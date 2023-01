2022-23 Metropolitan Opera Broadcast Schedule

Below is the 2022-23 Toll Brothers-Metropolitan Opera International Radio Network broadcast schedule.

All broadcasts are available on air and streaming via ClassicalNH. Click here for ClassicalNH listening options.

Schedule subject to change per the Met Opera.

All broadcasts at 1 PM Eastern Time except as noted.

December 17

Verdi’s Rigoletto

Speranza Scappucci; Luca Salsi (Rigoletto), Lisette Oropesa (Gilda), Stephen Costello (Duke of Mantua), John Relyea (Sparafucile), Aigul Akhmetshina (Maddalena)

December 24

Mozart’s The Magic Flute – abridged English-language version

Performance from December 16, 2022

Duncan Ward; Ben Bliss (Tamino), Joélle Harvey (Pamina), Joshua Hopkins (Papageno), Soloman Howard (Sarastro), Aleksandra Olczyk (Queen of the Night), Rodell Rosel (Monostatos), Alan Held (Speaker)

December 31

Met Debuts On The Air

Highlights of artists making their Metropolitan Opera debuts during live broadcasts

Interviews: Kiri Te Kanawa, Sonya Yoncheva

January 7, 2023

Cherubini’s Medea– New Production/Met Premiere

Performance from October 22, 2022

Carlo Rizzi; Sondra Radvanovsky (Medea), Matthew Polenzani (Giasone), Ekaterina Gubanova (Neris), Janai Brugger (Glauce), Michele Pertusi (Creonte)

January 14

Giordano’s Fedora – New Production

Marco Armiliato; Sonya Yoncheva (Fedora), Piotr Beczała (Loris Ipanoff), Rosa Feola (Olga), Lucas Meachem (De Siriex)

January 21

Donizetti’s L'Elisir d'Amore

Michele Gamba; Javier Camarena (Nemorino), Golda Schultz (Adina), Davide Luciano (Belcore), Ambrogio Maestri (Dulcamara)

January 28

Poulenc’s Dialogues des Carmélites

Bertrand de Billy; Ailyn Pérez (Blanche de la Force), Christine Goerke (Mme. Lidoine), Alice Coote (Mme. de Croissy), Jamie Barton (Mère Marie), Sabine Devieilhe (Constance), Piotr Buszewski (Chevalier de la Force), Laurent Naouri (Marquis de la Force)

February 4

Verdi’s Macbeth

Performance from February 3, 1973

Francesco Molinari-Pradelli; Sherrill Milnes (Macbeth), Martina Arroyo (Lady Macbeth), Ruggero Raimondi (Banquo), Franco Tagliavini (Macduff)

February 11

Celebrating Franco Zeffirelli

The Met commemorates the centenary of Franco Zeffirelli’s birth with a special presentation drawn from the company’s radio archives

February 18

Verdi’s Don Carlo

Performance from fall 2022

Carlo Rizzi; Russell Thomas (Don Carlo), Eleonora Buratto (Elisabetta di Valois), Peter Mattei (Rodrigo, Marquis of Posa), Yulia Matochkina (Princess Eboli), Günther Groissböck (King Filippo II), John Relyea (The Grand Inquisitor)

February 25

Shostakovich’s Lady Macbeth of Mtsensk

Performance from October 12, 2022

Keri-Lynn Wilson; Svetlana Sozdateleva (Katerina Ismailova), Brandon Jovanovich (Sergei), John Relyea (Boris Ismailov), Nikolai Schukoff (Zinovy Ismailov), Alexey Shishlyaev (Police Sergeant), Rodell Rosel (Shabby Peasant), Alexander Tsymbalyuk (Old Convict), Maria Barakova (Sonyetka), Goran Jurić (Priest)

March 4

Listeners’ Choice: Great Met Broadcasts

Opera TBA

March 11

Verdi’s La Traviata

Nicola Luisotti; Angel Blue (Violetta Valéry), Dmytro Popov (Alfredo Germont), Artur Ruciński (Giorgio Germont)

March 18 (12PM)

