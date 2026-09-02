Cómo navegar el regreso a clases. Talleres gratuitos de finanzas en Nashua.

A continuación, lee las noticias del miércoles 2 de septiembre de 2026

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Las clases regresaron: una experta recomienda a cuidadores y consejeros a apoyar a estudiantes mientras viven la transición

Regresar a la escuela puede ser emocionante, y estresante.

Susan Stearns es la directora ejecutiva de NAMI New Hampshire. Ella dice que los niños están adaptándose a los horarios de regreso a clases y a los cambios de hábitos de sueño, mientras lidian con las dinámicas familiares y de amigos.

“Los cuidadores pueden practicar hablando de eso, preguntándoles cómo se sienten y conversando, e incluso hablando de cómo se han sentido en el pasado con transiciones similares, y ayudando a los niños a participar activamente en la resolución de problemas sobre cómo va a funcionar eso”, dijo Sterns.

Ella también agregó que los consejeros escolares pueden ser una gran fuente para ayudar a niños y a adolescentes a navegar ansiedad y estrés, y los padres deberían conocer a los consejeros de los niños incluso si no interactúan mucho con ellos, en caso de que sean necesarios.

El nuevo programa de capacitación en construcción de carreteras de la UNH quiere solucionar la escasez de mano de obra.

La Administración Federal de Carreteras le ha otorgado una subvención de $250 mil a la Universidad de New Hampshire para mejorar la capacitación de la fuerza laboral de construcción de carreteras del estado.

La iniciativa busca crear un canal de comunicación entre municipios y empleadores privados que desesperadamente necesitan más trabajadores para ayudar a construir carreteras, puentes y otra infraestructura.

Marilee Enus administra un centro técnico en UNH que coordinará el nuevo programa de entrenamiento. Ella dice que muchas personas no están al tanto de que pueden tener carreras exitosas en construcción de carreteras.

“A pesar de que usamos las carreteras todos los días... Muchos jóvenes nunca conocen a las personas que diseñan, construyen o mantienen el sistema de transporte”, dijo Enus.

La subvención federal creará dos programas de capacitación: uno para estudiantes de secundaria para que aprendan sobre carreras de transporte y obtengan experiencia. El otro apunta a adultos que quieren cambiar de carrera, y se enfocará en destrezas de construcción para principiantes.

¿No te quedan claras las hipotecas, puntajes de crédito? Un taller gratuito en inglés en Nashua puede ayudar.

¿Quieres aprender cómo mejorar tu puntaje de crédito o manejar tus deudas? El United Way de Greater Nashua tiene una serie de talleres gratuitos sobre básicos en manejo de finanzas, a partir de hoy miércoles.

Las clases serán una vez al mes hasta febrero. La clase de esta semana se enfoca en cómo detectar estafas financieras y proteger tu información bancaria.

Jerry Gutierrez trabaja con el Bangor Savings Bank , y es uno de los instructores del taller. Él dice que las personas usualmente no aprenden a tomar decisiones financieras, y no saben cuáles son sus opciones.

“Imagina que vas a hacer algo en casa y nunca has usado un destornillador porque nadie te ha enseñado. Es algo parecido. Somos una herramienta. Si no sabes para qué sirve y no sabes que existe, no puedes usarla”, dijo Gutierrez.

Gutierrez dice que las clases serán un espacio libre de prejuicios para aprender nuevas destrezas, y están abiertas al público. Uno de los instructores podrá asistir en interpretación al español.

Otra demanda busca eliminar la pregunta del límite al impuesto escolar en las próximas elecciones de NH en noviembre

Una nueva demanda busca impedir que la pregunta sobre el límite al impuesto escolar se incluya en la papeleta electoral de todas las ciudades y pueblos de New Hampshire en noviembre.

Esta pregunta, desarrollada por los legisladores Republicanos, limitaría los impuestos escolares locales al tipo de inflación... y limitaría los gastos administrativos.

La gobernadora Kelly Ayotte firmó la legislación en julio, diciendo que protegería a los contribuyentes locales.

La medida de la papeleta dice que el límite, traduzco y cito, “no va a afectar la instrucción en la clase ni en la escuela".

Las demandas argumentan que no hay manera de garantizar que eso es cierto, y que la pregunta es confusa y engañosa.

El residente de Warner y el miembro de la Junta Escolar de Compton que presentaron la demanda le están pidiendo al tribunal intervenir pronto, antes de que las papeletas de noviembre se impriman.

Esto también pasa en NH:

Un juez federal ha dado luz verde para que el candidato independiente al Senado de Estados Unidos, Aaron Day, sea incluido en la papeleta electoral de New Hampshire en noviembre.

La jueza Landya McCaffterty ordenó el lunes que el requisito del estado de que candidatos al Senado estén registrados para votar en el lugar donde residen viola la constitución de los Estados Unidos.

En junio, el secretario de estado de New Hampshire, David Scanlan, negó la candidatura de Day diciendo que él no estaba registrado para votar en Nashua, donde reside.

La comisión electoral estatal ratificó después la decisión de Scanlan.

Sin embargo, el fallo del lunes ordena que el estado incluya a Day en la papeleta electoral si cumple con los demás requisitos.

Day es un activista libertario que también se lanzó al Senado en 2016.