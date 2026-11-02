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Holiday Faire | FREE | Seacoast Waldorf School

Holiday Faire | FREE | Seacoast Waldorf School

Whether you're a longtime Seacoast Waldorf family or have never visited our school before, we'd love to welcome you, your family, and friends to our annual Holiday Faire!

Come discover our festive campus, shop handmade treasures from 15+ local artisans (including whimsical gifts from our own middle schoolers), enjoy homemade treats, and more.

Little ones can also enjoy a FREE nature-inspired holiday craft to take home!﻿

🎄 Saturday, November 21 | 10 AM–3 PM

📍 Seacoast Waldorf School | 403 Route 236 | Eliot, Maine

🎟️ FREE admission | Everyone welcome!﻿

Seacoast Waldorf School
10:00 AM - 03:00 PM on Sat, 21 Nov 2026

Event Supported By

Seacoast Waldorf School
2076863140
rebecca@seacoastwaldorfschool.org
Seacoast Waldorf School

Artist Group Info

beckjhenry@yahoo.com
Seacoast Waldorf School
403 Route 236,
Eliot, Maine 03903
207686-3140
rebecca@seacoastwaldorfschool.org
https://www.seacoastwaldorfschool.org/holiday-faire

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