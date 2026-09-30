Infracciones de tráfico en otros estados pueden afectar conductores en NH, y más noticias

A continuación, lee las noticias del miércoles 30 de septiembre de 2026

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Las infracciones de tráfico cometidas fuera del estado ahora pueden afectar a los conductores de New Hampshire.

Las infracciones de tráfico cometidas fuera del estado, incluidas las de hace años, ahora pueden afectar a los conductores de New Hampshire.

El Concord Monitor reporta que la División de Vehículos Motorizados o DMV recientemente se juntó a 43 otros estados en un sistema nacional de registro del historial de conductores. Este permite que los estados compartan los registros de los conductores de manera electrónica en tiempo real.

El DMV dice que desde que se juntó a la plataforma, ha enviado cartas de notificación a más de 700 residentes con licencia de New Hampshire, sobre asuntos no resueltos de infracciones cometidas fuera del estado.

Los conductores que han recibido una carta tienen 30 días para resolver el tema con el estado donde ocurrió el incidente, o su licencia puede ser suspendida o revocada.

La corte suprema confirmó la pregunta sobre el límite a los impuestos escolares que aparecerá en las papeletas de NH

El lunes, la Corte Suprema de New Hampshire confirmó que una pregunta sobre un límite a los impuestos escolares se presentará ante los votantes del estado en noviembre. No explicó razón alguna.

Dos contribuyentes de New Hampshire demandaron al estado, diciendo que el lenguaje de la pregunta de límites a impuestos escolares es confuso y engañoso.

El tope limitaría el gasto escolar local a la tasa de inflación y limitaría los costos administrativos. La pregunta indica que aprobar el límite no afectaría la enseñanza a alumnos o los servicios -- una afirmación que, según la demanda, no puede garantizarse.

A comienzos de mes, la Corte Suprema estatal rechazó un desafío legal separado que buscaba sacar esa pregunta de la papeleta de noviembre.

La ley estatal ya permite que las comunidades establezcan límites a los impuestos si un número suficiente de residentes lo propone. La nueva ley obliga a todas las comunidades a considerar un límite de impuestos este noviembre y en 2028.

Necesita tres quintos de la mayoría para pasar.

Los demócratas cuestionan la riqueza de DiLorenzo y la falta de declaraciones financieras

Los demócratas de New Hampshire están haciendo nuevas preguntas sobre las finanzas de Anthony DiLorenzo, un candidato republicano al Congreso. Según lo reportado por NHPR, sus declaraciones financieras de campaña parecen subestimar su patrimonio.

DiLorenzo suele hablar sobre el éxito de sus negocios en la campaña. Él fundó el grupo Key Auto, y además de ser dueño de concesionarios de autos, posee bienes inmuebles. Solo su casa está valorada en más de 12 millones de dólares.

Pero sus declaraciones en formularios federales indican que su riqueza es un monto modesto de $6.7 millones.

Durante una conferencia de prensa, la ex presidenta del partido demócrata de New Hampshire, Kathy Sullivan, desafió la certeza de estos formularios, y cuestionó la legalidad de un préstamo que recibió de su propio concesionario de autos, el cual coincidía con un préstamo que él mismo otorgó a su campaña.

“Estas son preguntas serias. ¿De dónde viene el dinero?,¿el de qué es propietario? El señor DiLorenzo necesita responder estas preguntas”, dijo Sullivan.

La campaña de DiLorenzo refutó las acusaciones y afirmó que, de manera legal, él colocó su patrimonio en fideicomisos.

Se enfrentará a la demócrata Stefany Shaheen en noviembre, en el Primer Distrito del Congreso, una elección que está llamando mucha atención.

Unas cámaras de seguridad ayudan a la policía de Manchester a arrestar a sospechoso de graffiti racista

La policía de Manchester utilizó decenas de cámaras de seguridad para rastrear y arrestar a un hombre acusado de pintar un graffiti racista con spray en una cafetería de la ciudad.

WMUR reporta que la policía utilizó las imágenes para rastrear a Tyler Inman [In-men] de 20 años desde su carro a la cafetería local, The Moka Pot, donde destruyó ventanas y pintó símbolos racistas y frases en paredes al exterior. Después del incidente, hay más imágenes de seguridad que muestran a Inman regresando a su casa en Allenstown.

Durante la investigación, la policía encontró otros materiales racistas e ítems relacionados a otra investigación separada del Departamento policial de Concord.

La Unidad de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de New Hampshire está investigando el incidente.

Esto también pasa en NH:

La tasa de aprobación del Presidente Trump en New Hampshire sigue cayendo.

La reciente encuesta de Granite State Poll demuestra que la tasa de aprobación del presidente está en 32 por ciento, el punto más bajo en cualquiera de sus mandatos. La cifra demuestra que está perdiendo apoyo debido a los asuntos internacionales y la economía.

Las nuevas encuestas también muestran elecciones competitivas para el puesto de gobernadora, y en la del primer distrito del congreso del estado.

En la muy observada elección al Senado, una nueva encuesta del New York Times con Siena, indica que el demócrata Chris Pappas tiene 5 puntos más que el republicano John Sununu.