas empresas, en última instancia, serán responsables en cierta medida. No hay nada que podamos hacer al respecto. Es mucho más fácil saber de antemano qué sucede y asegurar el cumplimiento normativo”, dijo Boltik.

Boltik fue parte de la reunión del Consejo de Comercio Canadiense de New Hampshire el lunes... mientras los principales funcionarios comerciales de Canadá se dirigen a Washington para tener conversaciones comerciales.

El liderazgo canadiense ha dicho que levantará los aranceles vigentes desde marzo en una larga lista de productos estadounidenses.

Pero los impuestos de importación del país a EE.UU. en acero y aluminio se mantendrán en vigor.

Canadá es un aliado comercial clave para New Hampshire … La gobernadora Kelly Ayotte liderará la misión estatal de comercio allí el próximo mes.

Los aranceles, los costos laborales y los cambios del USDA son las principales preocupaciones de los agricultores de New Hampshire

En una mesa redonda en Concord el martes, los agricultores locales compartieron sus preocupaciones por la inflación.

El evento fue organizado por la Representante Maggie Goodlander.

Los agricultores dijeron que los nuevos aranceles, los altos costos laborales y el apretado mercado de bienes raíces del estado son fuerzas que aumentan los precios.

Dave Trumball es propietario de Good Earth Farm en Weare.

Trumball dijo que … “la gente no entiende realmente cuánto cuesta cultivar alimentos …Y no tenemos grandes granjas como Michigan e Illinois. Somos un estado con pequeñas explotaciones agrícolas. Así que, como nuestro representante, cuando abogan por nosotros, es como si no hubiera una solución universal”.

Los agricultores también compartieron su preocupación por un plan de la administración Trump para reorganizar el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que retiraría personal y recursos del noreste.

Esto también pasa en NH:

Una unidad de la Fuerza Aérea retomará el uso de la pistola fabricada por el fabricante de armas de Newington, Sig Sauer. La pistola fue retirada de servicio después de la muerte de un piloto en julio.

Después de la muerte del piloto Brayden Lovan en un incidente con una pistola M18, la unidad Global Strike Command de la Fuerza Aérea, retiró el arma de servicio. La M18 está basada en una popular pistola Sig Sauer que ha estado en el centro de acusaciones de que puede disparar inesperadamente, una alegación que la compañía ha negado.

La Fuerza Aérea ha inspeccionado casi 8,000 de las pistolas, e identificó 191 con marcas de desgaste inesperadas en sus mecanismos de seguridad internos. Esas armas se retirarán del servicio y serán reparadas. El resto ya está en servicio.

La Unidad de Comando dijo que va a inspeccionar las M18 cada seis meses y que está trabajando para restaurar la confianza en el arma entre los aviadores de base.

