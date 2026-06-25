Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Mes del Orgullo, ‘Stargazing’ familiar

Este fin de semana, los eventos de New Hampshire incluyen estrellas, bailes sociales y un show televisivo en español en vivo.

En Manchester, se abrió una nueva ruta de bus gratuita, disponible desde el lunes 22 de junio hasta el 5 de septiembre. Con esta, la ciudad incentiva a los residentes a salir este verano y llevar a la familia a la piscina y visitar parques , o para los quehaceres.

Y para los que quieren quedarse en casa, aún hay mucho Mundial de Fútbol por disfrutar. Revisa el calendario con horarios exactos aquí .

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Concord Market Days empieza el jueves 25 de junio hasta el sábado 27 de junio en el centro de Concord. Es un festival de tres días con 150 vendedores, y escenarios con músicos locales. La entrada es gratis. Más información.

empieza el jueves 25 de junio hasta el sábado 27 de junio en el centro de Concord. Es un festival de tres días con 150 vendedores, y escenarios con músicos locales. La entrada es gratis. Sin Máscara: Programa en Vivo el viernes 26 de junio en Heberton Hall en 60 Winter St. en Keene de 6 p.m. a 8 p.m. La entrada es gratis. Habrá entrevistas en vivo, intervenciones musicales y baile Más información.

Meredith Street Dance el viernes 26 de junio en Main Street de 6 p.m. a 9 p.m. Invitan a bailar toda la noche al ritmo de la banda local de covers No Limitz y a cenar en uno de los puestos de comida de esta festiva reunión comunitaria. La entrada es gratis. Más información .

el viernes 26 de junio en Main Street de 6 p.m. a 9 p.m. Invitan a bailar toda la noche al ritmo de la banda local de No Limitz y a cenar en uno de los puestos de comida de esta festiva reunión comunitaria. La entrada es gratis. . Queer Field Day at Livingston Park el viernes 26 de junio de 4 a 7 p.m. en Manchester. Habrá carreras de relevos, globos de agua y más. Más detalles. (Gratis)

el viernes 26 de junio de 4 a 7 p.m. en Manchester. Habrá carreras de relevos, globos de agua y más. (Gratis) Marlborough Arts Day el sábado 27 de junio de 9 a.m. a 4 p.m. en Foray Events. Habrán artistas locales, habilidades en vivo y comida local. La entrada es gratis . Más detalles.

el sábado 27 de junio de 9 a.m. a 4 p.m. en Foray Events. Habrán artistas locales, habilidades en vivo y comida local. La entrada es . Family Evening: Stargazing el sábado 27 de junio de 9 a 10 p.m. en John Paul Jones Lawn en Portsmouth. Prueba telescopios con voluntarios de la Sociedad Astronómica y aprende sobre el cielo nocturno de verano. Más información. (Gratis, se requiere inscripción).

el sábado 27 de junio de 9 a 10 p.m. en John Paul Jones Lawn en Portsmouth. Prueba telescopios con voluntarios de la Sociedad Astronómica y aprende sobre el cielo nocturno de verano. (Gratis, se requiere inscripción). Hanover Center Old Timers Fair el sábado 27 de junio de 9 a.m. a 5 p.m. en Etna. Este evento comunitario incluye un desfile, una exposición de colchas y barbacoa desde la 1 p.m. La entrada es gratis. Más información.

el sábado 27 de junio de 9 a.m. a 5 p.m. en Etna. Este evento comunitario incluye un desfile, una exposición de colchas y barbacoa desde la 1 p.m. La entrada es gratis. Cuban Dance Social el sábado 27 de junio de 4 a 7 p.m. en Sawtooth Kitchen en Hanover. Es una clase para principiantes, que luego se abre para bailar con comida y bebida. El cover es $5. Más información.