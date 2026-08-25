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Más trabajadores federales en New Hampshire se están enfocando en migración

New Hampshire Public Radio | By Lau Guzmán
Published August 25, 2026 at 2:48 PM EDT
The Norris Cotton federal building in downtown Manchester, NH, the site of a field office for Immigration and Customs Enforcement, on Jan. 28, 2025. (Lau Guzmán photo / NHPR)
Lau Guzmán
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NHPR
The Norris Cotton federal building in downtown Manchester, NH, the site of a field office for Immigration and Customs Enforcement, on Jan. 28, 2025. (Lau Guzmán photo / NHPR)

Los trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en New Hampshire aumentaron en más de un tercio durante el último año, mientras la administración de Trump continúa su esfuerzo migratorio alrededor del país y aumenta la contratación de ICE a nivel nacional.

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Mientras el número general de personal de ICE en el estado sigue relativamente bajo – 44 personas según los números más recientes de una base de datos de fuerza laboral federal – esta cifra ha crecido un 38% desde el año pasado.

El aumento de personal de ICE en New Hampshire es menor al incremento del 120% a nivel nacional y al aumento del 44% en el estado cercano de Maine durante el mismo período.

Los empleados de ICE trabajan dentro del Departamento de Seguridad Nacional. En New Hampshire, alrededor de la mitad de los empleados de esa agencia trabajan con la Administración de Seguridad de Transporte.

Al mismo tiempo, el número de empleados trabajando con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) disminuyó un 23% con respecto al año pasado, aunque esa cifra se ha cuadruplicado en la última década.

Traducción por María Aguirre.
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Noticias en español NH ImmigrationImmigration and Customs EnforcementDepartment of Homeland SecurityLabor
Lau Guzmán
I cover Latino and immigrant communities at NHPR. My goal is to report stories for New Hampshire’s growing population of first and second generation immigrants, particularly folks from Latin America and the Caribbean. I hope to lower barriers to news for Spanish speakers by contributing to our WhatsApp news service,¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? I also hope to keep the community informed with the latest on how to handle changing policy on the subjects they most care about – immigration, education, housing and health.
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