Documental “Los De María” cuenta cómo algunas familias puertorriqueñas lidian aún con las consecuencias del huracán María

Han pasado cuatro años desde que el huracán María destrozó a Puerto Rico. En este tiempo, miles de puertorriqueños vinieron a New England para empezar de nuevo mientras la reconstrucción de su país continúa. Muchos de los que vinieron a New England se mudaron a Hartford, Connecticut, pero sus lazos a la isla son fuertes. Viven entre dos lugares.

Nuestra colega de Connecticut Public Radio, Brenda León, hizo un reportaje y un documental sobre cómo han sido estos cuatro años para familias boricuas de la zona de New England.

Brenda, bienvenida.

Brenda León: Gracias, Daniela.

Daniela Vidal Allee: Brenda, empecemos hablando un poco de ti y tu carrera periodística, como, ¿en qué tipo de reportaje te especializas?

Brenda León es parte de Report for America y cubre la comunidad latino/a, latinx en Conneticut Public.

Brenda León: Pues mira Daniela, he trabajado en Nueva York en la radio. Empecé este hace como 4 años también trabajando para una estación mexicana y me he identificado más cubriendo nuestros barrios latinos. Como mencionaste, vengo de Nueva York. Fui criada en Nueva York y, como todos sabemos, hay una gran comunidad, no solamente mexicana, pero colombiana, ecuatoriana y un poquito de todo, dominicana, caribeña. Entonces, fue esta misma formación la que me llevó a querer cubrir a nuestra comunidad un poco más a profundidad. Y fue así como fui encontrando mi camino. Regresé a la universidad para terminar una maestría específicamente especializada en periodismo en español, que pienso yo que es algo que estamos viendo y teniendo conversaciones continuas de que falta cobertura de la comunidad latina, no solamente en español, pero también en inglés.

Daniela Vidal Allee: Y, cuéntanos un poco sobre qué inspiró este reportaje sobre el [huracán] María y qué querías que la audiencia entendiera de lo que compartieron las familias que hablaron contigo.

Brenda León:Pienso que a cuatro años del huracán María, en los primeros meses de cuando pegó el huracán, vemos una cobertura muy amplia. Vemos una cobertura que es consistente, pero en un año o dos ... esa cobertura termina o disminuye. Entonces, nosotros queríamos regresar a ver cuatro años que había pasado con la recuperación. Había tenido también la oportunidad de hacer una pasantía en el Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico, donde pude también entender un poco sobre la burocracia detrás de la lenta recuperación que se ve en la isla, no solamente a nivel local, pero también a nivel federal y como las mismas políticas que estábamos viendo desenvolverse dentro de Estados Unidos son las que impactan a Puerto Rico. Entonces nosotros queríamos regresar con no solamente los temas que enfrenta el pueblo puertorriqueño en su vida cotidiana, pero también las historias que tal vez no llegamos a escuchar en un principio donde a cuatro años las familias que llegaron de Puerto Rico también se enfrentaban con muchas barreras aquí en el área de Nueva Inglaterra.

Daniela Vidal Allee: Y el título del documental es “Los De María”, ¿nos puedes contar un poquito sobre esa frase?, y, ¿qué significa y qué capta?

Brenda León: Claro que sí. Una de nuestras invitadas en el documental fue la ex [alcaldesa] Carmen Yulín Cruz, y ella nos contaba sobre cuando el ex alcalde de Holyoke, Massachusetts, le entrega la llave de la ciudad. Y entre ese evento, un niño se le acerca y le jala el pantalón y le dice: “Yo soy los de María”. Y nos empieza a explicar en la entrevista como esa fue la historia que más la impactó porque vemos una generación y una meramente un exodus, una gran cantidad de personas que sale de la isla y que no solamente fueron personas, personas adultas, pero también muchas personas que fueron desplazadas en familias completas.

Entonces, ella habla sobre cómo esa frase se le quedó grabada y también lo que eso significaba, no, de tener que salir de tu país, volver a empezar de nuevo en un clima totalmente diferente, en un lugar donde tu cultura tal vez no es la que conoces o la que encuentras conforme vas llegando. Y también las barreras que estos pequeños enfrentaron. Y si vemos las estadísticas, también podemos reconocer que las personas que salieron o la población más grande que salió fueron mujeres y sus hijos.

