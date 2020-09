Noticias Actualizadas de New Hampshire: 21 de septiembre.

A continuación, encuentra las noticias del lunes 21 de septiembre.

Puedes escucharlas haciendo click en el audio o leerlas.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

Escucha las noticias del 21 de septiembre.

Autoridades reportan nuevos casos, algunos de residents menores a 18

Autoridades de salud anunciaron 29 [veintinueve] nuevos casos en New Hampshire el domingo. Dos de esos nuevos casos son de personas menores a 18 [dieciocho] años, lo que lleva el total de casos diagnosticados en New Hampshire a 7,947 [siete mil novecientos cuarenta y siete] desde que empezó la pandemia.

Adicionalmente, el estado no reportó nuevas hospitalizaciones ni fallecimientos.

Windham High School continuará con instrucción remota por brote de COVID-19 en grupos de estudiantes

La secundaria Windham High School continuará con instrucción completamente remota luego de un brote de COVID-19 en un grupo de 20 estudiantes a comienzos de mes.

La escuela había planeado empezar con un modelo híbrido, pero, luego de una consulta con el departamento de salud del estado, ha optado por continuar con clases remotas al menos hasta este jueves.

Beth Daly es la jefa del comité de New Hampshire que maneja enfermedades infecciosas, conocido en inglés como New Hampshire Bureau of Infectious Disease Control. Ella dice que los salones de clases deben estar preparados para adaptarse a modo remoto en cualquier momento mientras los casos de coronavirus se siguen identificando en el estado.

Ella entiende que esto significa un desafío para las familias y el personal, pero desafortunadamente, es lo que se debe hacer para la era que se está viviendo.

Windham tiene el brote de COVID-19 más grande entre las secundarias hasta la fecha. Los casos se vinculan a una fiesta que ocurrió a principios del año escolar.

Conmemoraron la vida de la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg en la corte de Porstmouth la noche del sábado

Personas alrededor del país se reunieron en las cortes locales en la noche del sábado para conmemorar la vida de la jueza Ruth Bader Ginsburg.

En la corte del distrito de Portsmouth, un grupo de alrededor de 50 [cincuenta] personas, sostuvieron velas, cantaron y compartieron sus opiniones sobre el legado de Ginsburg.

Tanna Clews [Tan-na Clues] es la CEO del New Hampshire Women's Foundation. Ella dijo que muchas personas están preocupadas sobre lo que va a suceder a continuación ya que ella era considerada como una “madre colectiva" que protegía a las mujeres.

El proceso de nominación para reemplazar a Ginsburg se ha convertido en un punto de conversación estos días luego de su fallecimiento.

La senadora Maggie Hassan dijo que el Senado debe esperar hasta las elecciones de Noviembre para empezar el proceso.

En el 2016, el líder del senado, Mitch McConnell, no permitió que se vote por el nominado del presidente Obama para el puesto de la corte suprema ya que dijo que los votantes tienen derecho a involucrarse en ese proceso en la siguiente elección presidencial.

Pero él, junto al presidente Trump, dijo que avanzará pronto para nominar el reemplazo de Ginsburg.

Crotched Mountain School será adquirida por Gersh Autism

Crotched [Crotch-ED] Mountain School en Greenfield está esperando aprobación de la corte para usar alrededor de cuatro millones de dólares de su dotación de fondos.

La escuela, que atiende a personas con discapacidades de desarrollo y comportamiento, anunció a principios de mes, que sería adquirida por Gersh Autism, una compañía con fines lucrativos que provee servicios para niños con autismo. Esto se debe a que Crotched Mountain anunció este verano que cerrarían por problemas financieros.

Durante los seis meses de transición a la administración de Gersh Autism, Crotched Mountain dijo que necesita la aprobación de fondos para pagarle a su personal y mantener seguridad.

La fiscalía general de New Hampshire está aceptando comentarios públicos hasta el uno de Octubre sobre la propuesta de utilizar esos fondos para esta adquisición.

Consejo de Manchester pide documentos electorales en otros idiomas además del ingles y más participación de inmigrantes en las urnas

Para convertirse en un ciudadano estadounidense, se debe demostrar dominio básico del inglés.

Pero, Sue Corby, quien enseña inglés y ciudadanía, dijo que muchos formularios que se usan en el proceso electoral de New Hampshire son complicados de entender, incluso para hablantes nativos.

Esa es una razón por la que Corby y otros miembros del consejo multicultural de Manchester le pidieron recientemente a la secretaría estatal que publique esa información en español y en otros idiomas.

La secretaría estatal le dijo a Corby y a otros en Manchester que no es un requisito legal ofrecer materiales electorales en otro idioma además del inglés.

Pero, la secretaría sí se ofreció ayudar en la creación de materiales educativos para votantes que hablan inglés como segundo idioma.

El estado también dijo que esto puede ser un trabajo para el municipio de Manchester, aunque, resaltaron que los municipios están abrumados con la cantidad de responsabilidades que tienen debido al COVID-19.

Los líderes comunitarios de Manchester esperan reclutar a más personas bilingües para trabajar en las urnas en las próximas elecciones.

Arnold Mikolo [mee-KOH-loh], miembro del consejo multicultural, dijo que al tener más inmigrantes trabajando en las urnas, se envía un mensaje importante a los nuevos ciudadanos sobre su rol en la democracia.

Mikolo dijo que las elecciones de Noviembre serán un hito para él también. Luego de venir a Estados Unidos del Congo hace ocho años, emitirá su primera papeleta presidencial como ciudadano Americano.

Estudio revela que hogares con bajo ingreso de New England gastan en energía

Un nuevo estudio reveló que New England tiene la brecha más grande entre cuánto gastan los hogares de bajo ingreso en energía y el gasto mediano que cualquier otra región en el país.

El estudio, realizado por el grupo de defensa American Council for an Energy-Efficient Economy, encontró que los hogares de bajo ingreso de la región gastan un promedio de 10.5 [diez punto cinco] por ciento de su ingreso en energía, lo cual es tres veces mayor que la carga media de energía en New England.

Además, el reporte encontró que las comunidades de color y bajo ingreso consumen menos energía que las casas más adineradas.

El estudio dijo que las inversiones de planes de energía limpia de los gobiernos locales, como de eficiencia energética, climatización y energía renovable, pudieran proveer una solución a largo plazo para rebajar estos costos.