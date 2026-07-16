Alerta de calidad de aire en NH. Recortes ‘indirectos’ en el presupuesto del DHHS.

A continuación, lee las noticias del jueves 16 de julio de 2026

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Funcionarios de ambiente declaran alerta de calidad de aire en todo NH hoy, por incendios canadienses

La pobre calidad de aire por los incendios de Canadá continuará hoy en todo el estado.

Los funcionarios estatales de ambiente han declarado una alerta de calidad de aire código naranja para todo New Hampshire el jueves, y le están aconsejando a cualquiera que sea sensible a la contaminación ambiental a limitar esfuerzo físico prolongado o intenso, especialmente al aire libre.

Esto incluye a la gente con asma y otras enfermedades respiratorias.

Ayotte firma un proyecto de ley para incluir en la papeleta electoral de noviembre la pregunta sobre el límite al impuesto escolar local.

Los votantes de New Hampshire deben decidir en noviembre si limitar el gasto escolar al índice de inflación bajo un proyecto de ley que la gobernadora Kelly Ayotte firmó el miércoles.

Tres quintos de los votantes locales necesitan apoyar un límite para que este tome efecto, y cualquier límite local podría ser anulado por ese mismo margen.

La ley estatal ya permite que las comunidades consideren adoptar límites de impuestos y el gasto escolar. Algunas comunidades rechazaron la idea el año pasado.

La nueva ley elimina la opción y ordena a los votantes en todas las comunidades a considerar limitar el gasto escolar.

Departamento estatal de salud recorta presupuesto, limitando servicios de salud mental, familias en NH

Un nuevo reporte muestra que el departamento estatal de salud tuvo que reducir su presupuesto en $51 millones como parte del presupuesto estatal. Lo están llamando, traduzco y cito, “un recorte presupuestario indirecto”.

En lugar de proponer partidas presupuestarias específicas para suprimir como parte del presupuesto estatal, un recorte presupuestario indirecto significa que los departamentos tienen la autoridad de realizar las reducciones que consideren oportunas.

El departamento estatal de salud redujo el presupuesto de este año fiscal en $25.5 millones de dólares y recortará la misma cantidad para el 2027.

Un reporte de Jessica Williams, analista senior de políticas en el Instituto de Política Fiscal de NH, demuestra que casi $10 millones fueron recortados de servicios que utilizan los residentes, como cuidado de salud mental, y los programas de servicios de niños y familias.

“Las reducciones no necesariamente eliminarán los servicios que se prestan actualmente, pero pueden limitar la capacidad del programa para expandirse o responder al aumento de la demanda en todo el estado”, dijo Williams.

Este fue uno de los recortes más grandes que ha hecho el departamento en 30 años.

El North Country recibe fondos federales para preparar cruces de arroyos a prueba de inundaciones.

El North Country ha recibido 3 millones de dólares en fondos federales para preparar los cruces de arroyos en las carreteras y mejorar su resistencia a las inundaciones.

Las grandes tormentas e inundaciones severas han dañado las carreteras y puentes en la región múltiples veces en años recientes, incluyendo este pasado junio.

Pero este nuevo fondo ayudará a los pueblos, preparando sus carreteras vulnerables con mejoras para sobrevivir a las inundaciones.

Alaina Chormann es mánager del programa de adaptación climática para la Nature Conservancy en New Hampshire.

“Sabemos que esto es un problema y que estos cruces son vulnerables a las inundaciones porque son demasiado pequeños, básicamente, para dar cabida al arroyo que pasa por debajo de la carretera”, explicó Chormann.

Los cruces inundados pueden causar contaminación, caminos bloqueados, y socavón del camino.

Esto también pasa en NH:

La gobernadora Kelly Ayotte ha firmado una nueva ley que impedirá que el estado retenga los beneficios federales destinados a los niños en hogares de acogida. Hasta este punto, el estado ha podido mantener los beneficios de Seguridad Social y de veteranos para los niños en hogares de acogida, para pagar por los gastos del bienestar infantil.

La ley gradualmente tomará efecto en los próximos años. A partir de 2027, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene que reservar el 25 por ciento de los beneficios infantiles en la cuenta de ahorros hasta que superen la edad del sistema y el niño pueda recibir el dinero.

Para el 2034, el 100 por ciento de los beneficios infantiles tienen que ser guardados para ellos.