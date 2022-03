Noticias actualizadas de New Hampshire: 2 de marzo del 2022

A continuación, lee las noticias del miércoles 2 de marzo del 2022.

También puedes escucharlas haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español directo a tu teléfono, gratis, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Hoy hay manifestación en apoyo a Ucrania fuera de la Casa de Estado en Concord

Una manifestación será organizada en apoyo a Ucraina, afuera de la Casa de Estado en Concord hoy miércoles. El evento comenzará al mediodía y durará hasta las 2 [dos] de la tarde. Es organizado por los miembros de la iglesia ucraniana católica Protection of the Blessed Virgin Mary de Manchester.

La manifestación incluirá lecturas de cartas de la senadora Jeanne Shaheen, el obispo Peter Libasci, el arzobispo de la diócesis de la iglesia ucraniana católica de Philadelphia, Borys [boris] Gudziak [GOOD-zee-ack] , y del comité del congreso ucraniano de América. El evento finalizará con música de Ucrania y rezos de líderes judíos, cristianos y del Unitarismo.

Guías de la CDC indican que NH no necesita pedir cubrebocas en interiores, aunque aún hay condados con altos niveles de transmisión

La mayoría de los residentes de New Hampshire ya no necesitan usar cubrebocas en interiores, según las nuevas guías de la CDC.

Antes de la actualizada guía, la CDC calculaba los niveles de transmisión del virus a nivel comunitario, según la cantidad de casos y tasas de resultados positivos.

Ahora, usan un nuevo sistema: uno enfocado en el impacto del virus en el sistema hospitalario local y qué tan significativa es la cepa.

Actualmente, la mayoría de condados de New Hampshire están a un nivel MEDIO de COVID-19 en la comunidad. Esto quiere decir que aquellos de riesgo de una enfermedad severa quizás sí deberían considerar tomar medidas de prevención.

Solo los condados de Strafford, Sullivan y de Grafton tienen ALTOS niveles de COVID-19, donde la CDC aún recomienda usar cubrebocas en interiores.

Sin embargo, la semana pasada, el gobernador Chris Sununu le dijo a las escuelas del estado y al departamento de educación que suelten los requisitos de cubrebocas lo más antes posible.

Algunos distritos escolares, que antes solicitaban cubrebocas, como el de Manchester, dejaron de pedirlo inmediatamente, mientras otros, como Concord, decidieron esperar un poco más.

Hay instalaciones médicas de New Hampshire que sí aceptarán ordenanza federal de vacunación contra el COVID-19

En dos semanas, las instalaciones de salud en New Hampshire serán requeridas por REGULACIONES FEDERALES a tener a todo su personal vacunado en contra del COVID-19. La pregunta es: ¿cómo están las entidades médicas estatales llevando esto?

Desde que la ordenanza federal fue anunciada en septiembre, ha existido incertidumbre alrededor de esta.

A comienzos del invierno, esto fue puesto en pausa en algunos estados por una corte federal, incluyendo a New Hampshire, lo cual retrasó todo el proceso.

Mientras tanto, hay proyectos de ley que se dirigen a la legislatura para reducir dichas regulaciones federales, aunque los centros de Medicare y servicios de Medicaid están seguros que las reglas federales superan a cualquier ley estatal.

Dos instalaciones del estado, New Hampshire Hospital y el Glencliff Home, dicen que ellos ACEPTARÁN la ordenanza desde el 15 [quince] de marzo.

Desde el 13 [trece] de febrero, el día antes de que el personal fuera requerido de ponerse su primera dosis de la vacuna, 1 de cada 5 [uno de cada cinco] miembros del centro de tercera edad Glencliff seguían sin vacunarse, según datos federales.

El requisito federal sí ofrece excepciones médicas y religiosas.

Proyectos que restringen control local despierta desacuerdos en la Cámara entre Republicanos y Demócratas

Dos proyectos de ley apoyados por Republicanos que pondrían nuevos límites a los funcionarios locales de poner reglas alrededor del COVID-19 y de otros temas, ganaron votos en el comité municipal y gubernamental de condados de la Cámara, este lunes.