Daniela Vidal Allee: Y, ¿qué más te impactó de tu experiencia reportando esta historia?, ¿qué fue lo que más te impactó?, ¿por qué era importante [para ti] reportar aquí en Nueva Inglaterra y en Puerto Rico?

Brenda León: Te cuento un poco de lo que más me dejó impactada en Puerto Rico ... definitivamente, fue la necesidad de simplemente hablar con la gente. Conocimos por ejemplo a una líder comunitaria ... nosotros estábamos documentando algo y ella se nos acercó y pensó que éramos del gobierno, que éramos FEMA. Y entre esa conversación, me explica su frustración de que han llegado ciertos organismos para ayudar, pero en realidad no han podido abordar una conversación con líderes comunitarios y locales. Eso me impactó de una [gran] manera y también como los mismos aspectos de poder acceder a una vivienda estable tanto en Puerto Rico como aquí en Estados Unidos es un tema recurrente.

Daniela Vidal Allee: ¿Y qué aprendiste sobre la comunidad boricua en Hartford y quizás de New England?

Brenda León:Aprendí que o tal vez no aprendí pero reafirmé lo que ya sabíamos de que la diáspora puertorriqueña aquí es este. Se me va la palabra en español. But very welcoming …

Daniela Vidal Allee: Muy cálida ...

Brenda León: Muy cálida. Gracias. Definitivamente lista para ayudar al vecino. No, nos encontramos con otra muchacha también que habló un poco sobre las dificultades de la pandemia por igual, no, porque el proceso que se había hecho para hacer una recuperación desde abajo, desde los mismos líderes comunitarios o la misma gente de formar cocinas para darle de comer a la gente, de ayudarse a construir sus propias casas como que todo ese proceso fue interrumpido por la pandemia y vemos otro estanque, por decirlo así, porque entonces hay que volver a empezar otra vez para poder entre ellos formar esa confianza que se había dado a raíz del huracán y a raíz del desastre que se dejó atrás.

Daniela Vidal Allee: ¿Y cómo fue recibido el documental por parte de las familias que entrevistaste y otros miembros de la comunidad en Hartford?

Brenda León: Pues, fíjate que ha sido una respuesta muy positiva y de agradecimiento. Definitivamente, he sentido que las personas han sido muy agradecidas de no olvidarnos de sus historias, que como mencionaba antes, que durante los primeros meses vimos una cobertura muy amplia y poco a poco se fue disminuyendo. Y entonces volver a regresar y hablar con familias que fueron impactadas, que pudieron compartir con nosotros sus experiencias, definitivamente nos agradecieron mucho por no olvidarnos, meramente por, por seguir con una, o tratar de abundar a la memoria colectiva; queremos seguir platicando, seguir teniendo estas [conversaciones].

Daniela Vidal Allee: Hartford apenas queda como a dos horas y media de Manchester, la ciudad más grande de New Hampshire. En tu opinión, ¿cuáles son los temas o cuestiones que Latinos en toda la región están lidiando?

Brenda León: Pues creo que a raíz de la pandemia, definitivamente, vemos una necesidad de hablar más sobre temas de salud que impactan a la comunidad latina y dentro de eso el poder tener calidad de cuidado médico por igual. Creo que hemos enfrentado que durante la pandemia hubo una escasez de traductores dentro de los hospitales , que hubo una escasez de tal vez doctores que pudieran entender esto, tener competencia, tener entendimiento cultural de la comunidad latina y también vemos temas de educación, ¿no? La comunidad latina se volvió trabajadores esenciales, no en sus bases de trabajo, pero que siguen sin poder tener la la habilidad de quedarse en cuarentena. Entonces vemos que todos estos temas desde desde Nueva York hasta Nueva Inglaterra son lo que verdaderamente hay similitudes y son temas que son urgentes de cubrir.

Daniela Vidal Allee: Brenda, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu cobertura y también por la dedicación que le traes a este trabajo.

Brenda León: Gracias, Daniela, gracias por tenerme.