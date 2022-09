Conoce a los candidatos Republicanos de N.H. para el senado nacional: Bruce Fenton

A vísperas de la primaria estatal de New Hampshire el próximo 13 de septiembre, le preguntamos a los votantes locales cuáles eran las cuestiones y los temas más importantes que quisieran que los candidatos discutan.

Con una amplia primaria Republicana para el Senado nacional, NHPR estará hablando con candidatos para conocer más su postura en temas que preocupan a los votantes. El ganador de dicha elección competirá contra la senadora Demócrata Maggie Hassan en noviembre.

La entrevista, publicada originalmente en inglés y realizada por el anfitrión de NHPR Morning Edition, Rick Ganley, fue con Bruce Fenton. Fenton es un inversionista de bitcoin y asesor financiero. Es miembro del Free State Project.

Si tienes preguntas adicionales para los candidatos este año, tanto en la primaria como en próximas elecciones, compártelas aquí . También puedes escribirnos por WhatsApp.

La entrevista ha sido traducida y editada para mejor claridad:

Rick Ganley: Ha habido mucha desinformación alrededor de la seguridad electoral y fraude de votantes, tanto a nivel nacional como aquí en New Hampshire. Una encuesta de NPR a comienzos del año encontró que el 64% de Americanos cree que la democracia del país está en crisis. ¿Crees que la elección 2020 fue realizada de manera justa?

Bruce Fenton: Bueno, creo que definitivamente hubo problemas con la elección y con el hecho que es un tema divisivo. Esto no debería cuestionarse. No debería haber, sabes, dos lados cuando hay un lado que piensa que fue injusto y otro que piensa que fue justo. El hecho de que haya una pregunta al respecto ya es un problema. También creo que ambos lados, izquierda y derecha, deberían interesarse en asegurar que las futuras elecciones no tengan ese tipo de preguntas, y que podamos decir que sabemos exactamente lo que pasó. Y una cosa que podría ayudar es más discusión. Creo que estuve decepcionado por la censura a la discusión sobre el resultado de las elecciones, porque no pienso que nadie debería ser censurado por un negocio grande u otra persona. Pienso que —

Rick Ganley: Cuando habla de censura, ¿a qué se refiere específicamente?

Bruce Fenton: Bueno, en su mayoría a compañías digitales, y el gobierno nacional trabajando con redes sociales para decir que hay desinformación o que algo no es cierto. No creo que las compañías digitales o redes sociales deberían decidir la verdad. Creo que la verdad debería venir de personas que discuten temas por su lado. Y, creo que la desinformación, la información incorrecta y las mentiras, deberían permitirse en una sociedad libre porque así es como llegamos a la verdad, hablando de las mentiras y de las cosas que son falsas y diciendo qué es verdad y qué es mentira. Esa discusión libre de información es crucial para llegar a decidir la verdad.

Rick Ganley: Deberíamos resaltar múltiples investigaciones que sí encontraron que no hay evidencia de que la elección 2020 fue robada. Muchas personas en New Hampshire están enfrentando dificultades con los costos para vivir, mientras continúa la inflación. ¿Que haría a nivel federal para apoyar inmediatamente a reducir los costos para personas que viven aquí?

Bruce Fenton: Bueno, unas de las cosas más grandes es la política de economía rota y la mala política monetaria. La plata está rota. Y una razón por la que tenemos inflación ahora es porque por muchos, muchos años, el gobierno ha estado imprimiendo dinero de la nada, y han estado pagándole a contratistas de defensa, y teniendo guerras extranjeras de agresión y prisiones de ganancias. Esta plata no se imprime sin ningún costo. Al imprimir mucha plata de la nada, se causa que el dinero de todos se valore menos, y por ende, la inflación sube.

Rick Ganley: ¿Está en contra que el gobierno gaste en general? Quiero decir, sé que ha dicho antes que le gustaría entrar a Washington y detener esto por completo.

Bruce Fenton: Sí, estoy en contra del gasto del gobierno. Quiero brindar más poder a las manos de la gente, la gente que gana este dinero. No quiero que los políticos estén a cargo. Y quizás seas fan de Nancy Pelosi o de Donald Trump. No quiero que ninguno de ellos esté en control del tema. Quiero que los individuos tengan el poder. Quiero el poder en manos de la gente.

Rick Ganley: Quiero preguntarte sobre el aborto. Ante el despertar de la decisión de la Corte Suprema de revertir Roe vs. Wade, varios estados del país han impuesto restricciones severas en algunos casos. ¿Apoyaría restricciones federales de aborto?

Bruce Fenton: No, definitivamente no. Soy una persona que piensa que uno es responsable por sus propios asuntos. Quiero que el gobierno salga de nuestras vidas y de nuestras billeteras. Y no quiero nuevas regulaciones del aborto o cualquier tipo de prohibión. Interesantemente, aunque esto se considere como un pensamiento de izquierda versus derecha, tengo una postura de libertad. También tengo esta postura en la guerra de las drogas. Estoy en contra de esta guerra, y creo en la legalización de drogas. Esto incluye drogas del aborto. Entonces, la poseedora no está a favor de drogas legales de aborto en tiendas, o no está ni a favor de los anticonceptivos de tiendas. En términos de realmente respetar los derechos de la mujer de escoger lo que meten a su cuerpo o no, soy el mejor candidato tanto en la derecha como en la izquierda.