Wagner’s Lohengrin – New Production

Yannick Nézet-Séguin; Piotr Beczała (Lohengrin), Tamara Wilson (Elsa), Christine Goerke (Ortrud), Evgeny Nikitin (Telramund), Günther Groissböck (Heinrich), Brian Mulligan (Herald)

March 25 (12PM)

Bellini’s Norma

Maurizio Benini; Sonya Yoncheva (Norma), Ekaterina Gubanova (Adalgisa), Michael Spyres (Pollione), Christian Van Horn (Oroveso)

April 1 (12:30PM)

Verdi’s Falstaff

Daniele Rustioni; Michael Volle (Falstaff), Ailyn Pérez (Alice Ford), Marie-Nicole Lemieux (Mistress Quickly), Christopher Maltman (Ford), Hera Hyesang Park (Nannetta), Bogdan Volkov (Fenton), Jennifer Johnson Cano (Meg Page)

April 8

Puccini’s Tosca

Domingo Hindoyan; Angela Gheorghiu (Tosca), Yusif Eyvazov (Cavaradossi), Željko Lučić (Scarpia), Patrick Carfizzi (Sacristan)

April 15 (12PM)

Strauss’s Der Rosenkavalier

Simone Young; Isabel Leonard (Octavian), Lise Davidsen (Marschallin), Günther Groissböck (Baron Ochs), Erin Morley (Sophie), Markus Brück (Faninal), Katharine Goeldner (Annina), Thomas Ebenstein (Valzacchi), René Barbera (A Singer)

April 22

Mozart’s Idomeneo

Performance from fall 2022

Manfred Honeck; Michael Spyres (Idomeneo), Ying Fang (Ilia), Federica Lombardi (Elettra), Kate Lindsey (Idamante), Paolo Fanale (Arbace), Issachah Savage (High Priest)

April 29

Britten’s Peter Grimes

Performance from November 9, 2022

Nicholas Carter; Allan Clayton (Peter Grimes), Nicole Car (Ellen Orford), Adam Plachetka (Balstrode)

May 6

Puccini’s La Bohème

Yannick Nézet-Séguin; Eleonora Buratto (Mimì), Stephen Costello (Rodolfo), Sylvia D’Eramo (Musetta), Davide Luciano (Marcello), Christian Van Horn (Colline), Alexey Lavrov (Schaunard), Donald Maxwell (Benoit/Alcindoro)

May 13

Verdi’s Aida

Paolo Carignani; Michelle Bradley (Aida), Marcelo Álvarez (Radamès), Olesya Petrova (Amneris), George Gagnidze (Amonasro), Christian Van Horn (Ramfis), Krzysztof Bączyk (The King)

May 20

Mozart’s Don Giovanni – New Production

Nathalie Stutzmann; Peter Mattei (Don Giovanni), Federica Lombardi (Donna Anna), Adam Plachetka (Leporello), Ana María Martínez (Donna Elvira), Ben Bliss (Don Ottavio), Ying Fang (Zerlina), Alfred Walker (Masetto), Alexander Tsymbalyuk (The Commendatore)

May 27

Terence Blanchard’s Champion – New Production/Met Premiere

Performance from April 29, 2023

Yannick Nézet-Séguin; Ryan Speedo Green (Young Emile Griffith), Eric Owens (Emile Griffith), Latonia Moore (Emelda Griffith), Stephanie Blythe (Kathy Hagen), Paul Groves (Howie Albert), Eric Greene (Benny "Kid" Paret)

June 3

Mozart’s Die Zauberflöte – New Production

Nathalie Stutzmann; Lawrence Brownlee (Tamino), Erin Morley (Pamina), Thomas Oliemans (Papageno), Stephen Milling (Sarastro), Kathryn Lewek (Queen of the Night), Brenton Ryan (Monostatos), Alan Held (Sprecher)

June 10

Wagner’s Der Fliegende Holländer

Thomas Guggeis; Tomasz Konieczny (Holländer), Elza van den Heever (Senta), Dmitry Belosselskiy (Daland), Eric Cutler (Erik), Richard Trey Smagur (Steuermann)