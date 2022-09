Cómo votar en las elecciones de medio mandato 2022 en New Hampshire

Si quieres compartir tu experiencia votando en New Hampshire este año, envíanos un correo electrónico a voices@nhpr.org. O, déjanos un mensaje de voz al 603-513-7790.

Ya sea que planees votar a distancia o acudir a las urnas este otoño, queremos ayudarte a sentirte más preparado para votar en New Hampshire.

Explora esta guía para obtener detalles sobre cómo registrarse para votar, quién puede utilizar un voto a distancia, dónde buscar el lugar de votación y más.

Gran parte de esta guía se basó en las preguntas que recibimos de los votantes de New Hampshire en esta elección y en elecciones anteriores. Si crees que nos hemos perdido de algo, ¡escríbenos! Puedes enviar tus preguntas usando este formato , o puedes enviar un mensaje de texto que diga: New Hampshire al 855-670-1777 y seguir las indicaciones.

La siguiente información proviene de fuentes oficiales: el Manual de procedimientos electorales de New Hampshire , los memorandos del secretario de estado y el Fiscal General , así como las orientaciones de los funcionarios estatales que tienen un papel directo en la supervisión de las elecciones. La guía a continuación refleja nuestra mejor comprensión de las reglas de votación actuales de New Hampshire, pero estas reglas aún podrían cambiar. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que esta página se mantenga lo más actualizada posible.

La información de votación también está disponible en la Secretaría de Estado de New Hampshire en español, francés y mandarín:Información Electoral | Information sur les élections | 选举信息

Elecciones 2022: Lo esencial que debes conocer

La primaria estatal de New Hampshire es el 13 de septiembre. Ahí es cuando los votantes decidirán qué candidatos de cada partido avanzarán a las elecciones generales de noviembre. Si eres un votante no declarado (es decir, no está registrado en ningún partido político), puedes votar en la primaria Republicana o la Demócrata. Si estás registrado como Republicano o Demócrata, solo puedes votar en la primaria de ese partido. Se pueden encontrar más detalles sobre la votación en las primarias de los partidos en el sitio web del secretario de estado .

Las elecciones generales son el 8 de noviembre. Será entonces cuando los votantes de New Hampshire tendrán la última palabra sobre quién los representa en la Cámara de Representantes y en el Senado de los EE. UU., en lo referente al Congreso y a nivel de condado.

¿No estás seguro de dónde es tu lugar de votación? Busca dónde votar el día de las elecciones aquí . (El voto a distancia también es una opción para algunas personas. Lee más al respecto aquí .)

Prepárate: incluso si vive en el mismo lugar que vivía en 2020, es posible que encuentre un conjunto muy diferente de candidatos en su boleta electoral este año debido a la redistribución de distritos. Si bien los distritos del Congreso de New Hampshire no cambiaron mucho, hay muchos cambios nuevos en los mapas políticos de la Cámara de Representantes y el Consejo Ejecutivo. Puedes buscar tu distrito de votación en el sitio web de la Secretaría de Estado , o puedes buscar una boleta electoral de muestra para obtener una lista de los candidatos que se postulan en tu comunidad.

¿Quieres saber más sobre los candidatos? Puedes buscar una boleta electoral de muestra para tu comunidad usando esta herramienta . El secretario de Estado también tiene una lista completa de candidatos Republicanos y Demócratas. En este momento, solo los partidos Republicano y Demócrata son reconocidos formalmente por el estado, pero hay más información disponible sobre los candidatos libertarios u otros candidatos de partidos alternos en Citizens Count . Para obtener más información sobre la posición de los candidatos sobre los temas, Citizens Count también tiene una guía detallada sobre los comicios estatales y federales.

Quién puede votar y cómo registrarse

Busca la información de contacto. También puedes comunicarte con la oficina del secretario de estado de New Hampshire al. Y, puedes comunicarte con la Unidad de Leyes Electorales del fiscal general de New Hampshire al) o en

¿Quién puede votar en New Hampshire?

Si tienes al menos 18 años, eres ciudadano estadounidense y vives en New Hampshire, puedes votar aquí . (También puedes votar en las elecciones de New Hampshire si estás temporalmente ausente del estado, pero tienes la intención de regresar).

Emitir un voto en New Hampshire podría estar sujeto a otras leyes estatales de residencia, como el registro de automóviles y los plazos para obtener licencias. Puedes encontrar más detalles al respecto aquí .

