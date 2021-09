Una Conversación Sobre El Cambio Climático, Cómo Nos Afecta En New Hampshire Y Posibles Soluciones

Durante este pasado verano, New Hampshire ha pasado por fuertes cambios climáticos, entre esas, intensas olas de calor, lluvias intensas en ciertas zonas del estado y en otras, sequía que varían constantemente de moderación.

Estas variaciones anormales son causadas por el cambio climático. Maria Aguirre, productora del noticiero en español, conversó con Lourdes Avilés, profesora de Ciencias Atmosféricas y directora del Programa de Meteorología en la Universidad de Plymouth State, sobre qué significa cambio climático, por qué es la causa de los cambios del tiempo y qué acciones se pueden tomar en casa para ayudar al planeta.

Lo que necesitas saber de esta entrevista:

Clima y tiempo no significan lo mismo aunque los medios e informes del tiempo suelen mezclarlos. Se debe utilizar tiempo para referirse al estado de la atmósfera en un preciso momento y esto incluye la temperatura, humedad, viento, entre otros. El clima son las condiciones normales de un sitio específico.

El cambio climático es el fenómeno que ocurre cuando las condiciones normales de un lugar o del planeta no son estables y tienen niveles anormales de variación. Esto incluye aumentos en temperatura, patrones de lluvia, frecuencia de tormentas, y más.

es el fenómeno que ocurre cuando las condiciones normales de un lugar o del planeta no son estables y tienen niveles anormales de variación. Esto incluye aumentos en temperatura, patrones de lluvia, frecuencia de tormentas, y más. El nivel de la temperatura normal en New Hampshire ha aumentado en las últimas décadas. Esto crea más ondas de calor que afecta al cuerpo humano y que haya menos nieve en el invierno.

Los adultos mayores y las personas con escasos recursos son los grupos más afectados por el cambio climático aquí en New Hampshire.

María Aguirre: Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.

Lourdes Avilés: Gracias.

María Aguirre: Quería comenzar estableciendo esa diferencia entre clima y tiempo para poder entender el resto de la conversación.

Lourdes Avilés: En muchos de los países hispanoamericanos y en muchas de las regiones aquí en los Estados Unidos, usan el clima y el tiempo como si fueran lo mismo. Uno escucha el informe del tiempo durante el noticiero en la televisión descrito como el informe del clima. Esto no es muy correcto y puede causar confusión. El término correcto es el tiempo. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un preciso momento y en un lugar. Por ejemplo, cuál es la temperatura, la humedad, el viento, la nubosidad, la precipitación, lluvia o nieve … El clima es lo que se conoce como las condiciones normales para alguna localidad. Es un promedio de variables como la temperatura y la precipitación, cómo varía normalmente en ese lugar y qué tipos de eventos como tormentas de nieve, tronada, huracanes, normalmente ocurren en ese lugar...

María Aguirre: Entonces, si lo traducimos al inglés, sería weather y climate.

Lourdes Avilés: Sí, clima en climate, tiempo es weather ... el tiempo atmosférico es weather.

María Aguirre: Vamos a entrar a qué es el cambio climático.

Lourdes Avilés: Uno esperaría que las condiciones normales en un lugar o en el planeta entero sean estables, más o menos las mismas de un año para otro con un nivel normal de variación. Nos referimos al cambio climático cuando esas condiciones normales gradualmente cambian sobre varias décadas o en tiempos mucho más largos. La temperatura es la condición más obvia que se afecta directamente y hemos visto que durante el siglo pasado hubo una tendencia de incremento en la temperatura tanto globalmente como en países individuales, regiones y localidades ...como la temperatura continúa subiendo, originalmente nos referimos al calentamiento global, pero no solo es la temperatura. Son también los patrones de lluvia, inundaciones, sequías, frecuencia de tormentas y hasta los patrones de viento globales son afectados.

María Aguirre: ¿Cuáles son las causas más comunes del cambio climático?

Lourdes Avilés: La mayor causa de los cambios climáticos es el aumento de los gases de efecto invernadero. La atmósfera es mayormente nitrógeno y oxígeno, que es lo que necesitamos para respirar. Pero tiene muchos otros gases en cantidades bien pequeñas, y algunos de esos gases, como el dióxido de carbono, por ejemplo, absorben el más importante de ellos. Absorben parte de la radiación del planeta cuando se calienta. Y eso causa que el equilibrio en temperatura entre el calentamiento del sol y el del planeta resulte en una temperatura más alta. Así que si los niveles de estos gases de invernadero continúan subiendo, la temperatura normal o promedio va a continuar subiendo gradualmente en vez de ser un equilibrio. Esto se nota en las décadas o los siglos. No es de un día para otro. A nivel local pueden haber también otras causas, como por ejemplo la deforestación, que causa calentamiento y muchos otros problemas ecológicos. El cambio en el uso de las áreas, por ejemplo, sin pastos, se cambia por un estacionamiento, por ejemplo, también causa calentamiento local.

