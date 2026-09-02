¿No te quedan claras las hipotecas, puntajes de crédito? Un taller gratuito en Nashua puede ayudar.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés. Traducido por María Aguirre.

Si te encuentras desconcertado por términos como "capital inmobiliario" o completamente confundido sobre cómo funcionan las hipotecas, una nueva serie de talleres financieros en inglés podrían ayudarte.

El United Way de Greater Nashua y el Bangor Savings Bank han creado talleres gratuitos dedicados a ayudar a las personas a manejar sus finanzas. La Serie Financial Wellness Workshop Series se dará el primer miércoles de cada mes desde septiembre hasta febrero.

Cada sesión se enfocará en un diferente tema sobre educación financiera, incluyendo aprender sobre diferentes tipos de préstamos y cómo manejar una deuda. El primer taller el 2 de septiembre se enfocará en cómo reconocer las estafas financieras y proteger la información bancaria. Uno de los instructores podrá asistir en interpretación al español.

“Tú no sabes lo que no sabes”, dijo Jerry Gutierrez en inglés, uno de los instructores del taller con Bangor Savings Bank. “Muchas de las personas jóvenes no saben llenar un cheque. Y tenemos muchas personas que han sido dueños de propiedades por un tiempo y no saben cómo funciona una línea de crédito con garantía hipotecaria”.

Gutierrez espera que estos talleres le brinden a las personas un sitio para aprender sobre finanzas sin ningún juicio, ya que la educación financiera puede ser muy intimidante cuando se la abarca solo. Él dijo que esto también puede ser una oportunidad para los padres para aprender cómo llevar a sus hijos al éxito en cuanto a educación financiera, como por ejemplo, ayudarlos a obtener un puntaje crediticio establecido o abrir una cuenta de ahorros.

Las clases están abiertas a cualquiera sin importar donde vivan, pero Gutierrez dijo que las personas que no puedan asistir aún pueden hacer algunas cosas para aprender estas habilidades financieras. Por ejemplo, consultar si tu banco ofrece clases de bienestar financiero para clientes.

“Frecuentemente consideramos a los bancos como un evento transaccional en nuestras vidas”, dijo Gutierrez.

Él también le recomendó a las personas acercarse a las organizaciones locales sin fines de lucro como el United Way, el cual te puede dirigir hacia recursos educacionales o referirte a alguien con respuestas a tus preguntas.

“Quieren ayudar a las personas”, dijo Gutierrez. “Estabilizar a alguien económicamente es una de las mejores maneras de ayudar”.