Los estudiantes universitarios son elegibles para votar en New Hampshire si cumplen con todos los demás requisitos de elegibilidad .

Ciudadanos estadounidenses naturalizados también pueden votar en las elecciones de New Hampshire. Si tienes una visa o eres residente permanente legal o titular de una "tarjeta verde", pero no has pasado por el proceso de naturalización, no eres elegible para votar aquí.

Tampoco necesitas tener un hogar fijo y permanente para emitir tu voto en New Hampshire. El manual de procedimientos electorales del estado es claro: los trabajadores electorales de New Hampshire “no deben negarle el registro a una persona, que de otro modo está calificada para votar, porque no tiene hogar”. Se supone que los trabajadores electorales deben colaborar con las personas sin hogar o entre hogares para identificar la mejor ubicación para incluirla como su hogar con fines electorales.

¿Puedo votar aunque tenga antecedentes penales?

Si has sido liberado de prisión, eres elegible para votar, a menos que hayas perdido específicamente el derecho a votar como parte de tu sentencia. Se exige por ley que las instalaciones correccionales de New Hampshire “proporcionen a [un] infractor un aviso por escrito de que él o ella puede votar durante el período de suspensión o libertad condicional” cuando sean liberados del encarcelamiento.

También puede votar a distancia si está encarcelado por una condena por un delito menor o detenido antes del juicio. Según el manual de procedimientos electorales del estado, muchas personas en las instalaciones correccionales del condado entran en esta categoría. Si esto aplica para ti, puedes solicitar una boleta electoral para voto a distancia de la ciudad o pueblo donde vivías antes de ser encarcelado.

¿Cómo pueden los votantes transgénero o no binarios evitar problemas en las urnas?

Lo más importante que debes saber es que a ningún votante elegible se le debe negar su derecho al voto debido a su identidad de género. La ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) de New Hampshire creó una hoja informativa para votantes transgénero y no conformes con el género que aborda preguntas sobre los requisitos de identificación con foto y otras cosas.

¿Cómo me registro para votar?

Puedes registrarte para votar antes de las elecciones o en persona en las urnas el día de las elecciones.

Antes de las elecciones, puedes registrarte en la oficina del secretario de su pueblo o ciudad . Haz clic aquí para buscar la dirección y la información de contacto de tu secretario local. El último día para registrarse antes de las elecciones varía según la comunidad . Pero si se te pasa ese plazo, siempre puedes registrarte en las urnas el día de las elecciones .

El estado tiene más información sobre cómo registrarse para votar aquí .

¿Necesito llevar algo conmigo cuando me registre para votar?

Los funcionarios electorales de New Hampshire aceptan muchos tipos de documentos impresos y electrónicos para fines de registro de votantes.

Si tienes una licencia de conducir de New Hampshire que tenga tu dirección actual, debería ser suficiente para satisfacer la mayoría de los requisitos de registro, excepto la prueba de ciudadanía. Pero también hay otras opciones.

Puedes probar tu edad e identidad presentando una copia de tu identificación de no conductor, identificación de estudiante, pasaporte o tarjeta de registro de las fuerzas armadas. Puedes probar dónde vives compartiendo una copia del contrato de alquiler, contrato de arrendamiento, prueba de vivienda en el campus, una factura de servicios públicos, una nota de un refugio u otro proveedor de servicios que recibe correos en tu nombre. Puedes probar tu ciudadanía presentando un certificado de nacimiento, pasaporte estadounidense o documento de naturalización. Haga clic aquí para ver más ejemplos de documentos que puedes usar para registrarse para votar .

Si no tienes ningún documento que acredite tu edad, ciudadanía, domicilio u identidad, puedes firmar una declaración jurada confirmando que cumples con los requisitos legales para votar en New Hampshire.

Si tienes problemas para completar el papeleo para probar tu identidad o el lugar donde vive, o si tienes otros problemas con este proceso, puedes solicitar ayuda a tu secretario local .

Es posible que necesite ayuda para emitir mi voto debido a una discapacidad. ¿Cuáles son mis opciones?

En New Hampshire, los votantes con discapacidades pueden pedir ayuda a alguien para solicitar o completar una boleta electoral para voto a distancia . Los votantes ciegos o que tengan otras discapacidades de lectura también tienen la opción de solicitar una boleta electoral electrónica para voto a distancia .

