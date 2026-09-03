Se retomó la escuela en NH. Aquí unos consejos para ayudar a los estudiantes a adaptarse.

Este articulo fue escrito en ingles por Olivia Richardson. Traducción de Maria Aguirre.

Mientras un nuevo año escolar puede traer emoción, también puede ser una ola de ansiedad y estrés mientras los estudiantes regresan a los salones.

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Algunos expertos compartieron consejos para hacer que la transición sea más fácil:

Deje que los estudiantes tengan metas razonables

Horacho Koyame, un terapista licenciado en Manchester que trabaja con niños y adolescentes, dice que regresar a la escuela puede despertar mucha ansiedad y expectativas que los estudiantes se ponen a ellos mismos, o sienten de su familia.

“Tienen una idea del tipo de estudiante, pero también del tipo de niño que creen que deben ser”, dijo en inglés Koyame. “Entonces ellos no quieren decepcionar a su familias, no quieren auto decepcionarse y no quieren que los profesores se decepcionen tampoco”.

Koyame recomienda dejar que los niños se fijen metas sobre cómo quieren que transcurra la primera semana de clases, y mucho más sobre cómo quieren que sea el resto del año.

“Sea lo que sea, ‘quiero hablar más con mis amigos, quiero ser más sociable’ o ‘quiero mejorar mis calificaciones del año pasado’, dijo él.

Koyame contó que él también trabaja para ayudar a los estudiantes a ser su ser más auténtico. Por ejemplo, si un niño tiene el objetivo de ser franco, Koyame dijo que esto les ayuda a establecer una meta para aprender a expresarse.

Ten una rutina de sueño eficaz

Una transición que puede ser difícil para los estudiantes es irse a dormir para despertarse a tiempo para clases.

Koyame dice que los adolescentes podrían querer dormirse tarde para poder quedar cansados al al día siguiente y adaptarse cuando empiecen a sentir cansancio para irse a la cama, pero dijo que ese no siempre es el mejor método

“Con este tipo de cosas, preguntamos ‘¿cuál era tu rutina normal?’”, dijo Koyame.

Él sugirió a los estudiantes revisar su rutina normal escolar del año pasado, y tratar de copiar esos horarios de sueño durante la primera semana de clases. Él también sugirió reducir el tiempo en pantalla, y recortar electrónicos dos horas antes de irse a dormir, y hacer actividades más lentas antes de dormir.

“Les dije que colorearan poco a poco”, dijo Koyame. “Esa repetición les permite relajarse y todo lo demás. Así que, aunque su cerebro esté activo, también se dan cuenta de lo que se siente al estar tranquilos o simplemente estar presentes en ese momento”.

Koyame también le dijo a los niños que prueben la meditación.

Reduzcan el número de actividades a hacer el primer día

Susan Stearns, directora ejecutiva de NAMI New Hampshire, tenía una sugerencia fácil para ayudar a mitigar el estrés agregado: Toma las fotos del primer día de clases el día antes de que comiencen las clases.

“Para que no estés agregando a una mañana ocupada”, dijo Stearns en inglés.

Stearns dijo que tener planes B para el desayuno, como una barra de proteína, puede ayudar cuando la mañana marche más despacio. Stearns también incentiva a los padres a conversar con sus niños o adolescentes sobre lo que quisieran tener en su mañana, y cómo lograrlo.

“Los niños no tienen mucho control en la vida, y si hay algún aspecto en el que puedas darles cierto control —por ejemplo, si realmente quieren usar un par de zapatos en particular—, probablemente sea útil haber tenido esa conversación el día anterior o saberlo con anticipación”, dijo Stearns.

Reconoce señales de estrés

Stearns dijo que los niños pueden estar malhumorados cuando no se ajustan bien al estrés o a la escuela, incluyendo cuando tienen deberes más complicados, o están lidiando con problemas fuera de la escuela.

“Aislarse de las actividades o de las personas con las que normalmente quieren interactuar, descuidar el autocuidado o aumentar las conductas de riesgo son, sin duda, señales de desesperanza, de sentirse abrumados o inútiles”, dijo Stearns. “Es en esos casos cuando los padres buscan ayuda”.

Stearns dijo que ella le recomendó a los padres conocer al consejero escolar.

“Quizás no necesites tener mucha comunicación con ellos durante el año escolar, pero es bueno conocerlos y saber quiénes son para que, si necesitas ayuda, tengas a alguien con quien contactar”, dijo Stearns.

Cómo manejar el acoso escolar

Koyame dijo que el nuevo año escolar puede traer de vuelta ansiedad y estrés por el acoso.

Si un niño enfrentó a un acosador el año pasado, Koyame dice que probablemente tengan que lidiar con el mismo problema otra vez este año.

Pero él encuentra que hay otra capa de estrés para niños cuando son acosados– si los estudiantes sienten que la situación se está manejando o no.

“Es muy dependiente en lo social”, dijo Koyame. Él dijo que algunos estudiantes piensan que la mejor manera de manejar el acoso es defenderse por su cuenta.

“Y para algunos de ellos, es más bien como, ‘Me meto en problemas si hablo, si me defiendo’”.

Koyame recomienda a los maestros, personal y adultos a imponer reglas sobre cómo manejar el comportamiento de un acosador. También dijo que es importante asegurarse de que los niños que participan en conductas de acoso escolar comprendan tanto lo que están haciendo que requiere corrección como las consecuencias. Él dice que esto asegura que tomen responsabilidad, pero no sean castigados si reconocen que están haciendo algo mal.

“Cuando se sienten cómodos conociendo las reglas, se sienten cómodos hablando de ellas”, dijo Koyame.