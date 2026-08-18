Residentes y funcionarios de Keene lidian con consecuencias de arrestos locales realizados por ICE

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Lau Guzmán. Traducción de María Aguirre.

Casi 200 personas se juntaron en la Alcaldía de Keene para una reunión especial del consejo el lunes por la noche para discutir al menos tres arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad la semana pasada.

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La mayoría de los residentes que asistieron compartieron su preocupación, miedo y dolor por la presencia de ICE en lo que suele ser una ciudad tranquila, y le pidieron a los líderes de la ciudad apoyar la creciente población de inmigrantes en Keene.

“Cumplí 90 hace unos meses, y no puedo pensar en un momento en donde haya tenido más miedo”, dijo en inglés Sandra Whippie, una residente de años en Keene.

“Me preocupa que nuestras familias, en particular las familias inmigrantes, tengan miedo de estar en nuestra comunidad. Y tienen motivos para tenerlo; eso es lo que me da miedo”.

Los funcionarios de la ciudad fueron comprensivos pero cautos a la hora de hacer promesas, especialmente después de una orden que emitió la administración de Trump a comienzos del año pasado que amenaza con recortar fondos federales de las llamadas “jurisdicciones santuario” .

En New Hampshire, dos leyes estatales aprobadas el año pasado buscan impedir que las comunidades locales aprueben ordenanzas para detener a ICE. Bajo una nueva ley estatal, las municipalidades podrían perder un cuarto de sus fondos estatales y ser demandados por el fiscal general de New Hampshire si es que llegan a hacerlo.

“Corremos un riesgo y, además, estamos aquí para proteger a nuestros contribuyentes, y ese es el dilema al que nos pueden meter”, dijo en inglés el alcalde Jay Kahn.

“No queremos ser los primeros ni dar el ejemplo. Creo que debemos revisar si existen tácticas que mejoren la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Kahn dijo que seguirá trabajando con la administradora de la ciudad de Keene, el jefe de policía, y la delegación legislativa para saber lo que el gobierno local realmente puede hacer. Pero, para empezar, dijo que la ciudad consideraría compartir recursos e información con los residentes afectados por las acciones del ICE.

Durante tres horas de discusión en la noche del lunes, los residentes y funcionarios también sugirieron otros pasos que el consejo de la ciudad puede realizar, como por ejemplo, una señalización más clara para una camioneta municipal que fue confundido con un vehículo de ICE la semana pasada, aclarar el papel de la policía de Keene en las detenciones de ICE y mejorar los canales de comunicación para cualquier acción futura del ICE en la ciudad.

“En estos tiempos difíciles, creo que es muy importante para nosotros juntarnos y realmente conversar”, dijo en inglés la residente Marie Duggin. “El Internet y la televisión solo no son lo mismo”.