Ayotte se une a gobernadores que piden al Congreso más fondos para asistencia de calefacción

Citando un “sentido de urgencia”, la gobernadora Kelly Ayotte se unió a otros gobernadores de New England para pedirle al Congreso tres mil millones de dólares adicionales para ayudar a los hogares a cubrir la calefacción.

El dinero para el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, un programa federal conocido como LIHEAP , se distribuiría a nivel nacional, no solo en New England.

El aumento casi duplicaría los fondos que New Hampshire recibe para ayudar a las familias con los costos de calefacción. El pedido llega cuando el precio del combustible para calefacción ha subido un 72% en comparación con el año pasado.

Ayotte resaltó que New Hampshire y otros estados de New England han sido afectados por los altos costos de calefacción.

“Con costos más altos, es importante tener más de esos recursos”, dijo Ayotte el martes, en inglés. “Y escucharon que hay un aumento de mil solicitantes, así que esos recursos son importantes y se van a necesitar”.

Según la gobernadora, la asistencia de calefacción tiene apoyo bipartidista.

Ayotte dijo que también apoya un proyecto regional de gasoducto para traer más gas natural a New England.

“Y creo que también tenemos que seguir exigiéndoles cuentas a las empresas de servicios públicos por el dinero que les deben a sus clientes”, dijo, “y eso es algo en lo que también he trabajado con otros gobernadores de New England”.

Las familias pueden solicitar asistencia de calefacción en su agencia de acción comunitaria local.

El Programa de Asistencia para Combustible , la versión estatal de LIHEAP, ofrece beneficios de entre $188 y $2,500, según los ingresos del hogar y sus costos de energía.

Traducción de María Aguirre

