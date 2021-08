Una Conversación Sobre Community College Y Una Clase Gratis Para Los Recién Graduados

Escuelas y universidades se alistan para comenzar otro año académico en unas semanas. Para personas recién graduadas del bachillerato, hay una oportunidad para tomar una clase gratis en uno de los siete community colleges de New Hampshire.

Miko Cardenas, especialista bilingüe de matrícula, y la profesora Elizabeth Berry, de Nashua Community College hablaron con Qué Hay sobre esto y más.

Lo que necesitas saber de esta entrevista:

Para los bachilleres que se graduaron este año y que se matriculan como estudiante de tiempo completo en un community college, pueden recibir una clase completamente pagada . Esto aplica para el semestre de otoño, que empieza el 30 de agosto.

Berry y Cardenas también mencionaron que hay otras becas privadas, ayuda financiera y préstamos disponibles para los estudiantes. Berry habló sobre este fondo, Higher Education Emergency Relief Funds, para recibir ayuda para cubrir gastos como internet, tecnología o gastos incurridos por emergencia debido al coronavirus.

Hay clases disponibles para los que quieren aprender o mejorar su inglés. Berry dice que los estudiantes toman un examen para poder inscribirse en la clase adecuada.

Daniela Vidal Allee: Miko, empezamos con usted. ¿Trabajas como un especialista bilingüe de matrícula … ¿Nos puedes explicar en qué consiste tu trabajo?

Miko Cardenas: Realmente mi enfoque es ayudar a cualquier estudiante, pero primariamente a tratar de trabajar con los estudiantes latinos, también los hispanohablantes.

Daniela Vidal Allee: Entre los dos … nos pueden contar un poco sobre las características demográficas de los estudiantes que ahora van a Nashua Community College.

Elizabeth Berry: En el año pasado o dos años pasado, había cerca de 15 por ciento latino en el colegio y después de este número no estoy seguro de exactamente los números de otras personas, pero yo estoy muy interesada en este número.

Miko Cardenas: Pero, regresando la pregunta también para qué tipo de estudiantes atendemos? Creo que muchos vienen de las preparatorias, de las high schools. Vamos a decir como 50 por ciento y los demás vienen siendo ya mayores quienes están trabajando están buscando un cambio de trabajo o de ocupación.

Daniela Vidal Allee: Una pregunta sobre esto … sí pueden, hablar un poco más sobre porqué es importante que Nashua Community College refleje a la comunidad alrededor.

Miko Cardenas: El objetivo es que hay que tratar de ver qué es lo que podemos hacer para que toda persona, no importa de donde sea, que se sientan cómodos de ser estudiantes aquí … sea que eres primera generación o eres recién llegado de un país … o ya tienes tres generaciones, o tu familia tiene generaciones aquí ...

Daniela Vidal Allee: ¿Cuáles son los desafíos que quizás enfrentan los estudiantes latinos con los que atienden que van a Nashua Community College cuando empiezan su carrera universitaria?

Elizabeth Berry: Well, por ejemplo, puede ser si el idioma puede ser difícil para entrar. Pero tenemos unas clases para ayudarles a mejorar su nivel de inglés. Tenemos tres niveles de gramática y de escritura con vocabulario y pronunciación y a cuando lleguen a las los estudiantes va a hacer un examen específicamente para el inglés y matemática.

Miko Cardenas: Pero también, aparte del idioma, hay muchos retos que estudiantes del extranjero o de primera generación encuentran. Por ejemplo, yo soy el primero de mi familia quien se graduó no solamente de la escuela secundaria, de preparatoria, sino el primero que se graduó del colegio … y te puedo decir y de experiencia directa, que por ejemplo, cuando era joven desde que estaba en la escuela primaria tenía que traducir documentos para mis padres, no?

Entonces tengo muchas responsabilidades que tal vez los jóvenes sienten si tienen, si son los primeros que es en la familia quienes están asistiendo a una institución que habla inglesa, no ... cuestiones de tener trabajo.¿Cómo vamos a pagar el costo de la matrícula? Entonces muchos de los estudiantes tal vez tienen trabajos fuera de los estudios que tienen que atender y a veces más de un trabajo. Y luego cuestiones de documentación. Si varios diferentes tipos de documentación...tal vez son residentes permanentes temporáneos o tal vez no tienen nada en común documentación, y ese es otro retrotraerse a tal vez deponen se les hace un poco deficientes enfocarse o tratar de ver a veces asistir las fansub no así no pueden acceder a la ayuda financiera de FAFSA, es otro gran rato que los demás quienes no tienen esa preocupación, no necesitan preocuparse.

Daniela Vidal Allee: En el tema económico, nos puedes hablar un poquito sobre esta clase gratis que le están ofreciendo a recién graduados del bachillerato. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica? ¿Hay una fecha límite para aplicar?

Miko Cardenas: Alocaron una cantidad de dinero que es reservada específicamente para cualquier estudiante, quienes se graduaron del high school en el estado de New Hampshire … si se inscriben o se matriculan en un programa de tiempo completo, full time student, sí y son admitidos. Todos esos estudiantes pueden recibir una clase gratis de 3 créditos más o menos que viene siendo el que equivalente de como $750 … Algo que necesitan saber es que e por el momento solamente está reservado para el semestre del otoño. Pero van a tratar de extenderlo al semestre de la primavera también. Todo depende de los tiempos de la parte metaverso.

Daniela Vidal Allee: Entonces, si uno se matricula como estudiante de tiempo completo, es recién graduado de bachillerato, automáticamente una clase de uno la pagan?

Miko Cardenas: Cuando uno va a pagar la matrícula allí van a ver que el costo fue reducido por 700 algo de dólares. Entonces no necesitan aplicar, no necesitan hacer nada. Solamente nosotros nos encargamos de verificar que se graduaron este año en las preparatorias del estado de New Hampshire.

Daniela Vidal Allee: ¿Aplica cualquier clase que uno como estudiante elija?

Miko Cardenas: Cualquier programa de tiempo completo a través y no hay necesidad de proveer ningún documento de migración para poder calificar.

Daniela Vidal Allee: Muchísimas gracias a los dos por contestar mis preguntas y por la información.

Miko Cardenas: Daniela, muchísimas gracias a ti y a tu compañera por lo que están haciendo. Estamos muy agradecidos, es un recurso muy bueno para la comunidad.

Daniela Vidal Allee: Muchas gracias.