Noticias Actualizadas de New Hampshire: 8 de octubre del 2021

A continuación, lee las noticias del viernes 8 de octubre.

También puedes escuchar haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Funcionarios reportan más casos de COVID-19, todos los condados presencias niveles sustanciales de transmisión

Los funcionarios de New Hampshire reportaron 625 [seiscientos veinticinco] nuevos casos de COVID-19 el jueves, y cuatro nuevos fallecimientos vinculados al virus, tres de los cuales eran personas menores a 60 [sesenta] años.

En comparación a la semana pasada, el estado está promediando un número similar de nuevos casos diarios y menos hospitalizaciones.

Todos los condados en el estado tienen niveles sustanciales de transmisión, el nivel más alto en el rastreador estatal.

Más de 800 [ochocientos] mil residentes de New Hampshire han recibido al menos una dosis de la vacuna, un número que representa menos del 60 [sesenta] por ciento de la población total del estado.

Mujer viola acta de derechos civiles luego de agredir a un niño Negro en un parque

Una mujer de Dover fue acusada de violar el acta de derechos civiles de New Hampshire luego de que alegadamente amenazó arrodillarse sobre el cuello de un niño Negro en un parque.

Dos niños estaban jugando en un parque en Dover en mayo. Según los fiscales, el niño Negro de nueve años quebró un juguete de espuma del otro niño por accidente. La mamá del otro niño, Kristina Graper, alegadamente amenazó en usar fuerza sobre el niño Negro, y alegadamente dijo que se arrodillaría en su cuello, una referencia a George Floyd, la cual el niño Negro le dijo a la policía que sí había entendido.

Graper también gritó comentarios racistas al niño, quien solo se identifica mediante iniciales en el reporte policial.

Las violaciones de derechos civiles pueden significar multas hasta de 5,000 [cinco mil] dólares. Graper, quien tiene 51 [cincuenta y ún] años, realizará una presencia preliminar en la corte el 17 [diecisiete] de noviembre.

El representante Ken Weyler se retira de su posición de presidente financiero tras publicar reporte con teorías conspiranoicas sobre la vacuna

El escritor presupuestario máximo de la Cámara de New Hampshire ha renunciado a su puesto de liderazgo, dos días después de circular un reporte lleno de teorías conspiranoicas sobre las vacunas contra el COVID-19.

La decisión del representante Ken Weyler de renunciar ocurrió luego de una solicitud de los Demócratas y del gobernador Chris Sununu de retirar a Weyler de su posición.

En una carta enviada a la oficina del vocero Sherman Packard, Weyler se disculpó por no vetar completamente el reporte, el cual incluía declaraciones falsas sobre las vacunas, de la iglesia Católica y del COVID-19 en general.

Weyler dijo que estaba siendo injustamente criticado por compartir dicho material, y también dijo que no quería distraer más a la Cámara de los asuntos más importantes.

Y con esto, se refería al posible fondo de 27 [veintisiete] millones de dólares federales que puede recibir el estado. El comité fiscal y el consejo ejecutivo han bloqueado aceptar dicha cantidad, la cual el gobernador Sununu indicó que podría mejorar los esfuerzos de vacunación.

En una declaración, el vocero Sherman Packard dijo que él acepta la renuncia de Weyler con disgusto, sin embargo, concuerda con que Weyler sí comprometió su habilidad para liderar.

Mientras tanto, el gobernador Sununu dijo en una declaración que él estaba contento por la renuncia de Weyler del puesto de presidente financiero.

Weyler será reemplazado por la representante Karen Umberger de Kearsarge.

Se identifican más casos de COVID-19 en escuelas, pero la tasa de hospitalizaciones y fallecimientos es mínima en la población infantil

El departamento de salud y servicios humanos de New Hampshire ha identificado casi 100 [cien] aglomeraciones de COVID-19 en escuelas de kínder a doceavo grado, este año. Aunque el departamento dice que los números reales podrían ser más altos.

El miércoles, el doctor Benjamin Chan le dijo al personal de enfermería de las escuelas y a líderes que el aumento del uso de tests en casa para niños este otoño, significa que es probable que más niños tengan el virus a lo que se registra en el estado.

El tamaño promedio de una aglomeración en la escuela es de siete personas.

Chan dice que las buenas noticias es que no hay ni un solo fallecimiento registrado de alguien menor de 18 [dieciocho] en New Hampshire, y que las tasas de hospitalización en la población infantil es relativamente baja.

El departamento sigue incentivando el uso de cubrebocas, particularmente, por lo contagiosa que la variante Delta ha demostrado ser.

Delegación De Activistas de New Hampshire Viaja A Washington DC Para Interceder Por Inmigrantes

Una delegación de la campaña We Are Home de New Hampshire, estuvo esta semana presente en Washington DC pidiéndole al presidente Biden una reforma migratoria comprensiva.

Esmeldi Angeles, activista de República Dominicana estuvo en las manifestaciones apoyando para que otros inmigrantes tengan las mismas oportunidades que ella. Angeles pide la ciudadanía de millones de personas.

Courtesy Photo La delegación We Are Home en Washington D.C.

La delegación se reunió con las senadoras Jeanne Shaheen y Maggie Hassan. Esperarán respuestas de parte de ambas.

El follaje de otoño se demora en aparecer más que en años pasados, según departamento de viajes y turismo del estado

En ciertas partes del estado, el follaje de otoño está casi en su pico … y ha ocurrido más tarde en ciertos lugares en comparación a los años anteriores.

Kris Nielsen, del departamento de viajes y desarrollo turístico de New Hampshire, dice que su oficina tiene un rastreador del follaje de otoño que se basa en datos históricos. Ella dice que anecdóticamente, las hojas se han demorado más y más en caer con el pasar de los años, y es algo a los que todos se deberán ajustar.

Los científicos dicen que esta tendencia se debe al clima caliente que dura hasta el otoño. Mientras el cambio climático causa que el Noroeste sea más caliente, las hojas se quedan más tiempo en los árboles, lo cual lleva a que los tonos rojos y amarillos salgan más tarde en octubre.

La planta de el garranchuelo puede ser declarada como extinta en las próximas semanas

Los científicos esperan formalmente anunciar la primera extinción de una planta en New Hampshire durante las próximas semanas.

El garranchuelo, en inglés conocido como crabgrass, fue recogido hace 90 [noventa] años en 1931 en Rock Rimmon Park en Manchester … Según el departamento de recursos naturales y culturales de New Hampshire, este es el único lugar donde el garranchuelo ha sido visto.

Si es declarada como extinta, esta planta se juntará a otras 64 [sesenta y cuatro] especies de plantas que han sido declaradas como extintas en Norte América.