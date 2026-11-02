Holiday Faire | FREE | Seacoast Waldorf School
Holiday Faire | FREE | Seacoast Waldorf School
Whether you're a longtime Seacoast Waldorf family or have never visited our school before, we'd love to welcome you, your family, and friends to our annual Holiday Faire!
Come discover our festive campus, shop handmade treasures from 15+ local artisans (including whimsical gifts from our own middle schoolers), enjoy homemade treats, and more.
Little ones can also enjoy a FREE nature-inspired holiday craft to take home!
🎄 Saturday, November 21 | 10 AM–3 PM
📍 Seacoast Waldorf School | 403 Route 236 | Eliot, Maine
🎟️ FREE admission | Everyone welcome!