Dos prioridades para una agente ambiental: combatir el cambio climático y mejorar el acceso a la naturaleza en N.H.

Un nuevo reporte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático indica que el planeta está en camino a los 1.5 grados centígrados de calentamiento global si no se toma acción de inmediato . En este Día de la Tierra, queremos hablar sobre cuáles son los retos ambientales que más nos impactan aquí en New Hampshire y preguntarnos: ¿cómo podemos involucrarnos en temas del medio ambiente?

Hablamos con Sheila Vargas, quien trabaja con comunidades y en proyectos legislativos en el Nature Conservancy, una organización que se enfoca en la conservación de las tierras y aguas que nos sostienen.

Puntos claves de esta entrevista:

Cómo llegar a la naturaleza si no tienes carro : Desde el 7 de mayo, el primer sábado de cada mes hasta septiembre, habrá un bus saliendo desde Manchester a diferentes lugares en el estado, como parques estatales o terrenos del Nature Conservancy. El viaje de ida y vuelta cuesta $5 por persona. También puedes ir al All Persons Trail en Manchester, donde habrá un tour de audio en español. Abre el 22 de abril y es accesible cualquier día de la semana.

: Desde el 7 de mayo, el primer sábado de cada mes hasta septiembre, habrá un bus saliendo desde Manchester a diferentes lugares en el estado, como parques estatales o terrenos del Nature Conservancy. El viaje de ida y vuelta cuesta $5 por persona. También puedes ir al All Persons Trail en Manchester, donde habrá un tour de audio en español. Abre el 22 de abril y es accesible cualquier día de la semana. Los primeros pasos a tomar si te preocupa la crisis del cambio climático : Habla con tu familia y amigos. Vargas recomienda preguntarles cómo se sienten con lo que está pasando, y cómo les ha afectado la vida.

: Habla con tu familia y amigos. Vargas recomienda preguntarles cómo se sienten con lo que está pasando, y cómo les ha afectado la vida. Maneras de involucrarte: Si quieres participar en temas ambientales, envíale un correo a Sheila: sheila.vargas@tnc.org . Pueden ayudarte con el transporte y asistirte en español.

A continuación, una transcripción de la entrevista:

Daniela Vidal Allee: ¿Nos puedes decir un poquito de por qué trabajas en temas ambientales?, ¿hubo un momento que te inspiró?

Sheila Vargas: Sí, claro. Pues la verdad es que yo nunca sabía que iba a trabajar en temas ambientales. Yo nací en Puerto Rico, pero vine a New Hampshire cuando era bien pequeña. Yo crecí aquí, pero siempre regresé para visitar a mi familia y todavía voy a visitar familia. Yo creía que la naturaleza era para otras personas y no para nuestra comunidad Latina. Y yo [creía] que necesitaba alguna ropa bien cara para ir en un hike, yo [creía] que era bien peligroso y pensaba que la naturaleza era solamente para gente rica que tenían dinero. Pero mi primera experiencia con el cambio climático fue Huracán María. Eso fue un tiempo bien difícil para mí, porque yo no sabía si mi abuelo y los otras personas de mi familia estaban vivos. La isla de Puerto Rico no tenía nada de recepción ni electricidad. Nunca olvidaré el día que nosotros supimos que mi abuelo estaba vivo. Y ese momento en mi vida es un ejemplo de cómo la crisis del clima puede impactar a cualquier persona o familia y solo se está poniendo peor con tantas tormentas.

Daniela Vidal Allee: Y eso … eso te motivó a decir, ‘yo quiero hacer algo para combatir el cambio climático’.

Sheila Vargas: Sí, porque mi familia es todo de Puerto Rico. Tú sabes, mi mamá y yo fuimos los primeros en venir a los Estados Unidos de mi familia. Y ellos siempre dicen que las tormentas no eran tan malas y la temporada de huracanes no era tan mala como es hoy.

Courtesy En el 2019, la familia de Sheila revisa el área donde previamente hubo un garaje en la casa de su primo en Aibonito, Puerto Rico que fue completamente destruido por el huracán María.

Daniela Vidal Allee: ¿Cuáles son los retos ambientales más grandes que enfrenta New Hampshire en este momento?

Sheila Vargas: Pues uno de los retos más grandes que enfrenta New Hampshire es el mismo que enfrenta nuestro mundo: la crisis del clima, y el Día de la Tierra es el perfecto día para hablar de esto con su familia y sus amigos. Yo quería decir hoy que New Hampshire es el único estado en Nueva Inglaterra que no tiene un plan para reducir las emisiones de carbono. Yo no sabía esto antes de trabajar con el Nature Conservancy, y necesitamos un plan de acción para la crisis climática. Este año no podemos esperar más.

Daniela Vidal Allee: ¿Cómo impacta este cambio climático a las comunidades del estado? Y también, si hay algunas diferencias regionales o para ciudades versus áreas más rurales del estado.

