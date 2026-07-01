Comunidad del Congo de Manchester celebra su independencia, y más noticias.

A continuación, lee las noticias del miércoles 1 de julio de 2026

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La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por derecho de nacimiento, dictaminando ayer martes que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba ponerle fin … era inconstitucional.

Esta decisión termina con una demanda colectiva que duró un año, presentada por algunos grupos de derechos de inmigrantes a nombre de una residente de New Hampshire conocida como Barbara.

Ella es ciudadana de Honduras que tenía una solicitud de asilo pendiente, y estaba esperando a su cuarto hijo mientras presentaba la demanda. Bajo la orden ejecutiva, su bebé no podía ser considerado un ciudadano.

El abogado de la ACLU de New Hampshire, SangYeob Kim, habló con Barbara y otros demandantes el martes. Él dice que están felices con el resultado porque ahora sus hijos serán considerados ciudadanos americanos.

“Esto se extiende más allá de sus familias, porque en todas las familias en New Hampshire y en todo el país: sus hijos son ciudadanos estadounidenses una vez que nacen en los Estados Unidos”, dijo.

El fallo también termina otra demanda presentada por la Indonesian Community Support en Dover sobre el mismo asunto.

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Un jurado otorga 16 millones de dólares a una mujer que fue víctima de abuso sexual en una residencia grupal donde funcionarios de New Hampshire la ubicaron.

Kristy Geese no era elegible para recibir una indemnización a través del fondo de compensación que se preparó para personas abusadas en el centro de detención juvenil del estado, porque ella fue abusada en una residencia grupal autorizada por el estado. El jurado igualmente consideró que el estado era el responsable.

La División para los Niños, Juventud y Familias situó a Geese en una ahora cerrada residencia grupal en Deerfield cuando tenía 16 años, después de que no se registre en la escuela y sea considerada una fugitiva.

El jurado determinó que había sufrido ciento seis incidentes de abuso antes de que la policía le notificara.

La oficina de la Fiscalía General no dijo si planea apelar.

A comienzos de mes, los legisladores se mostraron reacios a invertir más dinero en el fondo de compensación para las personas que sufrieron abusos en el centro de detención juvenil. Hasta el momento, los pagos han oscilado entre $500,000 y $600,000 [quinientos mil y seiscientos mil dólares].

Decisión de Corte Suprema nacional no pondrá fin a demanda de New Hampshire

La decisión de ayer de la Corte Suprema de EE.UU. que ratifica las prohibiciones estatales a los atletas transgénero no pondrá fin a una demanda federal que impugna la prohibición de New Hampshire.

El fiscal senior Chris Erchull de GLAD Law dijo que esto es porque la demanda de New Hampshire hace argumentos legales diferentes.

“En nuestro caso, el juez determinó que la legislatura discriminó intencionalmente contra las personas transgénero y que los hechos son diferentes de los que abordó la Corte Suprema, por lo que eso nos da una forma diferente de seguir argumentando que la ley es inconstitucional”, dijo Erchull.

GLAD Law y la ACLU de New Hampshire demandó al estado en 2024 en nombre de dos atletas transgénero. El juez ha suspendido temporalmente la aplicación de la ley, pero solo contra esos atletas. La ley sigue vigente en el resto del estado.

‘Un espíritu de unidad’: la comunidad congoleña de Manchester se reúne para izar la bandera y animar a su equipo de fútbol, ​​los ‘Leopardos’.

Miembros de la comunidad del Congo de New Hampshire y autoridades electas se reunieron en el Ayuntamiento de Manchester ayer para celebrar la independencia de la República Democrática de Congo.

Han estado haciendo esto por 17 años y más.

Stew Milne/AP Photo/Stew Milne / FR56276 AP A Congo fan cheers on her team during the World Cup Group K soccer match against Uzbekistan in Atlanta, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Stew Milne)

Hamisi Juma del Safari Youth Club … dijo que la Copa del Mundo es un año especial, especialmente para la creciente cantidad de jóvenes congoleños en la ciudad.

“Tenemos que cuidar de Manchester como si fuera nuestro hogar. Y no se olviden del Congo. Ahora todos bailan, gritan sobre la selección nacional del Congo. Lo tenemos todo, tenemos el poder. Podemos hacerlo mejor”, dijo Juma.

La ceremonia terminó con una marcha por la paz en el Congo, y la esperanza de que su equipo pueda ganarle a Inglaterra en el partido de eliminación de hoy.

Los Fisher Cats de Manchester invitan a ver partidos del Mundial en su estadio

Si estás buscando ver algunos partidos del Mundial de Fútbol esta semana, los Fisher Cats están organizando reuniones gratis para verlos en su estadio en Manchester, hoy y el viernes.

Los aficionados pueden llevar sábanas y toallas para sentarse en el jardín exterior del Delta Dental y ver el partido en su tablero de puntajes.

EE.UU. enfrentará a Bosnia y Herzegovina hoy a las 8 de la noche.

El viernes, Australia juega contra Egipto a las 2 p.m. Luego, el actual campeón Argentina enfrentará a Cabo Verde a las 6 de la tarde.

Esto también pasó en NH:

Las playas en Seabrook y Hampton se mantendrán abiertas después de que unas pruebas demostraron que tenían bajas concentraciones de bacteria.

Los funcionarios estatales de ambiente hicieron pruebas al agua después de que un sistema de aguas residuales en Haverhill [HAY-vrill], Massachusetts vertiera aguas residuales sin tratar al río Merrimack.

El departamento estatal de NH dice que probarán la calidad del agua durante el feriado y hasta que las reparaciones en Haverhill [HAY-vrill] se hayan completado.