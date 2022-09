Conoce a los candidatos Republicanos de N.H. para el senado nacional: Don Bolduc

A vísperas de la primaria estatal de New Hampshire el próximo 13 de septiembre, le preguntamos a los votantes locales cuáles eran las cuestiones y los temas más importantes que quisieran que los candidatos discutan.

Con una amplia primaria Republicana para el Senado nacional, NHPR estará hablando con candidatos para conocer más su postura en temas que preocupan a los votantes. El ganador de dicha elección competirá contra la senadora Demócrata Maggie Hassan en noviembre.

Lee la entrevista que se hizo el anfitrión Rick Ganley para Morning Edition de NHPR con el general retirado del ejército, Don Bolduc, quien estuvo de candidato en el 2020.

Si tienes preguntas adicionales para los candidatos este año, tanto en la primaria como en próximas elecciones, compártelas aquí . También puedes escribirnos por WhatsApp.

La entrevista ha sido traducida y editada para mejor claridad:

Rick Ganley: Ha habido mucha desinformación alrededor de la seguridad electoral y fraude de votantes, tanto a nivel nacional como aquí en New Hampshire. Una encuesta de NPR a comienzos del año encontró que el 64% de Americanos cree que la democracia del país está en crisis. ¿Cree que la elección 2020 fue realizada de manera justa?

Don Bolduc: Bueno, sabes, mi opinión está basada en la investigación que he hecho y en las conversaciones que he tenido con residentes de todo el estado. He visitado todas las ciudades y pueblos en el estado durante los pasados dos años. Y, sabes, están preocupados por lo siguiente, y yo también. Están preocupados por las máquinas, la veracidad de estas máquinas y cómo pueden ser manipuladas. Están preocupados por los vacíos en los correos en cuanto a papeletas. También están preocupados por los estudiantes universitarios que no viven aquí y pueden votar aquí. Y están preocupados por los registros el mismo día de las elecciones. Piensan que esto es susceptible al fraude. Y están realmente preocupados por la manera en que se identifican los votantes, dónde puedes aparecer sin identificación, firmar una declaración y luego de 10, 14 días, regresar con identificación. Y la razón por la que están preocupados es porque el récord de la Secretaría estatal muestra que 10,000 personas hicieron esto y 400 no regresaron con su identificación. Entonces, creen que se debería ser más estricto con esto.

(Nota del editor: Aunque se hayan identificado casos individuales de votación indebida en las recientes elecciones de New Hampshire, los funcionarios estatales no tienen evidencia de un fraude significativo de voto o de juego sucio. Tampoco hay evidencia de que las máquinas de conteo de papeletas en el estado hayan sido manipuladas o hayan brindado un resultado impreciso cuando se manejaron bien. Estas máquinas sí se están envejeciendo y a veces, pueden mostrar errores mecánicos , pero no están conectadas a Internet.

Aunque New Hampshire, como otros estados, haya expandido el acceso a el voto ausente debido a la pandemia en el 2020,los funcionarios electorales aún necesitaban verificar que todos los votantes ausentes sean elegibles bajo leyes electorales estatales. Aquellas reglas de ausencia por COVID han expirado, y el voto ausente ahora solo se permite en ciertas circunstancias ; este proceso aún requiere que los votantes comprueben su elegibilidad antes de presentar una papeleta. New Hampshire permite que cualquiera, incluyendo estudiantes universitarios, voten en el estado si tienen un domicilio legal aquí. La mayoría de estados , incluyendo a New Hampshire, requieren cierto tipo de identificación para votar. En New Hampshire, hay múltiples maneras de proveer esa verificación, incluyendo firmar un declaración jurada de la elegibilidad; si el votante miente en dicho formulario, puede enfrentar multas y otras penalidades.

NHPR se contactó con autoridades electorales para solicitar datos sobre el número de declaraciones que se quedaron sin verificar en la elección del 2020. No obtuvimos respuesta cuando se publicó este artículo, pero la fiscal general adjunta Anne Edwards abordó este tema en una reunión reciente del comité especial de la Secretaría estatal sobre la confianza electoral. “Hay una pequeña cantidad, un pequeño número que no podemos resolver", dijo en inglés."Esto no significa que aquellas personas no presentaban un voto legal en el momento. Solo significa que no tenemos suficiente información para formular una conclusión sobre su domicilio o cualificaciones”.)

Rick Ganley: Entiendo, General, pero cuando habla con las personas, ¿tiene la sensación de que hayan revisado lo que se investiga y lo que se disipa? Por un lado, como sabe, tiene que firmar una declaración y su voto puede ser disputado después por el municipio donde votó. Y han habido pocas ocasiones de un fraude electoral que haya sido demostrado.

Don Bolduc: Sabes, lo que me dicen es que no creen que las investigaciones hayan sido lo más exhaustivas posibles. No creen que la Secretaría estatal haya podido manejarla. Sabes, esto es lo que me dicen los residentes. Este es un problema estatal y me van a elegir en este estado. Entonces, también estoy preocupado de que tengamos el mayor nivel de integridad electoral.

(Nota del editor: Aunque la Secretaría estatal está involucrada en las elecciones de New Hampshire, la Fiscalía General es la responsable principal en investigaciones y reglas electorales.)

Rick Ganley: Y aprecio aquello, pero por tema tiempo tenemos que avanzar. También quiero resaltar que múltiples investigaciones no han encontrado evidencia de que la elección 2020 haya sido robada.