Se puede encontrar más información sobre el proceso accesible de registro y votación a distancia de New Hampshire en el sitio web del secretario de estado . Los votantes que necesiten ayuda pueden comunicarse con el secretario de estado al 1-603-271-8241.

Las adaptaciones para personas con discapacidades también están disponibles en todos los lugares de votación el día de las elecciones. Los lugares de votación de New Hampshire deben cumplir con los estándares de accesibilidad establecidos por la ley federal, incluidas las disposiciones de acceso y estacionamiento accesibles. Cada lugar de votación también debe tener una máquina de votación accesible que permita que cualquier persona vote de forma privada e independiente, incluso si tiene pérdida de visión u otras condiciones que podrían dificultar la votación tradicional.

Los votantes también tienen la opción de pedirle a alguien que los ayude a completar su boleta electoral, pero se supone que ese asistente no debe influir en la elección del votante. Cualquier votante, no solo aquellos con discapacidades, pueden usar equipos de votación accesibles en las urnas.

Voto a distancia

Para obtener información adicional, laes un recurso útil. Los votantes pueden solicitar información adicional o asistencia llamando al Disability Rights Center-NH directamente al

¿Puedo votar a distancia?

Quizás. New Hampshire no permite el voto a distancia universal. Y aunque el voto a distancia era una opción en 2020 para cualquier votante en New Hampshire que estuviera preocupado por el COVID-19 , esas reglas han expirado.

Ahora, solo puedes votar a distancia en ciertos casos:

No puedes ir a las urnas el día de las elecciones debido a obligaciones laborales o de cuidado de otra persona, incluso si esas obligaciones no se pagan.

Planeas estar fuera de la ciudad el día de las elecciones.

Estás encarcelado por un delito menor o mientras espera el juicio.

Tienes una observancia o compromiso religioso el día de las elecciones.No puedes votar en persona debido a una discapacidad.

Según el secretario de estado , esto incluye a las personas que tienen “síntomas de una enfermedad o trastorno transmisible”, o aquellas que “debido a sus propias circunstancias de salud, limitan la exposición pública en su vida cotidiana como medida preventiva”.

¿Cómo obtengo una boleta electoral para voto a distancia?

Sí. Puedes rastrear el estado de tu boleta electoral para voto a distancia y una solicitud de boleta electoral para voto a distancia en este sitio web . Si te preocupa que tu secretario local no haya recibido su solicitud, intenta contactarlo directamente .

Si se aprueba tu solicitud de boleta electoral para voto a distancia ,recibirá una boleta de voto a distancia que puede completar y devolver por correo o en persona. Haga clic aquí para obtener más detalles sobre cómo devolver su boleta electoral para voto a distancia.

¿Hay una fecha límite para devolver mi boleta de voto a distancia?

Sí. Si envías tu boleta de voto a distancia por correo, debe llegarle a tu secretario local antes de las 5 p. m. del día de las elecciones para ser contabilizada. Esto es diferente de algunos otros estados, que permiten que se cuenten las boletas electorales si tienen matasellos del día de la elección. Los funcionarios electorales recomiendan enviar por correo su boleta de voto a distancia lo antes posible, pero al menos dos semanas antes de las elecciones, para asegurarse de que llegue a tiempo.

Si estás entregando tu propia boleta electoral para voto a distancia a tu secretario local en persona, debes dejarla a más tardar a a las 5:00 p. m. del día anterior a las elecciones .

También puedes hacer que otra persona entregue tu boleta electoral para voto a distancia bajo ciertas circunstancias especiales . La ley electoral de New Hampshire permite que el cónyuge, padre, hermano, hijo, nieto, suegro, suegra, yerno, nuera, padrastro o hijastro de un votante entreguen una boleta electoral en su nombre.

El personal de los hogares de ancianos y de los centros de atención residencial también puede entregar boletas electorales para voto a distancia en nombre de los residentes de sus instalaciones. Además, alguien que ayuda a un votante con una discapacidad a llenar su boleta electoral para voto a distancia puede entregarla en nombre de ese votante, pero una persona solo puede hacer esto para hasta cuatro votantes en una misma elección.

Escuché que mi boleta electoral para voto a distancia puede ser rechazada si cometí un error. ¿Es eso cierto?