Uno de los proyectos apunta hacia el poder de los funcionarios locales de salud, mientras otro se dirige a limitar el alcance de nuevas ordenanzas de la ciudad.

El voto de los proyectos se repartió entre los partidos … los Republicanos en apoyo y los Demócratas en contra. La representante Latha Mangipudi [LAH-tha MAN-jih-PU-dee], una Demócrata de Nashua, dice que estas medidas despiertan preocupaciones sobre el COVID-19 y la protección del control local.

A partir de ahora, los proyectos tienen que ir hacia la Cámara completa para un voto final. La siguiente sesión de la Cámara es el jueves 10 de marzo en Concord.

Cooperativa eléctrica trabaja en expansión de Internet en zonas rurales de Grafton

La cooperativa eléctrica de New Hampshire está planeando una expansión de Internet de alta velocidad en más de 30 [treinta] pueblos del condado de Grafton.

La cooperativa, cuyos propietarios son sus miembros, expandió su misión de incluir el servicio de banda ancha rural en el 2020. La cooperativa sí ha construido Internet de alta velocidad en cuatro pueblos y están actualmente trabajando para dos más.

Esta semana, su consejo de directores aprobó la medida de construir Internet de fibra en las zonas más rurales del condado de Grafton, lo cual llegaría a 16,500 [dieciseismil quinientos] de sus miembros.

Leo Dwyer está en el consejo de la cooperativa y en el directorio ejecutivo del subsidiario de banda ancha. Él dice que muchos residentes de las comunidades rurales no tienen Internet que cumpla con la definición federal de banda ancha.

Dwyer dice que espera que el proyecto comience en mayo o junio.

Nuevo reporte climático resalta la urgencia de tomar acción ante el cambio climático, que ya afecta a comunidades de New Hampshire

Un reporte del panel intergubernamental del cambio climático, publicado esta semana, muestra que el cambio climático causado por humanos está trayendo consecuencias más amplias … al mismo tiempo, advierte sobre las graves consecuencias de la inacción sobre el calentamiento generado por emisiones de combustibles fósiles.

Cameron Wake es un profesor y un científico climático de la Universidad de New Hampshire. Él dice que la descripción detallada del reporte sobre los impactos del cambio climático en ecosistemas y sistemas sociales humanos es impresionante … y resalta la urgente necesidad de tomar acción.

Inviernos calientes, más precipitación y altos niveles del mar, causados por el cambio climático, ya están impactando a comunidades en New Hampshire.

Comité de la Cámara vota en contra de un proyecto que brindaría licencias a inmigrantes pendientes de residencia

El martes, un comité de la Cámara de New Hampshire votó en contra de un proyecto que emitiría licencias de conducir a quienes buscan asilo y a otros inmigrantes esperando su tarjeta permanente de residentes.

Algunos republicanos que votaron en contra de la ley sugieren que esta brindaría derechos que los inmigrantes no deberían tener … a lo cual la Demócrata Laura Telerski [terr-eh-ski] respondió que no ha escuchado sobre personas que acceden a beneficios que no deben recibir …

Telerski dijo que 29,000 [veinti nueve mil] residentes legales que viven en el estado podrían haber recibido ayuda del proyecto.

Proyecto de ley que busca incluir al cambio climático como tema clave para la comisión de utilidades públicas recibe rechazo en comité estatal

Un comité de la Cámara de Representantes de New Hampshire votó el lunes en contra de un proyecto de ley que haría que la comisión de utilidades públicas del estado tome al cambio climático en consideración cuando impone sus tasas de utilidades.

Algunos legisladores Republicanos dijeron que el proyecto es imposible de implementar, y cuestionaron la seriedad de los costos asociados al cambio climático.

La representante Demócrata, Kat McGhee, dice que el cambio climático es un problema económico y que alguna agencia del gobierno estatal debe tomarlo a consideración.

Un nuevo reporte de científicos climáticos que se publicó el lunes muestra que las consecuencias del cambio climático son devastadoras para ciertos sectores claves de la economía de Norteamérica.