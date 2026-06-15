Más apuestas deportivas en NH. Ayotte veta proyecto para dispensarios de marijuana.

A continuación, lee las noticias del lunes 15 de junio de 2026

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Anuncian retirada de una fórmula infantil en tiendas de NH, por riesgo de botulismo

El departamento de salud de New Hampshire le está advirtiendo a los padres y a los cuidadores sobre la retirada del mercado de una fórmula infantil de Nara Organics debido al riesgo de botulismo.

El retiro es para la Fórmula infantil en polvo orgánica de leche entera Nara Organics que fue distribuida en las tiendas de Target a nivel nacional y en línea, y también en la página web de Nara, entre julio 2025 a junio 2026.

No se han reportado enfermedades de este retiro en New Hampshire hasta ahora. Para más información, visita FDA.gov

Con la facilidad de las apuestas deportivas en NH, se reportan más llamadas en línea de emergencia de ayuda con las apuestas

El comienzo de la Copa Mundial trae varias oportunidades para apostar en partidos. Los datos en línea de ayuda estatal muestran un aumento considerable de solicitudes de ayuda en los últimos años.

En 2019, New Hampshire legalizó las apuestas deportivas. También ha habido un rápido desarrollo de nuevos casinos en el estado. Esto significa mayor ingreso para el gobierno estatal, pero también un incremento en el número de personas que lidian con adicciones. Las llamadas al Consejo de New Hampshire en la línea de emergencias de problemas con apuestas se ha más que duplicado durante los pasados cinco años.

La doctora Angela Bergen, que lidera la línea de ayuda sin fines de lucro, dice que las llamadas suelen provenir de personas más jóvenes y hombres, y tienen menos que ver con la adicción a la lotería o a los boletos de lotería instantánea.

“Pero más recientemente, la situación ha cambiado y ahora la mayoría de nuestras llamadas provienen de personas que se encuentran en un casino físico o en línea a través de plataformas de apuestas deportivas”, dijo la doctora.

En New Hampshire, se comparten las ganancias de las apuestas deportivas con DraftKings, mientras que una parte de los ingresos de los casinos debe destinarse a organizaciones sin fines de lucro del estado.

La gobernadora Ayotte veta proyecto de ley para que dispensarios de marihuana no tengan invernadero

La gobernadora Kelly Ayotte ha vetado la legislación que permitiría a los dispensarios de marihuana en New Hampshire a tener invernaderos en sus instalaciones.

Los que apoyan el proyecto dicen que los invernaderos en el sitio aumentaría la oferta, y reduciría el costo a los pacientes. La marihuana medicinal ha sido legal en el estado desde 2013.

En su mensaje de veto, Ayotte escribió que ella no apoya expandir el cultivo de marihuana en New Hampshire.

Para revertir el veto de Ayotte, se requeriría dos tercios del voto en la Cámara y en el Senado.

Anulan condena de asesinato de Montgomery en Corte Suprema de NH

La Corte Suprema de New Hampshire ha anulado la condena por asesinato de Adam Montgomery por la muerte de su hija de 5 años, Harmony Montgomery.

En 2024, Adam Montgomery fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su hija en 2019, y de agresión en segundo grado por abusos anteriores.

Pero en un fallo el jueves, la corte anuló la condena de asesinato, ordenando que un juez de primera instancia puso en peligro el derecho de Montgomery a un juicio justo al permitir que los miembros del jurado evaluaran los cargos de asesinato y de abuso durante el mismo juicio.

El fallo de la Corte afirmó la condena de abuso de Montgomery, pero envió el caso de asesinato de regreso a la Corte Superior. Los fiscales dijeron que buscarán un nuevo juicio de asesinato.

Montgomery fue condenado a 56 años de vida por el cargo de asesinato. También está sirviendo una sentencia de 30 años por anteriores acusaciones de portar armas.

Esto también pasó en NH:

Un hombre de Massachusetts murió mientras hacía senderismo en Monadnock State Park, y el incidente sigue bajo investigación.

Fish and Game dice que Joshua Luth de Lancaster, Massachusetts murió el sábado después de sufrir una emergencia médica.

Según Fish and Game, Luth, de 20 años, estaba caminando solo en el sendero Cascade Link, cerca de la base del Monte Monadnock, cuando otros senderistas lo encontraron en apuros, alrededor de las 4 p.m. el sábado.

Los senderistas llamaron al 911 y empezaron la reanimación cardiopulmonar, antes de que los oficiales de conservación llegaran. Múltiples departamentos de bomberos locales respondieron al igual que la policía local.

Luth fue declarado muerto en la escena. La causa exacta sigue bajo investigación por la oficina estatal de examinación médica.