Sí. Si bien es raro, las boletas electorales para voto a distancia se rechazan por una variedad de razones en cada ciclo electoral. Estas son algunas de las razones por las que se pueden rechazar las boletas electorales para voto a distancia de acuerdo con la versión más reciente disponible públicamente del manual de procedimientos electorales del estado :

A tu solicitud de boleta electoral para voto a distancia, sobre o declaración jurada, le falta una firma

Otro votante cuestionó la validez de tu boleta electoral para voto a distancia en las urnas el día de las elecciones

Tu boleta electoral para voto a distancia y la declaración jurada muestran dos nombres diferentes

Hace falta tu boleta electoral para voto a distancia o el sobre de declaración jurada

Tu boleta electoral para voto a distancia se recibió después del día de las elecciones

Tu boleta electoral para voto a distancia fue entregada por otra persona que no fuiste tú, un cartero (USPS o un servicio de entrega comercial) u otro agente de entrega , como un miembro de la familia o un miembro del personal de un hogar de ancianos

, como un miembro de la familia o un miembro del personal de un hogar de ancianos Tu sobre de boleta electoral para voto a distancia incluía múltiples boletas electorales

No eres un votante registrado en la comunidad a donde envió la boleta electoral para voto a distancia

Ya votaste en persona

No enviaste una solicitud para una boleta electoral para voto a distancia

Tu boleta electoral está dañada (lo que significa que cometió un error en tu boleta original y solicitó un reemplazo)

El votante que emitió el voto a distancia ha muerto o ya no es elegible

Si cometí un error en el papeleo de mi boleta electoral para voto a distancia, ¿tendré la oportunidad de corregirlo?

Eso depende. Hay un lugar en los formatos de la boleta electoral para voto a distancia que te pide que incluyas su información de contacto. Si bien la ley no exige que los trabajadores electorales se comuniquen contigo si rechazan tu boleta, se les anima a comunicarse para ofrecerle la oportunidad de solucionar el problema.

Puedes usar esta herramienta en el sitio web del secretario de estado para rastrear si se recibió tu boleta electoral para voto a distancia y, después del día de las elecciones, verificar si se la contó. Si tienes alguna inquietud sobre el estado de su boleta electoral para voto a distancia, debes comunicarte directamente con tu secretario local u otros funcionarios electorales locales en las urnas el día de las elecciones.

Fechas importantes

Estas fechas se tomaron del calendario político oficial de New Hampshire para 2022 y otras pautas emitidas por el estado.

31 de mayo de 2022: este fue el último día para cambiar la afiliación partidaria antes de las primarias estatales de septiembre. Haz clic aquí para obtener más detalles sobre la votación en las primarias de los partidos. .

12 de septiembre de 2022: los funcionarios electorales locales “deben estar disponibles para aceptar cualquier boleta electoral para voto a distancia presentada en persona o entregada por un agente de entrega de votantes a distancia” al menos entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m., según el secretario de estado .

13 de septiembre de 2022: elecciones primarias estatales. Esto determina qué candidatos de cada partido avanzan a las elecciones generales de noviembre.

5:00 p. m. del 13 de septiembre de 2022: Si estás enviando por correo la boleta electoral para voto a distancia para las primarias estatales, esta debe llegar a tu secretario local antes de esta hora el día de las elecciones para que se cuente. En este momento, New Hampshire no permite que se cuenten las boletas electorales con matasellos del día de las elecciones si llegan después de esta fecha y hora.

7 de noviembre de 2022: los funcionarios electorales locales “deben estar disponibles para aceptar cualquier boleta electoral para voto a distancia presentada en persona o entregada por un agente de entrega de votantes a distancia” al menos entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m., según el secretario de estado .

8 de noviembre de 2022: la elección general. Los votantes de New Hampshire tendrán la oportunidad de votar por gobernador, Senado y Congreso de los EE. UU. y muchas otras contiendas a nivel estatal y de condado.

5:00 p. m. del 8 de noviembre de 2022: Si envías su boleta electoral para voto a distancia por correo, esta debe llegar a tu secretario local antes de esta hora el día de las elecciones para que se cuente. En este momento, New Hampshire no permite que se cuenten las boletas electorales con matasellos del día de las elecciones si llegan después de esta fecha y hora.

¿A dónde ir en busca de ayuda?

La oficina de su secretario local: haga clic aquí para buscar información específica de correo electrónico y teléfono .

La oficina del secretario de estado de New Hampshire: 603-271-3242 o elecciones@sos.nh.gov .

La Unidad de Leyes Electorales del Fiscal General de New Hampshire: 1-866-868-3703 (866-VOTER03) o choicelaw@doj.nh.gov .

