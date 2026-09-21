Votantes de NH apoyan cambios de zonificación, según encuesta. Precaución en temporada de mosquitos.

A continuación, lee las noticias del lunes 21 de septiembre de 2026

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Encuesta de Saint Anselm revela que votantes de NH apoyan cambios de zonificación y reducir terrenos para tener más vivienda asequibles

Una nueva encuesta muestra un gran aumento en el número de votantes de New Hampshire que apoyan los cambios de zonificación, específicamente para hogares de primera adquisición.

Un hogar de primera adquisición es básicamente una casa pequeña que una familia joven puede permitirse comprar, o para unos adultos mayores que quieren reducir espacio. Pero estas pueden ser costosas de construir. Muchas municipalidades requieren que los nuevos hogares sean construidos en un acre o más de tierra.

La nueva encuesta de Saint Anselm muestra que casi tres cuartas partes [3/4] de los votantes apoyan que todos los municipios permitan construir viviendas en terrenos más pequeños. Los defensores de vivienda asequible en New Hampshire han apoyado medidas para cambiar los tamaños de terreno, diciendo que esto traerá más viviendas asequibles al estado.

La mayoría de los encuestados dijeron que piensan que los pueblos deberían cambiar las regulaciones de planificación y zonificación para permitir más viviendas, y que el estado debería invertir en infraestructura municipal de agua y alcantarillado para facilitar el desarrollo de viviendas.

Massachusetts empieza campaña en contra del acoso a atletas universitarios por parte de apostadores deportivos

El estado de Massachusetts está lanzando una campaña para detener el acoso a atletas profesionales y universitarios por parte de apostadores deportivos.

La Massachusetts Gaming Commission dice que el esfuerzo es en alianza con los Bruins, Celtics y Red Sox.

Jordan Maynard es el líder de la comisión. Él dice que los jugadores han reportado acosos en línea y en persona, relacionado con las apuestas realizadas sobre su desempeño.

Maynard agrega que las personas que se determinen haber estado acosando a atletas, serán suspendidas de las apuestas.

“Así que tenemos herramientas a nuestra disposición para asegurarnos de que si estás teniendo este comportamiento, podamos realmente sacarte de las aplicaciones”, dijo.

El estado también ha creado un portal en línea para que los equipos y jugadores reporten el abuso.

La temporada de mosquitos está más amena que años anteriores, pero los científicos igualmente recomienda precaución

Los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos son bajos este año en comparación con el pasado, pero los científicos advierten que no hay que cantar victoria todavía.

El New Hampshire Bulletin reporta que ningún humano ha resultado positivo para enfermedades transmitidas por mosquitos en New Hampshire este año. La incidencia de los virus más comunes transmitidos por mosquitos también es menor que en varios años anteriores o no han sido detectadas en insectos capturados.

Pero los científicos dicen que tomen precaución porque en mediados de septiembre suele ser el momento pico de la temporada de enfermedades. El estado recomienda cuidarse, utilizar mangas largas y pantalones al aire libre, utilizar repelente de insectos y quedarse dentro durante la noche o a las horas más tempranas de la mañana.

Esto también pasa en NH:

Un programa de recuperación de adicciones recibió recientemente una subvención de $50 mil [dólares] para ayudar a lanzar un programa de vivienda de emergencia y recuperación.

Catholic Medical Center le brindó el dinero a HOPE for New Hampshire Recovery, para apoyar el programa Pivot del centro de recuperación, una iniciativa de vivienda a corto plazo.

Permite que ocho personas que enfrentan cualquier tipo de crisis, como abuso de sustancia, indigencia o salud mental, obtengan vivienda de hasta siete días mientras buscan cuidado a largo plazo.

Los participantes reciben apoyo entre colegas, y la meta es evitar hospitalización o encarcelamiento.

El programa Pivot se lanzará el 21 de septiembre.