Mayor demanda por asistencia de calefacción en NH, y más noticias.

A continuación, lee las noticias del lunes 12 de octubre de 2026

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Los elevados costos del combustible llevan a algunos residentes de New Hampshire a solicitar ayuda para la calefacción por primera vez.

Los altos costos de combustible están llevando a algunos residentes del estado a aplicar a la asistencia de calefacción por primera vez.

Los residentes están experimentando altos costos en todos los ámbitos, y la calefacción no es excepción. El precio del combustible para calefacción en New Hampshire se acerca a los 6 dólares por galón... 2 dólares y medio más que en esta misma época del año pasado.

Terra Rogers trabaja en una agencia que distribuye los beneficios de calefacción en la región de Monadnock. Ella dice que no le sorprende ver un aumento de nuevas aplicaciones de asistencia, especialmente entre familias trabajadoras.

“Creo que hay más gente asustada y nerviosa. Por eso intentan averiguar cómo hacer que todo salga bien este año”, dijo.

Las aplicaciones para asistencia de calefacción ya se abrieron con las alianzas de acción comunitaria del estado. El estado recientemente aumentó el monto máximo que un hogar puede recibir en asistencia de calefacción a $2,500.

New Hampshire no es el mejor estado para los profesores, según análisis de WalletHub

New Hampshire es el peor estado para que los maestros vivan y trabajen, según un nuevo análisis de la empresa de finanzas personales WalletHub.

El Keene Sentinel reporta que mientras el estado resultó alto en factores como ambiente laboral de profesores, la proporción de alumnos por maestro y la tasa de rotación, fueron los bajos salarios los que perjudicaron la puntuación. WalletHub utilizó datos de la Oficina del Censo de los EE. UU., la Asociación Nacional de Educación, y el Centro Nacional de Estadísticas Educativas para completar el análisis.

La división de New Hampshire de la Asociación Nacional de Educación dice que el reporte es un indicador de que el estado debería invertir más dinero en educación pública.

Recomiendan precaución a conductores mientras los ciervos machos salen en búsqueda de hembras durante el celo

Es la temporada de apareamiento para los ciervos en todo New England, conocido en inglés como “rut” o “en celo”. Aquí es cuando los ciervos machos abandonan su estilo de vida solitario y buscan a las hembras.

Dylan Ferreira es el biólogo principal de vida silvestre en la División de Pesca y Vida Silvestre de Rhode Island. Él dice que los ciervos machos tienen un periodo limitado para reproducirse.

Ferreira: It's not just one and done; he's going to continue to breed as many does as possible. So that's why basically from the beginning of October until early December, males are on their feet almost throughout the entire day searching for females.

“No se trata de un único apareamiento… él seguirá cubriendo a tantas hembras como sea posible. Por eso, básicamente desde principios de octubre hasta principios de diciembre, los machos se mantienen en movimiento casi todo el día en busca de hembras”, dijo Ferreira.

Ferreira agregó que su departamento recibe casi 1,500 reportes de choques entre vehículos y ciervos cada año. Y durante esta época son especialmente probables.

Dice que los conductores deberían estar atentos en caminos con muchos árboles, y reducir la velocidad y evitar un volantazo si aparece un ciervo.

Estadounidenses no valoran un título como antes, una encuesta encontró que se debe al alto costo

Una cifra históricamente baja de estadounidenses piensan que un título universitario es “muy importante”, según una nueva encuesta de Gallup. El reporte dice que esto se debe principalmente al aumento de costos de la educación superior.

Solo hace una década, casi 70% de estadounidenses consideraban que el título era muy importante. Esto ha bajado al 30%, dijo la encuesta.

Los resultados aparecen mientras las universidades públicas han aumentado la matrícula en respuesta a los recortes del presupuesto y menos matrículas.

Esto también pasó en NH:

Un hombre de 46 años murió mientras pasaba por el sendero del Mount Major ayer.

Pesca y Recreación de New Hampshire dijo que los emergencistas fueron llamados alrededor de las 9:30 a.m. para una emergencia médica a menos de una milla en el sendero.

El hombre, de Portsmouth, fue llevado al Huggins Hospital en Wolfeboro, donde falleció.