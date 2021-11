Noticias actualizadas de New Hampshire: 19 de noviembre del 2021

A continuación, lee las noticias del miércoles 17 de noviembre.

New Hampshire está viviendo un incremento de casos y hospitalizaciones de COVID

Casos activos de COVID-19 llegaron a más de 7,500 el jueves. Es la tasa más alta de casos activos en un solo día en New Hampshire desde que comenzó la pandemia.

También, el número de personas hospitalizadas llegó a una cifra alta...con 327 hospitalizaciones. Se reportaron 8 nuevos fallecimientos y 25 brotes en instituciones.

Estos incrementos en casos COVID están estresando al sistema hospitalario.

Jeff Hughes es el CEO y presidente de Wentworth-Douglass Hospital en Dover. Dice que el hospital está abrumado por el número de personas que buscan cuidado médico -- lo cual incluye personas que han aplazado sus citas además de los pacientes de COVID.

["We're seeing record patient volumes from just people that have been deferred care or seeking care. It's just been amazing. On top of that you've got a record number of COVID cases. The volume of COVID cases that we're seeing right now are actually higher than one of the two or three peaks that we have seen earlier on in this pandemic."]

Hughes y otros funcionarios de hospitales están recomendado que la gente solo vaya a la sala de emergencia si necesitan atención crítica.

Muchos de esos casos de COVID-19 están ocurriendo en niños

Cada día, el estado reporta casi 130 nuevos casos de COVID-19 entre niños de 10 a 19...y un poco más de 100 casos entre niños de 0 a 9. Es el nivel más alto para estos grupos etarios...y el estado estima que el número actual es más.

El número de brotes en escuelas también está incrementando dramáticamente...en las últimas dos semanas, el número de infecciones asociadas con brotes subió un 50 por ciento. La mayoría de las infecciones son entre estudiantes.

Para disminuir la transmisión, funcionarios de salud urgen la vacunación y el uso de cubrebocas adentro, sin importar el estatus de vacunación.

Gobernador Chris Sununu denunció oferta de una “recompensa” por parte de grupo de padres conservadores

El gobernador Chris Sununu denunció la oferta de un grupo conservador de pagar $500 a la primera persona que entre comillas “capture” un profesor de escuela pública violando la nueva ley estatal que limita las discusiones sobre el racismo sistemático y otros temas.

El presupuesto que Sununu aprobó en junio incluye enmiendas que prohíben enseñarle a los niños que son inferiores, racistas, sexistas u opresivos por virtud de su raza, género u otras características.

La semana pasada, un grupo de padres conservadores ofreció una “recompensa” para incentivar a las personas a reportar posibles violaciones. La oficina de Sununu dijo el jueves que condena esa oferta y que cualquier tipo de incentivo financiero es, entre comillas, totalmente inapropiado.

Restaurants buscan diferentes maneras de reclutar y retener su personal

Ha sido difícil para restaurantes en New Hampshire reclutar y retener su personal desde comienzos de la pandemia...lo cual ha forzado a muchos dueños a pensar en otras estrategias para atraer más trabajadores.

Cien restaurantes en New Hampshire se han unido a una iniciativa para aumentar el salario mínimo de sus empleados, de siete dólares a un promedio de 13, más propinas.

Benjamin Lord tiene un restaurante en Dover. Dice que también ofrece beneficios y vacaciones pagadas y planea incrementar su salario mínimo a 15 dólares. Espera que esto le ayudará a retener su personal.

[“All of these things that happened in the past year and a half have really changed the nature of the business. So now in my mind, it’s a good time to continue that examination of what we’re doing. And say if we’re going to make changes anyway, this is a good time to make changes to make things more equitable for all of the people involved including the employees.”]

One Fair Wage, un grupo sin fines de lucro, está ayudando a organizar este esfuerzo.

La senadora Maggie Hassan busca prohibir el químico PFAS en envases, cosméticos

La senadora Maggie Hassan ha propuesto un proyecto legislativo que prohibiría el uso de los químicos PFAS en los envases de comida.

Los químicos tóxicos que han contaminado algunos fuentes de agua potable en New Hampshire también se encuentran en los envases de comida rápida.

Un estudio del 2017 encontró que estos químicos son prevalentes en eso...y pueden contribuir sustancialmente a la exposición a PFAS en nuestras dietas.

Hassan dice que eso también puede significar problemas para el agua subterránea, porque esos envases entran a los vertederos y se descomponen con el tiempo.

[“Those products then go into our landfills and degrade over time and the chemicals contaminate the groundwater. So it's really important that we remove PFAS from as many products as we can.”]

La senadora también ha propuesto un proyecto que prohibiría el uso de PFAS en productos cosméticos.