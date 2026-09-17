Vandalismo en cafetería en Manchester. Ayotte busca reemplazo para Corte Suprema de NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 17 de septiembre de 2026

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Una cafetería en Manchester fue vandalizada con graffitis supremacistas blancos.

Una cafetería de Manchester fue víctima del vandalismo, con un graffiti de supremacía blanca ayer miércoles de mañana.

Los vandalistas atacaron la cafetería Moka Pot en Hanover Street en Manchester. Destrozaron varias ventanas, y pintaron esvásticas con spray y la frase “White Power” (“Poder Blanco”) afuera del edificio.

Sin embargo, el dueño del negocio Nick Carnes dijo que la cafetería no permitirá que el discurso de odio los frene de servir a la comunidad.

“Tenemos bastante pintura para cubrir la pared. Tenemos seguro para pagar por las ventanas. Somos un centro comunitario y aceptamos a cualquiera y a todos en nuestra cafetería, y lo seguiremos haciendo mientras avanzamos”, dijo Carnes en inglés.

La policía de Manchester está investigando el incidente como un crimen de odio. La unidad estatal de derechos civiles, del Departamento de Justicia, ya fue notificada.

Carnes dijo que no sabe por qué el negocio fue atacado.

1 of 2 — Moka Pot - 1.jpg Vandals spray-painted white supremacist graffiti outside the Moka Pot coffee shop in Manchester early Wednesday. Manchester Police Department 2 of 2 — Moka Pot - 2.jpg Vandals smashed several windows at the Hanover Street cafe. Manchester Police Department

Ayotte iniciará la búsqueda del próximo presidente del Tribunal Supremo de New Hampshire: se desconoce el plazo.

La gobernadora Kelly Ayotte dijo que empezará el proceso de seleccionar un reemplazo para el ex Presidente de la Corte Suprema de New Hampshire, Gordon MacDonald.

MacDonald renunció el martes después de una investigación ética sobre su conducta.

Ayotte le dijo a los reportes que ella no descarta nominar un reemplazo antes de la elección de noviembre.

“Tengo un comité de selección judicial. Consultaré con ellos. Examinaremos detenidamente a todos los candidatos para este puesto tan importante. Y nos tomaremos el tiempo que sea necesario”, dijo la gobernadora en inglés.

Ayotte ya asignó a dos de los cinco jueces de la corte alta en su primer mandato. Cualquier nueva asignación necesitará confirmación del Consejo Ejecutivo.

La candidata Demócrata a la gobernación Cinde Warmington está pidiendo a Ayotte que espere a los resultados de la elección para nombrar un nuevo juez.

En 2016, Ayotte -- en ese entonces, una Senadora nacional -- respaldó los esfuerzos republicanos de bloquear la nominación de Merrick Garland a la Corte Suprema Nacional, diciendo que se acercaba la elección presidencial de ese año.

El fallo de un juez abrió el camino para que la pregunta de limitar los impuestos escolares aparezca en las papeletas electorales de NH

Un juez permitió que la pregunta de límites de impuestos escolares aparezca en la papeleta de noviembre.

El Juez de la Corte Superior del Condado de Merrimack Daniel St. Hilarie descartó la demanda el miércoles que argumentaba que la pregunta era engañosa y muy confusa para los votantes.

En su demanda, un contribuyente de Warner y un miembro del directivo escolar de Compton dijeron que la pregunta de la papeleta fallaba en aclarar si a los votantes se les iba a pedir limitar los impuestos escolares o limitar los costos administrativos, o ambos.

El juez St. Hilaire concluyó que podría adoptar uno, ambos o ninguno. Él dijo que la demanda dependía en evidencia “especulativa e incierta” que no justificaba dejar a la pregunta fuera de la papeleta.

La pregunta debe aparecer en la papeleta de todas las ciudades y pueblos de New Hampshire el Día de Elecciones en noviembre y otra vez en 2028.