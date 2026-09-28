Cómo usar una papeleta de voto ausente en New Hampshire

Votar con la papeleta de voto ausente por correo se va a permitir como es común en New Hampshire y en todo el país, después de que la Corte Suprema rechazara el plan del Presidente Trump para implementar requisitos más estrictos para el voto por correo a nivel nacional a mediados de septiembre.

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En New Hampshire, solo puedes votar por correo si votas con una papeleta de voto ausente, y solo puedes hacer eso si cumples con ciertos requisitos. A diferencia de otros estados, New Hampshire no permite el voto por correo "sin excusa", quiere decir, sin justificación.

Aquí tienes un resumen de cómo votar por correo en las elecciones de este año en New Hampshire.

¿Quién puede votar con una papeleta de voto ausente en NH?

Si eres un votante elegible, puedes optar por una papeleta de voto ausente si no puedes votar en persona bajo condiciones que especifica la ley estatal :

Estarás fuera de la ciudad el día de elecciones;

Tienes una observancia religiosa que te impide votar en persona;

Tienes una discapacidad física u enfermedad;

Tienes un compromiso laboral o debes cuidar a un adulto o niño cuando se abren las urnas;

Estás dentro de un centro penitenciario por haber sido condenado por un delito menor o mientras esperas el juicio;

Estás protegido por una Orden de Protección de Violencia Doméstica o eres miembro del Programa de Confidencialidad de Direcciones del Fiscal General;

El Servicio Nacional del Clima ha emitido un aviso de tormenta invernal, ventisca o tormenta de hielo, y ahora te preocupa viajar de manera segura durante la tormenta.

¿Cómo solicitas la papeleta de voto ausente?

Depende si ya estás registrado para votar en New Hampshire. Si no estás registrado, necesitas hacer eso primero — luego pasa a completar los siguientes pasos:

Una vez que estés registrado a votar, necesitas completar una aplicación de papeleta de voto ausente y llevarla al secretario municipal o de la ciudad junto con la prueba de identidad requerida. Puedes obtener una aplicación de la misma secretaría. También puedes descargarla aquí e imprimirla. Ubica tu secretario municipal o local aquí.

La fecha máxima para solicitar una papeleta de voto ausente por correo es el mediodía (12 p.m.) del día antes de las elecciones — este año es el 3 de noviembre. El horario máximo para solicitar y regresar una papeleta de voto ausente en persona es 5 p.m. del día anterior a las Elecciones.

Las papeletas de voto ausente enviadas por correo o por un agente de entrega del votante, debe ser recibido por la secretaría municipal, de la ciudad o del distrito electoral a más tardar a las 5 p. m. del Día de Elecciones.

¿Qué documentos llevar para registrarse como ausente?

Cuando solicite una papeleta de voto ausente, debe mostrar una identificación con foto como parte de la documentación requerida: Esto incluye una prueba de edad, ciudadanía, identidad y domicilio. Una nueva ley estatal aprobada en 2025 equipara el proceso de voto en ausencia con los requisitos del voto presencial . Lee más sobre cómo registrarse a votar en New Hampshire .

Necesitas solicitar una declaración jurada de votante ausente y un formulario de registro de votantes de tu secretaría municipal. Luego, tanto la declaración y el formulario de registro, junto con otros requisitos, necesitan ser enviados por correo o entregados en persona al secretario.

¿Cómo obtengo la actual papeleta de voto ausente?

Cuando tu secretario municipal recibe la aplicación y revisa la solicitud, te entregarán o enviarán la papeleta apropiada.

Esta llegará con instrucciones para marcar y enviar las papeletas de voto por correo , incluyendo cómo ubicar tu papeleta marcada dentro del sobre para enviarlo de regreso a tu secretaría municipal o de ciudad, con la firma necesaria y la dirección impresa afuera del sobre de la declaración. ¡No olvides la postal! (Un votante puede entregar personalmente su papeleta de voto ausente completada y la declaración jurada al funcionario electoral correspondiente).

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Hagas lo que hagas, no te demores

El Servicio Postal de los EE.UU . recomienda dejar tu papeleta de voto ausente en el correo al menos una semana antes del Día de Elecciones. ”Si dependes en recibir y regresar tu papeleta de voto ausente por correo, deberías solicitar tu papeleta más de dos semanas antes del Día de Elecciones”, según la Secretaría de Estado.

El tiempo es esencial para los funcionarios electorales locales también.El 19 de septiembre es el último día para que los secretarios municipales envíen por correo postal o electrónico las papeletas de voto en ausencia a los ciudadanos en el extranjero y a los miembros de las fuerzas armadas que las hayan solicitado bajo la Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero.

El lunes 2 de noviembre, el día antes del Día de Elecciones, la ley estatal requiere que la secretaría municipal o de la ciudad, “debe estar disponible para aceptar en persona cualquier papeleta de voto ausente completada, o entregada por cualquier agente de entrega del votante entre 3 y 5 p.m.” ( RSA 657:15,I ).

Después de todo, ¿cómo sé que se consideró mi papeleta en ausencia?

Listo, has votado con una papeleta de voto ausente. La Secretaría de Estado de New Hampshire mantiene un sistema de consulta de información para votantes que incluye el estado de tu papeleta de voto ausente. Este sistema te pide por tu pueblo o ciudad, tu primer nombre y apellido, y tu fecha de nacimiento. Los resultados de búsqueda mostrarán el partido registrado, ubicación de la urna, información secretaria e información de papeleta de voto ausente.

La información del sitio web del estado, conforme a la ley estatal, puede incluir si se ha recibido la solicitud de la papeleta de voto en ausencia, si es que la papeleta fue enviada y si el sobre ha sido recibido por el secretario. También podría determinar si la papeleta fue desafiada o rechazada por un moderador el Día de Elecciones, incluyendo la razón por esto.

¿Cuántos votantes han enviado papeletas de voto ausente?

En la última elección general de New Hampshire, hace dos años, habían 99,524 papeletas de voto ausente presentadas, o alrededor del 12% del número de papeletas.

En las elecciones de mitad de mandato de 2022, se emitieron 58,655 papeletas de ausencia. Un número récord de papeletas de ausencia fueron emitidas en la elección 2020 durante la pandemia, cuando el 32% de los votos emitidos a nivel estatal provinieron de votantes ausentes.