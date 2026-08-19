Nuevo esfuerzo para la salud mental de los jóvenes en NH. La inseguridad alimentaria sigue aumentando.

A continuación, lee las noticias del miércoles 19 de agosto de 2026

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En una audiencia de Biddeford, demócratas de la Cámara de Representantes dicen que la administración Trump y el Partido Republicano no están investigando el tiroteo mortal de ICE.

En una audiencia el día lunes, una congresista de Maine, Chellie Pingree y sus colegas demócratas dijeron que contrapartes republicanas no están utilizando su autoridad investigadora para indagar en el tiroteo fatal en el que un hombre de Biddeford, Maine, fue asesinado a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el mes pasado

Maine Public reporta para el NENC que además del testimonio de los líderes locales electos, de los abogados y de defensores de inmigración, la Cámara escuchó a los padres de Johan Sebastian Duran Guerrero, que viajaron desde Colombia.

Su padre, Omar Duran, dijo que la muerte de su hijo dejó un hueco irreparable en su familia.

“Nuestro sueño siempre fue volvernos a reencontrar y darnos un abrazo. Hoy ese sueño ya no puede realizarse”, dijo Duran.

Pingree y sus colegas dijeron que la muerte de Duran Guerrero fue un resultado directo del esfuerzo de deportación masiva de Trump, y la falta de una investigación adecuada de los agentes de inmigración... Además, criticó a los republicanos de la Cámara de Representantes por negarse a tener audiencias oficiales de supervisión sobre los asesinatos cometidos por ICE.

El representante Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango en el comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ,prometió realizar una investigación oficial sobre el tiroteo si los demócratas recuperan la mayoría en noviembre.

Una organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental utilizará una subvención de $3.6 millones para combatir el suicidio juvenil en New Hampshire.

NAMI New Hampshire, el capítulo estatal para la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, utilizará una subvención federal de $3.6 millones para expandir el trabajo de prevención de suicidio juvenil.

Si tú o alguien que conoces está considerando el suicidio o está en crisis, contacta a la linea o llama a Línea de Emergencia al 988.

El suicidio es la segunda causa de muerte en New Hampshire para personas entre las edades de 15 y 24. NAMI NH quiere utilizar una subvención de cinco años para cambiar eso.

Susan Stearns es la directora ejecutiva de NAMI NH.

“Ninguna familia ni ninguna comunidad debería tener que soportar esas pérdidas si podemos evitarlas. Por lo tanto, todos tenemos un papel que desempeñar en esa prevención”, dijo Stearns.

NAMI NH pretende utilizar este dinero para expandir el trabajo de prevención de suicidio en escuelas con un enfoque en Strafford County. En una reciente encuesta, el 21% de la juventud del condado de Strafford dijo que han considerado el suicidio seriamente en los pasados 12 meses.

Algo del dinero también irá a Dartmouth Health, el cual administra el hospital psiquiátrico juvenil del estado. Será utilizado para contratar a alguien que ayude a los jóvenes y familias en la transición a la comunidad después de la hospitalización.

Representantes de Rochester discuten cómo combatir la creciente inseguridad alimentaria en el condado

La senadora Jeanne Shaheen se reunió ayer con representantes locales en Rochester para hablar sobre la creciente inseguridad alimentaria que muchos están reportando en todo el estado.

Betsy Andrews Parker lidera la Asociación de Acción Comunitaria del Condado de Strafford, y dice que más personas necesitan ayuda. Ella dice que se ha vuelto más difícil brindar comida a sus clientes.

“Creo que uno de los principales problemas que tenemos son los gastos generales. Es decir, sé que todos quieren ayudar donando directamente, pero hay un costo asociado con la comida, el combustible, la electricidad para todos esos grandes refrigeradores que tenemos”, explicó Andrews Parker.

Los representantes de organizaciones locales dicen que muchos residentes también están sufriendo con los aumentos de costos, y con tener que tomar decisiones difíciles entre diferentes necesidades.

Administración de Trump firma orden para administrar vacunas infantiles en tres dosis, algo que no ha estado disponible en EE.UU. hace varios años

La administración de Trump recientemente firmó una orden ejecutiva que pide que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) se administre en tres dosis.

La orden se da sin importar que ninguna investigación nueva demuestra la eficacia o seguridad de crear tres vacunas separadas.

El departamento de salud de New Hampshire dice que continuará recomendando programar vacunas de rutina.

El doctor Patrick Passarelli es médico especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en Dartmouth Health. Él dice que el actual calendario de vacunas de niños, que incluye la vacuna de la rubéola (MMR) ha sido comprobada repetidamente como segura y efectiva.

“Y de hecho, la otra cara de la moneda es que cuando la gente empieza a espaciar sus vacunaciones, corre el riesgo de infectarse con las mismas cosas que estamos tratando de prevenir antes de poder recibir la siguiente vacuna”, dijo el doctor.

Vacunas separadas para el sarampión, las paperas y la rubéola no han estado disponibles en Estados Unidos por muchos años.

Casi 200 personas se juntaron en la Alcaldía de Keene para una reunión especial del consejo el lunes por la noche para discutir al menos tres arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad la semana pasada.

Como la mayoría de los que habló, Steve Schuch [Skutch, rhymes with “clutch”] compartió su apoyo por comunidades inmigrantes, y le pidió a los líderes de la ciudad hacer lo mismo en este brote de arrestos de ICE.

“Adoro a estas familias que he llegado a conocer y tendrían miedo de estar aquí esta noche... No creo que querramos que tengan miedo de ir a ningún lado en la ciudad”, dijo Schuch.

Lau Guzmán / NHPR A crowd squeezed into Keene City Hall for a special council meeting on Monday, Aug. 17, 2026 to figure out next steps after several ICE arrests in the city last week.



Los funcionarios de la ciudad se compadecieron , pero dijeron que tienen que ponerse creativos, ya que la ley estatal que se aprobó el año pasado previene a comunidades locales de aprobar ordenanzas para detener a ICE.

Esto también pasa en NH:

El calendario de primarias presidenciales aprobado por el Comité Nacional Demócrata durante el fin de semana pone a New Hampshire en tercer lugar en las primarias de 2028, por detrás de Carolina del Sur y Nevada.

El Comité espera hacer cumplir su calendario con severas sanciones para los estados o candidatos que decidan violarlo.

Pero Kathy Sullivan, ex presidenta del partido Demócrata de NH, espera que haya una manera en que los candidatos compitan aquí, independientemente de las sanciones con las que se les amenace.

El Comité dice que va a imponer una multa de $270 mil [en cualquier estado que organice unas primarias no autorizadas... y prohibirá a los candidatos que participen en los debates del comité.