Programa de ‘vouchers’ escolares se expande. Candidatos Republicanos al CD1 debaten.

A continuación, lee las noticias del lunes 17 de agosto de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

El programa de vouchers escolares de New Hampshire se amplía a 12,500 estudiantes, con cientos de personas en lista de espera.

Las inscripciones en el programa de vouchers escolares de New Hampshire, conocido en inglés como Education Freedom Accounts han subido en un 25%, con cientos de más estudiantes en listas de espera.

El aumento, que lleva el total de estudiantes a 12,500, fue esperado bajo las reglas del programa, que permiten que las inscripciones crezcan anualmente. El estado podría gastar más de $60 millones [de dólares] en el programa el próximo año escolar.

Los estudiantes pueden utilizar el dinero para gastos de escuela privada y de casa. Los estudiantes aún pueden inscribirse en algunas clases de escuelas públicas sin costo …bajo un proyecto de ley que la gobernadora Kelly Ayotte firmó en ley en junio.

El programa está abierto a todas las familias independientemente del ingreso, y algunos estudiantes están exentos del límite, incluyendo a estudiantes con discapacidades o de familias de bajo ingreso.

Annmarie Timmins / NHPR The Children's Scholarship Fund, the private nonprofit that runs the state-funded Education Freedom Account program, is not tracking the academic progress of students with disabilities or requiring an annual academic evaluation. Some lawmakers are questioning that.

Candidatos Republicanos al 1er Distrito debaten sobre las necesidades del estado, previo a primarias

Los tres candidatos republicanos en el 1er Distrito Congregacional se reunieron en el escenario la semana pasada para un debate.

Hubo muchos acuerdos, incluyendo continuar los esfuerzos de deportación de ICE, y apoyo para las acciones militares del presidente Trump en Irán.

Por el lado económico, Hollie Noveletski pidió más inversión en infraestructura y manufacturación.

“Los problemas aquí en New Hampshire son realmente la asequibilidad: problemas básicos en la mesa de la familia, vivienda, atención médica, energía y empleo”, dijo Noveletski.

Anthony DiLorenzo dijo que el estado necesita retener y atraer a personas jóvenes.

“Nuestra fuerza laboral en New Hampshire se encuentra entre las más envejecidas del país, y aunque nuestro estado está preparado para atraer empresas, sin una fuerza laboral para trabajar en esas empresas, va a ser difícil lograrlo”, dijo DiLorenzo.

Brian Cole pidió la creación de más energía nuclear, para ayudar a bajar los costos de energía.

El primer distrito del congreso se considera un puesto fluctuante. El actual congresista demócrata Chris Pappas no busca la reelección, sino que se postula para el puesto vacante del Senado estatal.

Fenómeno de “El Niño” podría apaciguar temporada de huracanes en la región, según expertos

Mientras el Noreste del país se dirige a la temporada alta de huracanes en el Atlántico, los pronosticadores del clima dicen que este año podría haber incluso menos tormentas importantes de lo previsto.

WBUR reporta para el New England News Collaborative que el Servicio Nacional del Clima ahora predice hasta dos huracanes importantes este año, una menos de la que se predijo antes.

Los meteorólogos dicen que es porque el calentamiento del Océano Pacífico conocido como “El Niño” se está haciendo más fuerte y afectando al clima global.

El Niño crea más cizalladuras del viento sobre el Océano Atlántico, lo cual desgarra las tormentas mientras se forman.

Michelle L’Heureux es una meteorólogo con el Centro Nacional de Predicciones Climáticas.

“El fenómeno de El Niño sí ayuda a atenuar la temporada de huracanes del Atlántico. Lo hemos visto hasta ahora. Así que, al menos por el momento, parece que las cifras se están desarrollando según lo previsto”, dijo L’Heureux.

La temporada de huracanes continúa hasta fines de noviembre.

Los defensores de vivienda en New Hampshire dicen que un proyecto de ley federal sobre vivienda que se aprobó este verano, hará que la construcción de casas prefabricadas sea menos costosa.

La Ley del Camino hacia la Vivienda del Siglo 21 ya no requiere que las casas prefabricadas sean construidas en un chasis, una estructura metálica utilizada para el transporte en camiones. Ahora, un hogar puede ser ubicado directamente en una base permanente.

Sarah Marchant con el Fondo de Préstamos Comunitarios de New Hampshire dice que esto ayudará a los compradores primerizos de hogares y a las personas que buscan reducir espacio.

“En realidad, se trata de viviendas asequibles que puedes comprar y en las que puedes acumular patrimonio por menos de lo que pagarías alquilando un apartamento de dos habitaciones”, dijo Marchant [MAR-shahnt].

Marchant dijo que aunque la legislación federal restringe a grandes inversionistas comprar viviendas singulares familiares, las empresas privadas aún pueden comprar comunidades de casas prefabricadas.

Entre otras noticias:

Este julio fue el julio más frío en New Hampshire desde 2021, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Pero con una temperatura promedio de 68.3 grados Fahrenheit, aún estaba sobre el promedio histórico.

El cambio climático provocado por el hombre ha estado subiendo las temperaturas a nivel global.

Fue el mes de julio más caluroso jamás registrado en todo el territorio continental de Estados Unidos... con meses de temperaturas récord en la región de Mountain West.

En promedio, las temperaturas estuvieron más calientes en la esquina sureste de New Hampshire, y más frescas hacia el oeste y norte.