Sheila Vargas: Hay mucha diferencia entre las áreas rurales y urbanas. Por ejemplo, muchas personas como yo, digo que viven en el área urbana, no tienen modo de transportación. Pero eso lo hace bien difícil para la gente que quiere ir a la naturaleza para ir a disfrutar. Uno de los problemas más grandes que la gente que vive en ciudades como Manchester o Nashua tienen, es que los días que son bien calientes aquí en New Hampshire, están más y más y se están poniendo peor. Usted sabe, yo crecí aquí y yo me recuerdo en mi casa nunca [teníamos] el aire acondicionado puesto durante el verano. Nunca. Y ahora siempre lo necesitas puesto como una semana, dos semanas de verano y eso es un problema bien grande para mucha gente. Y los Latinos específicamente, porque hay muchos Latinos aquí que no tienen dinero para ese aire acondicionado en su casa.

Daniela Vidal Allee: El Nature Conservancy ha hecho varias encuestas sobre el acceso al medio ambiente en los últimos dos años en comunidades en New Hampshire. ¿Nos puedes decir que escucharon?, ¿qué descubrieron?, ¿qué te sorprendió de estas encuestas?

Sheila Vargas: Cuando nosotros fuimos a la comunidad a preguntar [lo] que ellos necesitaban, escuchamos de muchísimas barreras a la naturaleza. Una de las barreras era la transportación. Claro, no es secreto que en New Hampshire no tenemos muchas opciones de transportación y nosotros trabajamos con la Autoridad de Tránsito de Manchester para hacer un programa que empieza el 7 de mayo de este año. Va a ser el primer sábado cada mes hasta septiembre para llevar personas que viven en Manchester a los sitios de naturaleza que normalmente no pueden ir a disfrutar porque no tienen carro o solamente tienen un carro para la casa o no pueden guiar cualquier cosa y ese programa solo cuesta $5 por cada persona.

Daniela Vidal Allee: Y, ¿eso va a la tierra que tiene el Nature Conservancy?

Sheila Vargas: Si otro viaja también, por ejemplo, a la tierra que tiene New Hampshire Audubon y después los ese programa también va a ir a los sitios de parques del estado de New Hampshire... Ahora mismo tenemos dos caminos accesibles, uno en Ossipee y otro en Manchester. Vamos a abrir el camino a Manchester con una celebración el 22 de abril y este camino va a tener un tour de audio en inglés y español. Esa fue una de las barreras más grandes que nosotros escuchamos de la comunidad, porque mucha gente no tienen una manera para experimentar la naturaleza en su idioma.

Sheila Vargas / Courtesy Sheila Vargas, del Nature Conservancy, da una presentación pública.

Daniela Vidal Allee: Una última pregunta es que aquí en Que Hay hemos hablado con personas de la comunidad que quieren hacer voluntariados y participar más en sus comunidades, pero dicen que como dijistes tú, el idioma, el transporte, son dos grandes barreras, pero sí personas quieren participar y si están preocupados por la crisis del cambio climático, ¿cómo pueden participar en estos temas del medioambiente?, ¿qué recomiendas y cómo se puede involucrar la gente?

Sheila Vargas: Pues llámame. No, pero de verdad la comunidad nos dijo lo mismo a nosotros que quieren voluntariar, o solamente quieren ir a los sitios de naturaleza en sus comunidades pero no saben cómo o tienen barrera grande, como tú dijiste. Yo soy de Puerto Rico, pero crecí aquí en New Hampshire. Yo sé bien cómo es difícil para personas que no hablan mucho inglés de New York y tienen muchas oportunidades para voluntarios y solamente más oportunidades ahora que el frío ya se está terminando. So, por favor, tú puedes seguirnos en Facebook e Instagram y de verdad me puedes escribir por email y yo te puedo conectar con el staff de nosotros que trabaja cuidando la tierra. Si solamente quieres saber donde puedes ir a disfrutar en la naturaleza, hay muchas organizaciones en New Hampshire que tienen tierra abierta para el público a disfrutar como New Hampshire Audubon y el Forest Society. Puedes encontrar más información en Google o en la app que se llama AllTrails . Y si no tienen carro o no saben dónde ir, pueden usar el programa Transit to Trails del que hablamos antes, que te lleva directamente a los sitios de naturaleza por $5.

Daniela Vidal Allee: ¿Cómo podemos colaborar con la causa del cambio climático desde nuestro hogar o sitios de trabajo?

Sheila Vargas: La primera cosa que tú puedes hacer y la más fácil es hablar con su familia y sus amigos de la crisis del clima. Es la crisis número uno en el mundo ahora mismo … Y la primera cosa que tú puedes hacer es preguntar a su familia y sus amigos que piensan en la crisis, cómo ellos se sienten con lo que está pasando, si ellos pueden ver la crisis en su vida cada día o no … Otra cosa que puedes hacer es buscar organizaciones como el Nature Conservancy y los otros que yo dijo que trabajan en el sitio ambiental.

Daniela Vidal Allee: Sheila, ¿algo más que quieras agregar que no te pregunté?, ¿qué quieres mencionarle a nuestra audiencia?

Sheila Vargas: No, eso es todo. Gracias por tenerme hoy, y yo quiero decir que todos los Latinos aquí en New Hampshire [que tengan ]un feliz Día de la Tierra

Daniela Vidal Allee: Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y para nuestros oyentes, les compartimos recursos y el correo electrónico si quieren contactar a Sheila.