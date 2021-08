Noticias Actualizadas de New Hampshire: 12 de julio del 2021

A continuación, lee y escucha las noticias del lunes 12 de julio.

También puedes escuchar haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Crédito fiscal por niño se empezará a depositar esta semana

Los primeros pagos mensuales del crédito fiscal avanzado por niño, empiezan a llegar a las cuentas bancarias esta semana.

Las familias elegibles recibirán pagos mensuales por casi 250 [doscientos cincuenta] dólares por cada niño con edad escolar, y casi 300 [trescientos] dólares por niño menor a seis años hasta finales de año …

Jenn Avedisian [AH-vuh-deez-shin] y su esposo Max, de Dover, son papás de un niño de ocho años llamado Blake. Como padres primerizos, nunca han navegado el crédito fiscal antes, ni siquiera en sus versiones anteriores...

Aun no están seguros de cómo gastarán el dinero … pero hay ciertas ideas sobre esto, como empezar un fondo para la universidad …

[“I guess, um, one of goals is to start a college fund for this little guy, and we're hoping to put that toward, that.”]

El crédito fiscal está disponible hasta para familiares que usualmente no declaran sus impuestos de ganancias. Aquellas familias pueden encontrar la herramienta de registro para un no-declarado en IRS punto gov.

CDC actualizó su guía de medidas de prevención para las escuelas

La CDC actualizó su guía este pasado viernes para minimizar la transmisión del COVID en escuelas. La agencia dice que la prioridad número uno es regresar completamente al estudio presencial, incluso cuando el distanciamiento social no sea posible.

La nueva guía de la CDC dice que estudiantes y personal que han sido vacunados NO deben utilizar cubrebocas, mientras que el uso de cubrebocas sí se recomienda en interiores para los que no están vacunados.

En New Hampshire, la mayoría de distritos han soltado el requisito del cubrebocas para la escuela de verano.

En Manchester, los cubrebocas ya no se requieren en el salón de clases, sin importar el estado de vacunación -- solo se requieren cuando salen y entran al edificio, y en los corredores.

En Concord y muchos otros distritos, los cubrebocas para el personal y los estudiantes son opcionales.

La CDC dice que las escuelas deben monitorear las tasas de vacunación y transmisión para decidir las medidas necesarias.

Casa funerarias ya organizan funerales en persona

Mientras las restricciones de la pandemia se aligeran, las casas funerarias en el estado siguen reservando cupos de servicio para algunas familias que no pudieran honrar a sus fallecidos durante la pandemia.

Katie Roan [ROW-ehn] es la directora de funerales en Roan [ROW-ehn] Family Funeral Home ubicada en Epsom y Pembroke. Mientras ella dice que algunas familias siguen optando por servicios pequeños o parcialmente virtuales, la mayoría de familias quieren estar juntas en persona …

Todas las restricciones relacionadas a la pandemia han sido levantadas …

Se abrirán espacios con camas transitorias para quienes requieren servicios de salud mental

Mientras el estado busca la manera de cumplir con la demanda de servicios de salud mental, seis hogares de transición se abrirán este verano: tres en Northwood y tres en Manchester.

Las camas que se ubicarán son parte del programa estatal Step Up, Step Down, y tendrá personal disponible 24/7 [veinticuatro siete]. Hasta el momento, dos otras agencias de soporte similares en el estado han abierto instalaciones parecidas. Una es Hearts Peer Support en Nashua, donde Ken Lewis es el director ejecutivo.

Lewis dice que la demanda ha estado alta y que la agencia ya tiene una lista de espera.

Oficialmente, comienza la semana de restaurantes en Dover

La semana de restaurantes en Dover empezó ayer domingo … En los pasados años, los restaurantes participantes ofrecieron un menú alternativo, y ahora, se incentiva a los comensales a que visiten sus restaurantes favoritos en Dover y se involucren con el evento en redes sociales para una oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de un restaurante local.

Este año, el evento también durará dos semanas.

Miguel Tellez es el propietario de Cinco De Mayo en Dover... Él ha participado en la semana de restaurantes en su formato pasado, lo cual atraía a bastantes personas y no está seguro de lo que este año traerá …

Tellez dijo que está esperanzado que el tráfico de comensales sea similar a lo que se veía antes de la pandemia.

Ex-senador estatal enfrenta cargos por acusaciones de abuso doméstico

El ex-senador estatal de Whitefield, Jeff Woodburn, será sentenciado a cargos de violencia doméstica esta semana. Los abogados de la acusación quieren que Woodburn sirva en la cárcel luego de ser condenado a algunos delitos.

Jeff Woodburn era senador estatal y el Demócrata con mejor calificación de la Cámara cuando abusó de su pareja doméstica en el 2018, incidente que incluyó mordidas entre otras agresiones.

Durante su audiencia en mayo, Woodburn testificó que su relación con quién era en la época su prometida … fue dañada por el abuso, pero también dijo que él respondió como defensa personal.

Un jurado del North Country decidió condenar a Woodburn.

El estado está solicitando 60 [sesenta] días en la casa de corrección del condado de Coos. El abogado de Woodburn le ha pedido al juez que permita que Woodburn se salte tiempo en prisión.

Su sentencia está programada para la mañana del martes.

Karla Gutiérrez, de Riviera Nayarit, comparte su recorrido abriendo su restaurante mexicano en Nashua y emprendiendo

Este verano… probamos mofongo en Manchester y tacos en Lebanon, como parte de la serie Los Sabores de Nuestros Vecinos.

Estamos reportando esta series junto a nuestros compañeros Oscar Villacis y Jasmine Torres del programa radial Latinos en Vivo, quienes recientemente entrevistaron a Karla Gutierrez, la dueña de Riviera Nayarit en Nashua.

Ella compartió sobre lo que la inspira como emprendedora, habló de su menú y sobre lo que la diferencia de otros restaurantes mexicanos en New Hampshire.

Puedes ver o leer la entrevista completa que hicieron Oscar y Jasmine, aquí.