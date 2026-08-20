Legisladores estatales anularon vetos de Ayotte sobre derecho a un nuevo juicio, y más noticias.

A continuación, lee las noticias del jueves 20 de agosto de 2026

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Más personas en New Hampshire están consiguiendo trabajo y la tasa de desempleo se reduce

La tasa de desempleo de New Hampshire sigue bajando, mientras que el número de personas que tienen trabajo ha aumentado ligeramente. Esta combinación es una buena señal para la economía.

La tasa de desempleo demuestra cuántas personas actualmente no tienen un trabajo, pero están activamente tratando de conseguir uno. La actual cifra estatal es 2.8%, la cual es bien baja en comparación a la tasa nacional de desempleo de 4.1%.

Greg David es un economista para la agencia estatal de seguridad laboral. Él dice que las cifras demuestran cuántos residentes buscando trabajo en New Hampshire lo están encontrando.

“Pero eso tiene algunas desventajas. Las empresas podrían tener dificultades para cubrir un puesto porque no hay mucha gente cualificada que lo esté buscando. Así que, si la demanda baja demasiado, puede que no sea lo ideal en algunos aspectos. Pero la gente tiene trabajo…”, dijo David.

La atención médica es una de las industrias con una demanda consistente para trabajadores. El empleo en el sector minorista ha disminuido en los últimos 20 años.

Los legisladores anularon los vetos de Ayotte sobre aumentos de peajes y el derecho a un nuevo juicio, entre otros.

Los legisladores estatales han vetado para anular algunos de los proyectos de ley vetados este año por la gobernadora Kelly Ayotte.

El proyecto de mayor perfil era el plan de carreteras del estado de 10 años, el cual Ayotte vetó porque aumentaría el peaje para conductores que no utilizan los transpondedores EZ-Pass de New Hampshire. Ayotte había argumentado que hacer que cobrarles peajes más altos a los visitantes podría afectar el turismo.

El Republicano de Derry, David Milz, le dijo a sus colegas que lamentaba que hubiera sido necesario siquiera el voto de anulación.

"Las obras públicas y las carreteras no tienen que recurrir al pozo muy a menudo, y yo solo estoy aquí porque el personal del gobernador ha tomado una decisión muy, muy mala", dijo Milz.

La Cámara y el Senado también votaron para anular un veto separado de Ayotte de un plan que hubiera aumentado el costo de parques para visitantes de otros estados.

Los legisladores estatales han revertido el veto de Ayotte de un proyecto de ley que elimina el plazo para que los presos condenados soliciten un nuevo juicio basándose en nueva evidencia.

Ayotte, anteriormente una fiscal general en New Hampshire, dijo que el proyecto llevará a intentos frívolos de personas en prisión a ganar nuevos juicios.

Pero la senadora de Concord Tara Reardon le pidió a sus colegas considerar el voto de revertir como una tema de principios.

“Este es un proyecto de ley sencillo, importante y necesario. Cuando decimos ‘vive libre o muere’ y cuando abogamos por la libertad y justicia para todos, debes votar en constancia con eso”, dijo Reardon.

La actual ley solo permite que las personas encarceladas soliciten un nuevo juicio si surgen nuevas pruebas de ADN en un plazo de tres años.

New Hampshire es uno de solamente tres estados con un plazo limitado para solicitar nuevos juicios.

Esto también pasa en NH:

Las pruebas ambientales han confirmado que las aguas subterráneas en el Aeropuerto de Lebanon están contaminadas con las sustancias químicas tóxicas perennes conocidas como PFAS, según el Valley News.

En una reunión anoche, los concejales de la ciudad consideraron destinar más de $104,000 para una investigación solicitada por el estado sobre la contaminación.

La espuma extintora, que contiene PFAS, es una posible fuente de contaminación que será investigada. La Administración Federal de Aviación requirió previamente su uso en los aeropuertos, pero lo ha estado eliminando gradualmente desde 2023.