María Aguirre: Ok, ok … ¿Y cómo nos afecta el cambio climático aquí en New Hampshire?

Lourdes Avilés: … Desde el principio del siglo XX, el promedio de la temperatura anual en New Hampshire ha subido 3 grados Fahrenheit y el calentamiento global en el invierno ha sido mayor que el calentamiento en otras estaciones del año, como por ejemplo en el verano, y se espera que ese calentamiento continúe por el resto de este siglo en siglo XXI y esto potencialmente afecta ... Va a afectar la cantidad de nieve que cae en el invierno y que se acumula, lo que por supuesto puede tener muchos efectos negativos en la industria de la esquiar, por ejemplo, y en otras actividades de verano. Uno de los problemas es que las ondas de calor tienen potencial de ocurrir más frecuentemente y cuando el índice de calor es alto, nuestro cuerpo no se puede, no puede usar su mecanismo de enfriamiento porque el sudor no se evapora y es más fácil sobre calentarse. Nosotros estamos incómodos, pero también nuestro cuerpo se mantiene demasiado caliente sin la posibilidad de refrescarte.

María Aguirre: Justamente te iba a preguntar sobre eso, si es posible que hayan diferencias en quién siente más los efectos del cambio climático, incluso en un estado como New Hampshire.

Lourdes Avilés: Normalmente, desafortunadamente, los efectos son sentidos más por los grupos que tienen menos recursos, ¿verdad? Porque si tienes los recursos y hace mucho calor, vas y compras un aire acondicionado, ¿verdad? Pero si tienes, no tienes dinero suficiente para para cubrir tus necesidades básicas, no vas a comprar el aire acondicionado y especialmente las personas mayores más porque sus cuerpos no pueden, no pueden resistir el calor también. Y también ellos tienen menos … es menos probable que hagan cosas como abrir las ventanas para dejar que el aire circule...

María Aguirre: Lourdes, sabemos que las acciones humanas como quemar combustibles fósiles han acelerado este cambio climático. ¿Cómo podemos entender este impacto humano?

Lourdes Avilés: Ok, hay una variación natural en los gases del invernadero que continuó por cientos de miles de años en el pasado. Pero a mediados de los 1800, durante la Revolución Industrial y con el descubrimiento del petróleo y sus usos, hubo un gran aumento en la cantidad del dióxido de carbono en la atmósfera y continúa hasta hoy. Por ejemplo, en fábricas, en chimeneas, en carros, en todas las aplicaciones en que se usa gasolina, el aceite de calefacción o simplemente quemando madera.

María Aguirre: Y Lourdes, ¿qué podemos hacer desde casa para aportar una solución?

Lourdes Avilés: A pesar de que el problema es global y es tan inmenso, si todos hacemos el poquito que podemos, eventualmente todos esos esfuerzos pequeños se unen para hacer una diferencia, ¿verdad? Se puede conservar energía como apagar las luces y los enseres que nos están usando. Cambiar las luces incandescentes por el LED que usa mucho menos energía y también dura mucho tiempo. Estar seguros de que las casas estén bien instaladas para que la calefacción no tenga que trabajar tan fuerte en el invierno y use menos combustible. No dejar el carro corriendo cuando estás en el estacionamiento. Usar productos locales que no usan tanta, tantos recursos para la producción y la transportación, usar envases y bolsas reusables, porque esos envases, la producción de esos envases, también usan también muchos recursos y también la transportación. Otra posibilidad es reducir el consumo de carne, porque de la vaca a la mesa hay muchísimos recursos que usan mucha energía y combustibles para producirla. Y este es otro ejemplo donde es mejor usar productos locales porque no necesitan tanta transportación.

María Aguirre: Lourdes, ¿algo más que quisieras agregar?

Lourdes Avilés: Lo que quisiera decir es que tenemos que tener cuidado porque hay mucha desinformación, muchas personas que o no entienden o no quieren entender cómo esto funciona. A veces dan información incorrecta. Así que cuando uno quiere aprender como el clima y el cambio climático funciona, siempre vayan a los recursos del gobierno o de universidades, de reportes, de expertos:

Estas son las páginas que recomendó Lourdes revisar para conocer más del tema. Todas están en español:

María Aguirre: Muchas gracias por ese último mensaje y por toda la conversación. La verdad que también aprendí bastante.

Lourdes Avilés: Gracias. Fue un placer.

Si te gusta esta temática, tienes sugerencias o más preguntas, escríbenos a nuestro correo quehay@nhpr.org para tomarlas en cuenta en la reportería y producción de nuestro programa.