Alegaciones de sexismo causa renuncias en NHEC. Fiscalía de NH demanda a TikTok.

NH se junta a más estados que demandan a TikTok por afectar la salud de los usuarios jóvenes

El fiscal general de New Hampshire, John Formella, está demandando a los creadores de TikTok, acusando a la plataforma social de perjudicar a menores.

La demanda alega que TikTok está manipulando a los niños a continuamente utilizar la aplicación, lo que lleva a afectar su salud mental.

Utah, Arkansas e Indiana están entre los otros estados que han demandado a los que desarrollaron la aplicación.

En una declaración, TikTok dijo que utiliza salvaguardias líderes en la industria para cuidar el bienestar de los adolescentes.

Administración de Massachusetts quiere comunicar a comunidad migrante que sus refugios están llenos

Los funcionarios de Massachusetts encargados de supervisar el sistema de refugios, visitarán la frontera entre Estados Unidos y México esta semana. La administración de Healey dice que están tratando de enviar el mensaje que los refugios de Massachusetts están llenos.

A través del New England News Collaborative, WBUR reporta que los críticos dicen que el estado debería hacer que Massachusetts sea menos acogedor para inmigrantes.

El senador estatal Republicano Peter Durant dice que Massachusetts tiene una reputación entre los migrantes como uno de los mejores sitios para asegurar recursos como comida, refugio, incluso apoyo legal y financiero del estado.

Durant argumenta que esto necesita cambiar, diciendo que a menos de que el estado modifique la ley del derecho a la vivienda o comience a recortar o a eliminar los beneficios disponibles... los inmigrantes seguirán llegando al estado.

Los funcionarios del Bay State en Texas planean visitar la instalación de detención migrante, un aeropuerto, y los centros de bienvenida para migrantes.

El director de asistencia de emergencias del estado dijo en un comunicado que, cito, “Es esencial dar a conocer que nuestros refugios están llenos para que las familias planifiquen respectivamente”.

Esfuerzos de enfermeros de Dartmouth-Hitchcock de sindicalizarse no tuvieron éxito

Una campaña para sindicalizarse por parte de un grupo de enfermeros en Dartmouth-Hitchcock Medical Center, terminó sin voto.

La proporción inadecuada de personal por paciente y la mala retención estaban entre las principales preocupaciones que los organizadores citaron para incentivar el sindicato. Dicen que más del 40 por ciento de enfermeros han firmado en apoyo, pero no vieron señales de una mayoría decisiva.

Los organizadores alegan que Dartmouth-Hitchcock ilegalmente interfirió con sus esfuerzos de sindicato, incluyendo la contratación de, cito, “consultores anti-sindicato” para engañar a empleados.

El hospital dice que estas alegaciones no tienen base. Dicen que trajeron expertos terceros para ayudar a los enfermeros a entender el proceso y tomar, cito, “una decisión informada”.

Presidente y vicepresidenta de la Cooperativa Eléctrica de New Hampshire renunciar por incidentes de discriminación de género

La presidenta y vicepresidenta del directivo de la Cooperativa Eléctrica de New Hampshire renunciaron el martes, por alegaciones de sexismo y acoso en la organización.

En una reunión pública a comienzos de mes, la exvicepresidenta Madeline McElaney describió el ambiente que ella y otras mujeres en posiciones de liderazgo en la cooperativa han experimentado.

"Nos interrogan, interrumpen y descartan más rápido que a nuestros colegas masculinos. Este comportamiento es incorrecto y no va con nuestros valores y nuestros principios cooperativos", dijo.

También ella dijo que ella y otros exmiembros de la directiva tomaron la decisión de salir después de ser atacadas y acosadas por otros miembros del directivo. En un comunicado vía correo electrónico, el actual grupo de directores dicen que ellos toman las alegaciones de discriminación de género seriamente, y tendrán una reunión especial para considerarlas.

Después de renunciar, un defensor de consumidores de New Hampshire pidió una investigación en la cooperativa, diciendo que la conducta y las posiciones políticas de la junta requerían escrutinio.

Atleta de Vermont, exalumna de UNH, participará en los Juegos Olímpicos de París 2024

Una ex estrella de atletismo de la Universidad de New Hampshire participará en los Juegos Olímpicos de París.

WMUR reporta que Elle Purrier Saint Pierre llegó a un récord de competencia el lunes por la noche en las Pruebas Nacionales de Atletismo en Oregon.

La corredora, nacida en Vermont, ganó la carrera de 5k [cinco mil] metros por dos centésimas de segundo... llegando a poco más de 14 minutos y 40 segundos.

Estos serán los segundos juegos para Saint Pierre.

UNH quiere concientizar la importancia de la calidad de agua en reciente reporte científico

La Universidad de New Hampshire está ayudando a las personas a entender mejor su investigación científica sobre la calidad del agua.

En un reciente reporte, la universidad resaltó 11 estudios científicos que muestran el rol vital que el agua fresca representa en el ambiente, salud y economía del estado.

El profesor de UNH, Adam Weimer [WY-more], contribuyó con investigación para el reporte, enfocándose en los impactos del ser humano en el cambio climático.

["The Lamprey River is a key research sit because it is capturing the process of suburbanization, where we've been tracking water quality now for 20 years, including in multiple tributaries as well as the main stem."]

"El río Lamprey es un sitio de investigación clave porque está capturando el proceso de suburbanización, donde hemos estado rastreando la calidad del agua durante 20 años…" dijo.

Otros estudios examinan el uso de drones para monitorear la cyanobacteria, y las plantas acuáticas en la mitigación de los contaminantes del agua.

Esto también sucede en New Hampshire:

Después de 14 años de operación, el YMCA de Rochester cerrará en septiembre y se fusionará con la rama de Somersworth.

El Union Leader reporta que esto significa que el gimnasio con sede en el condado de Strafford cerrará, y el centro de cuidado infantil se combinará con la operación de Somersworth. Las instalaciones están a 20 minutos de distancia entre ellas en auto, y a una hora y media en bus.

Los líderes del YMCA dicen que los niños inscritos en Rochester deberían poder inscribirse en Somersworth sin brecha en los servicios.