Don Bolduc: ¿Dije que fue robada? No dije que fue robada. Dije que los residentes del estado tienen preocupaciones y eso es lo importante. Solo quiero ser claro en lo que dije. Eso es todo. Gracias.

Rick Ganley: Continuemos con algunos problemas que nuestros oyentes tienen, y nos han preguntado sobre estos. Muchas personas en New Hampshire están enfrentando dificultades con los costos para vivir, obviamente, mientras continúa la inflación. Quiero preguntarle, ¿qué apoyaría inmediatamente para reducir los costos para personas que viven aquí?, ¿qué podría hacer en el Senado nacional?

Don Bolduc: Bueno, seré uno de los que propone que paren con los gastos. Me opongo a los gastos nuevos. Está fuera de control. Tenemos que revertir nuestras políticas de energía. Ellos crearon la inflación. Voy a través del estado y me reúno con mamás y papás que sufren. Están sufriendo porque no pueden pagar las cuentas. No pueden registrar su vehículo. No pueden revisar sus vehículos porque si gastan más, no pueden llevar comida a la mesa. Este es un problema causada tanto por el partido Republicano como el Demócrata en Washington, D.C.

Y necesitamos alguien allí que se niegue a los gastos, y tenga la experiencia en seguridad nacional para saber que una economía fuerte engendra un país fuerte. Por ende, tenemos que ser independientes con nuestra energía. Y otra cosa que nos crea gastos, millones y billones de dólares, es nuestra frontera abierta. Tenemos que cerrar eso también.

Rick Ganley: Bueno, hablemos de inmigración por un momento. ¿Qué específicamente le gustaría que ocurra?

Don Bolduc: Bueno, me gustaría que regresen las políticas que tenía el presidente Trump. Estaban funcionando. Teníamos la mejor seguridad fronteriza durante la administración de Trump. Y eso no se trata de que me agrade o no me agrade Donald Trump. Esto se trata de políticas que funcionan. Y yo trabajé en los niveles más altos del gobierno sobre seguridad fronteriza. Sé lo que es una buena política de frontera. Fui enviado a muchos países del mundo para trabajar en estas políticas, y sé como son. Y lo que hacemos ahora no está bien. No hemos reforzado nuestra patrulla fronteriza, y tenemos que retomar nuestra política ´Quédate en México´. Tenemos que hacer lo que es correcto para proteger este país.

Rick Ganley: Ante el despertar de la decisión de la Corte Suprema de revertir Roe vs. Wade, algunos estados del país, como sabe, han impuesto restricciones severas en cuanto al aborto. ¿Apoyaría restricciones federales del procedimiento?

Don Bolduc: Apoyé la decisión de la Corte Suprema porque creo que fue la mejor decisión ante la constitución. Creo que esta decisión le pertenece a los estados. La mayoría de los residentes de aquí no están de acuerdo con el aborto al fin del curso. Entonces, la legislatura de New Hampshire, escuchando a las personas, presentó la excepción después de las 24 semanas, pero la permite en cierto punto. Y luego una excepción después de las 24 semanas la cual es la salud de la madre. Eso es escuchar a las personas. Esa es la legislatura que hace su trabajo. Y creo que las mujeres de ambos lados del problema tienen una mejor oportunidad de ser escuchadas a nivel estatal que a nivel federal. Los pasados 50 años, el nivel federal ha sido un desastre, y Maggie Hassan no ha hecho nada más que encender el fuego y crear división. Entonces nuestro estado ahora tiene la decisión, y debería tenerla. El gobierno federal debería apartarse de esto.

Rick Ganley: De todas las respuestas que recibimos de nuestros oyentes, a quiénes les preguntamos que preocupaciones tienen esta temporada electoral, nos mencionaron mucho el cambio climático. Quiero preguntarle, General, ¿cree que el cambio climático posee una amenaza inminente? y, ¿qué le gustaría hacer al respecto?

Don Bolduc: Bueno, el cambio climático es algo que me preocupa bastante. Y creo, sabes, que esto tiene que ver con el hecho de que me crié en el Granite State, en la región de Lakes, agua limpia, aire limpio. Sabes, no queremos hacer nada que maltrate al clima. Pasé 33 años y medio en la armada, en algunas operaciones, entrenando operaciones humanitarias, y en operaciones de combate. Siempre estuvimos muy, muy preocupados por el clima y sobre el daño que le podíamos hacer al ambiente. Y como un senador de Estados Unidos, abordaría el tema con un alcance balanceado, pero claro, necesitamos tecnología, tenemos que avanzar, pero podemos hacerlo de manera segura. Y sabes, en este punto, estoy muy cómodo con América. Con lo que no estoy cómodo es con China, Rusia, Corea del Norte e Irán, y cómo contaminan y dañan nuestro ambiente. Esto debe ser abordado por los Estados Unidos, por la comunidad internacional.

Rick Ganley: Bueno, específicamente, ¿que le gustaría ver en cuánto a legislación?

Don Bolduc: Lo podemos hacer mediante sanciones. Lo podemos hacer mediante, sabes,comercios. No tenemos que hacer negocios con ellos. Podemos retirar nuestras compañías manufactureras de sus países, y traerlas de regreso. Sabes, podemos hacer muchas cosas para presionarlos a limpiar sus actos.