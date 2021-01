Noticias Actualizadas de New Hampshire: 29 de enero.

A continuación, encuentra las noticias del viernes 29 de enero.

Escucha haciendo click en el audio o léelas en esta publicación.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

Hoy vamos a contarte un poco de lo que sucede en New Hampshire, y luego te compartimos una conversación con la doctora Melissa Martínez Adorno sobre su experiencia luego de la segunda dosis de la vacuna.

Escucha las noticias del 29 de enero.

Actualizan números de casos de COVID-19, fallecimientos y hospitalizaciones en New Hampshire

El jueves, se anunciaron 721 [setecientos veintiún] nuevos casos de COVID-19 en New Hampshire, lo cual lleva el total de casos confirmados en el estado a 64,000 [sesenta y cuatro mil]. Además, se registraron 16 [dieciséis] fallecimientos y 222 [doscientos veintidós] hospitalizaciones actuales.

Estudio demuestra que residentes necesitan más asistencia legal

Un nuevo estudio, supervisado por una comisión de la corte suprema, encontró que New Hampshire sufre de escasez de asistencia legal de bajo o sin costo, y que algunos servicios deberían expandirse.

El estudio que encuestó a casi mil personas, mitad de las que son elegibles para asistencia, encontró que problemas legales vinculados al alojamiento siguen desafiando a residentes de bajo ingreso. Sarah Mattson Dustin, directora ejecutiva de New Hampshire Legal Assistance, dijo que muchos de sus clientes experimentan múltiples problemas legales al mismo tiempo.

Manchester tiene nuevo programa de emergencia de asistencia de renta

La ciudad de Manchester empieza con un programa de emergencia de asistencia de renta para sus residentes. El fondo proveerá casi 4,500 [cuatro mil quinientos] de renta, obtenidos del paquete federal, para cubrir hipoteca y utilidades durante tres meses para personas de ingreso bajo o moderado.

Southern New Hampshire Services está administrando este programa y las aplicaciones están disponibles en la página web de la agencia. Las aplicaciones deben mostrar que su ingreso fue afectado por el COVID-19 y que no habían desalojos pendientes antes de la pandemia. Hay intérpretes disponibles para asistir en otros idiomas.

Republicanos de la Cámara priorizan recorte de impuestos

Propuestas para reducir o eliminar algunos impuestos estatales se presentaron ante el comité de la Cámara estatal el jueves. Los recortes de impuestos son una prioridad para los republicanos que ahora controlan Concord.

Un proyecto retiraría los impuestos de interés y dividendos del estado. Otra medida bajaría las tasas de dos impuestos importantes de negocios. El vocero de la cámara, Sherman Packard, le dijo al comité que recortar impuestos en negocios sería beneficioso para la economía.

Por otro lado, los Demócratas dicen que recortar impuestos llevaría al estado a lidiar con impuestos más altos de propiedades locales.

Se espera que el gobernador Sununu proponga recortes de impuestos cuando presente el presupuesto estatal en febrero.

Doctora latina nos cuenta su experiencia con la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19

A principios del mes, hablamos con la doctora Melissa Martinez Adorno, una de las primeras personas en New Hampshire y de la comunidad latina que recibió su primera dosis de la vacuna contra del COVID-19.

En esa entrevista nos explicó cómo funciona la vacuna y las preguntas frecuentes que le hacen sus pacientes.

La ginecóloga recibió su segunda dosis el 6 de enero, y esta semana hablamos con ella sobre cómo le fue con esta segunda dosis, como se siente al estar completamente vacunada y como va la fase 1B de la vacunación.

La Dra. Martinez nos contó que después de la segunda dosis no tuvo ningún efecto secundario, pero varios de sus colegas sí -- lo cual es algo esperado.

Melissa: Este que es bien común, eh … Si hay un [porcentaje] de personas que con la vacuna tienen una fiebre leve, algunas personas tienen escalofríos, otros tienen dolores de músculo o se sienten que tienen una gripe y esos síntomas casi siempre duran entre 24 y 36 horas. Y es efectivamente evidencia que tu cuerpo está aumentando en la habilidad de tener una reacción inmunológica contra COVID.

Y nos recordó que la vacuna contra el COVID, NO tiene el virus sino….

Melissa: La vacuna ayuda a que tu cuerpo produzca una proteína que previene que COVID se pueda replicar. Pero cuando cuando las personas reciben vacunas, algunas veces te da una reacción que son fiebre, escalofríos, dolores de músculo que sí pueden durar uno o días, pero que es algo que se va naturalmente y con un poco de Tylenol, [y se puede] descansar.

Para ella, ya tener las dos dosis de la vacuna le trae mucha calma, después de casi un año de trabajar en el hospital, pensando en la posibilidad de contraer el virus.