(Nota del editor: La actual Senadora Demócrata Maggie Hassan apoya expandir el acceso a anticonceptivos en farmacias y tiendas).

Rick Ganley: Bueno, finalmente, como dijo, usted tiene una postura aparte y quiere que el gobierno se involucre menos, obviamente. Pero, ¿qué programas gubernamentales apoyaría a favor de proteger al ambiente?

Bruce Fenton: Esa es una gran pregunta porque mi pensamiento principal es que el gobierno debería limitarse en proteger la vida, la libertad y la propiedad, nada más. Pero creo que la propiedad incluye el ambiente. Vivo en el Great Bay, uno de los esteros más importantes en el país, en el mundo realmente. Y esto afecta a todo tipo de vida marina en Norteamérica. Y creo que uno de los pocos roles legítimos del gobierno es proteger el ambiente de la gente. Creo que es un rol legítimo del gobierno proteger a alguien de contaminar una corriente de agua cerca tuyo, o contaminar tu aire para que puedas respirar en tu propia propiedad, o en mi caso, contaminar algo como el Great Bay.

Rick Ganley: Entonces, ¿hay alguna legislación que resaltaría o que propondría que se adhiera a tus valores?

Bruce Fenton: Sí, sería relacionada a cualquier cosa que considere al ambiente como una propiedad personal, cosas como contaminación. La contaminación es un gran ejemplo, y por eso sigo regresando a ello. Sabes, es chistoso, lo que se hablaba en el movimiento ambiental era la contaminación. Y ahora estamos hablando de esta cosa falsa llamada créditos de carbonos y cosas que enriquecen a Goldman Sachs. Deberíamos hablar de contaminación. Y puedo mostrarte fotos de cantidad masivas de contaminación, y los ambientalistas se están enfocando en, en mi opinión, sabes, en algo que los distrae de los verdaderos problemas.

Más cobertura de NPR (en inglés): Do Carbon Offsets Actually Work? 'Planet Money' Takes A Look

Rick Ganley: Entiendo su postura ante la contaminación, pero claro, una abrumadora mayoría de científicos del planeta dice que nos estamos calentando.

Bruce Fenton: Sí, claro, pero la pregunta es qué significa esto. Poner el poder en manos de los políticos cuando están tratando de hacer algo como regular la temperatura de la Tierra, solo creo que es una mala idea. Los políticos han hecho muchas cosas así. Solo no creo que la temperatura es la mejor medida, específicamente dónde puedo resaltar a algunas de las mismas organizaciones del World Economic Forum, algunos de esos bancos, algunos de esos gobiernos. Puedo mostrarte ejemplos de una contaminación increíble y asquerosa dónde afectan al ambiente. Y esto es muy,muy,muy,muy obvio. Entonces creo que es una mejor medida.

(Nota del editor: Los científicos están en amplio acuerdo de que el planeta se está calentando debido a las emisiones de gases de invernadero, y esto posee una gran amenaza al bienestar humano y la salud del planeta).

Rick Ganley: Pasemos a inmigración y política de frontera. Es una preocupación que muchos votantes tienen en las próximas elecciones. ¿Qué política específica le gustaría ver?

Bruce Fenton: Me gustaría que las fronteras no importen tanto. Me gustaría que las personas puedan venir acá y estar en nuestro país y apropiarse de nuestro viejo slogan 'give us your poor, your sick, your tired, your hungry' ('traéme a tus pobres, tus enfermos, tus cansados, tus hambrientos'). Me gustaría que sea mucho,mucho, mucho más fácil entrar al país.

Creo que las fronteras son una parte importante de la definición de un país. Sabes, lo veo como mi granja en Durham. Yo dejo que la gente vaya a caminar. Pongo un cartel los fines de semana que dice que se permiten las caminatas. Me gusta dar la bienvenida, pero sé que a las 10 de la noche o algo así, es diferente. Y creo que la frontera podría ser así. Deberíamos tener control sobre quién entra y quién no entra. Pero en general, me gustaría que sea mucho, mucho más fácil. Creo que la mayoría de Republicanos y la mayoría de personas son algo así como anti-inmigración, y realmente están en contra de la inmigración ilegal. No les gusta la situación actual y los efectos secundarios como el tráfico de humanos, el fentanilo y cosas así. Entonces sus preocupaciones son válidas. Quieren que las reglas se sigan. Entonces creo que podemos hacer esto haciendo que las reglas sean más fáciles. Los inmigrantes son increíbles. Quiero más inmigrantes. Ayudarían a New Hampshire, ayudarían a todo el país.