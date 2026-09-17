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Made En NH
For Hispanic Heritage Month, NHPR's ¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? team is highlighting stories of Latino craft, community, and culture at work in the Granite State.Para el mes de la herencia hispana, ¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? está resaltando las historias de la artesanía, comunidad y cultura latina en New Hampshire.

Made En NH: Un día en la vida de una costurera en Manchester

New Hampshire Public Radio | By Lau Guzmán
Published September 17, 2026 at 11:00 AM EDT
Rosa Dodier hems a dress at her Manchester shop on Monday, Sept. 7, 2026.
Lau Guzmán
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NHPR
Rosa Dodier hems a dress at her Manchester shop on Monday, Sept. 7, 2026.

Rosa Dodier tenía 10 años cuando una de sus hermanas mayores finalmente la dejó tocar una máquina de coser. Mientras crecía en El Salvador, su hermana también hacía vestidos a la medida inspirados en lo que sus clientes veían en las revistas.

“Solo era una niña escuchando, prestando atención”, dijo en inglés.

“Mi hermana solía decirme, ‘¡Ten cuidado! Solo mira. Presta atención a lo que estoy haciendo’”.

Desde allí, Dodier no ha dejado de coser.

Después de trabajar en diferentes compañías en todo el país, Dodier decidió que era momento de abrir su propia tienda, en plena temporada de graduaciones.

“Fui y entregué todas mis tarjetas de presentación a todas las tiendas de novias que se me ocurrían en New Hampshire, en Nashua, en todos todos lados”, dijo.

Pero ser costurera, dice Dodier, es un oficio con temporadas. Durante el invierno, ella da clases y trabaja en sus propios proyectos. Ella también está aprendiendo a balancear su trabajo con otras responsabilidades, pero ella dice que el amor por la costura la mantiene en pie.

“A veces siento que voy a trabajar hasta que tenga 100 años. Pero está bien. Amo hacerlo, nunca paro”, dijo. “No es algo que dejas de un lado y te olvidas”.
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Lau Guzmán
I cover Latino and immigrant communities at NHPR. My goal is to report stories for New Hampshire’s growing population of first and second generation immigrants, particularly folks from Latin America and the Caribbean. I hope to lower barriers to news for Spanish speakers by contributing to our WhatsApp news service,¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? I also hope to keep the community informed with the latest on how to handle changing policy on the subjects they most care about – immigration, education, housing and health.
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