Melissa: Es como vivir otra vida. O sea, todavía tengo que usar mi mascarilla y tengo que tratar de seguir con una distancia de seis pies. Tener la vacuna no quiere decir que ahora ya puedo seguir como si nada ... pero lo que sí hace es que me da una protección [de] que yo puedo cuidar a mis pacientes y estar en el hospital .... [Y saber que sí tengo el riesgo de que me dé un poco de COVID porque ninguna vacuna en este mundo es del 100 por ciento, pero que tenga una protección de 95 por ciento que no me va a dar una hora una COVID seria, que Dios no quiera que me vaya a matar. O sea, y eso antes de esa vacuna. O sea, imagínate el estrés de entrar al trabajo y nunca saber si vas a salir enferma y que posiblemente te puedas morir. O sea, ... es un alivio increíble. Es como vivir en otra dimensión,

Martinez recibió su primera dosis a mediados de diciembre. En este momento, New Hampshire se encuentra en la fase 1B de la distribución de la vacuna que incluye a personas de 65 años a mayores y también a las personas con menos de 65 años con dos o más condiciones médicas que los deja vulnerable al COVID. La doctora nos explica un poco más sobre este grupo.

Melissa: Hay una lista de diferentes condiciones que te pueden subir el riesgo de si te da COVID que Dios no quiera que te vea tan serio, que estés en el intensivo o que Dios no quiera que pierdas la vida. Entonces diabetes, presión alta… Tener un peso que es demasiado en el sentido de que nosotros hablamos del BMI más de 30. Si eres un recipiente de trasplantes o esa personas tienen este sistema es bastante baja … En el website del estado lo tienen todas las condiciones y están embarazadas. Y pues para mí población de pacientes con todas las mujeres que están embarazadas, que tienen un BMI más de 30 o si tienen diabetes o la presión alta, este se pueden registrar a para recibir esa vacuna. Para la etapa 1B de los pacientes que tienen dos o más condiciones. Su doctor tiene que registrar al Estado por usted. Eso no es algo que uno pueda ser independiente.

Para los que no tengan un doctor y tengan dos o más de estas condiciones, Martinez recomienda llamar al 2-1-1 para recibir la información necesaria para inscribirse de manera independiente…

Melissa: Pero si es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país. O sea, no tanto nada más en New Hampshire que hay, especialmente en nuestra comunidad, que somos en el porcentaje más alto de personas que de verdad no tienen doctor. [muchos ] van al salón de emergencia para recibir su medicina porque no tienen doctor. Estas personas son las que están a más riesgo y lamentablemente tienen los problemas más grandes para poder registrarse.

La doctora dice que es importante que las personas se vacunen cuando sea su turno.

Melissa: Y que bueno que nuestra gente, que nuestra comunidad latina se vacune porque nosotros seguimos siendo uno de los más afectados y esta vacuna puede salvar vidas.

Legisladores proponen remover sanciones a negocios por violar políticas de COVID-19

Los legisladores de New Hampshire están considerando una ley que dispensará sanciones impuestas por el estado en contra de negocios que no respeten las guías de seguridad del COVID-19. Los que apoyan el plan dicen que removiendo los castigos por violaciones, cuando el estado de emergencia termine, trae un balance necesario.

La propuesta exonera cualquier penalidad impuesta por el estado a individuos y negocios que no siguieron los lineamientos del COVID-19. También forzaría al estado a pagar cualquier multa de los que violaron la ley.

Un representante de New Hampshire, quien lidera la propuesta, le dijo a sus colegas que no quiere recortar el poder que tiene el estado en cuanto a políticas de seguridad del COVID durante el estado de emergencia, pero quiere asegurar que cuando termine el estado de emergencia, también el efecto de la sanción.

El estado hasta ahora ha impuesto ocho sanciones en contra de negocios por irrespetar los estándares del COVID-19. Las multas totales son menos de los diez mil dólares. El departamento de justicia dice que ha recibido miles de llamadas de personas por reportar potenciales violaciones de las políticas de COVID-19.

Residente de Seabrook enfrenta cargos criminales y multa por insultos racistas

Un hombre de Seabrook enfrenta cargos criminales y de derechos humanos luego de que alegadamente le gritó insultos racistas a una familia Afroamericana.

Según la reciente queja publicada por la unidad de derechos humanos del estado, el residente de 61 años, John Doran, estaba en una gasolinera con su moto cuando llegó la familia afectada. Fue allí donde utilizó palabras despectivas y les dijo que regresaran a África. Cuando lo enfrentaron, Doran alegadamente los amenazó con lanzarles gas y quemarlos.

Este incidente se grabó en las cámaras de seguridad de la gasolinera. Junto a los cargos, Doran recibió una multa de cinco mil dólares.