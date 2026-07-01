Demandantes, abogados celebran decisión de Corte Suprema en demanda de ciudadanía por nacimiento

En una decisión de 6 a 3, la Corte Suprema dictaminó el martes que la orden ejecutiva del presidente Trump que hubiera terminado con la ciudadanía por derecho de nacimiento para niños de algunos inmigrantes era inconstitucional.

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Esta demanda colectiva que llegó a la máxima corte del país comenzó en New Hampshire hace un año, y fue presentada por algunos grupos de derechos de inmigrantes a nombre de una residente en New Hampshire conocida como Barbara.

Ella es ciudadana de Honduras que tenía una solicitud de asilo pendiente, y estaba esperando a su cuarto hijo mientras presentaba la demanda. Bajo la orden ejecutiva, su bebé no podía ser considerado un ciudadano.

“Están muy felices con el resultado del caso porque esto significa que sus hijos son ciudadanos americanos”, dijo en inglés el abogado de la ACLU de New Hampshire, SangYeob Kim, después de hablar con Barbara y otros demandantes.

“Esto se extiende más allá de sus familias, porque en todas las familias en New Hampshire y en todo el país – sus hijos son ciudadanos estadounidenses una vez que nacen en los Estados Unidos”.

La decisión se centra alrededor de la enmienda 14va a la constitución, la cual establece que “todas las personas que nacieron o se naturalizaron en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Trump firmó una orden en las primeras horas de su segundo mandato que interpretó de forma restrictiva la frase “sujeto a la jurisdicción”. Esta dirigía a las agencias federales a no emitir documentos de ciudadanía a bebés de inmigrantes indocumentados, o padres con estatus legal pero temporal. Según la decisión , esta orden era inconstitucional.

El director de la ACLU de New Hampshire, Devon Chaffee, celebró el impacto que la decisión tendrá en el estado y en el país, en consonancia con más de 150 años de precedentes constitucionales.

“Esta lucha trataba de impedir la creación de una subclase de personas nacidas en este país a las que se les negaran todos sus derechos como estadounidenses – todo por capricho del presidente”, dijo en inglés.

“Celebramos esta victoria con familias de todo New Hampshire y a nivel nacional, y agradecemos a nuestros clientes excepcionalmente valientes que se unieron a nosotros en esta lucha histórica”.

El fallo también termina otra demanda presentada por la Indonesian Community Support en Dover sobre el mismo asunto.

Traducción de María Aguirre