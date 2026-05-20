Empieza Liga de Sóftbol en Manchester. Más acuerdos 287(g) en New Hampshire.

A continuación, lee las noticias del miércoles 20 de mayo de 2026

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‘Botar el golpe’; Liga de Sóftbol de Manchester empieza su temporada de verano

La Liga de Sóftbol de Manchester empezó su temporada este domingo en Lake Park.

La mayoría de jugadores crecieron jugando baseball en República Dominicana, aunque hay jugadores de otros países como Puerto Rico, Venezuela, y México.

Para el jugador Franklin García Francisco, jugar sóftbol es una manera de desestresarse, soltar las presiones del día a día y pasar tiempo con familia y amigos.

“Como decimos, ‘botar el golpe’”, dijo.

“Nosotros venimos a recrearnos, a pasar un momento, un rato alegre con nuestra familia, [a sacar] todo estrés del trabajo … Venimos a divertirnos”.

El equipo de García, los Taínos, ganó su primer partido de la temporada, pero los equipos continuarán enfrentándose todos los domingos hasta septiembre, cuando uno de ellos gane el campeonato.

Más departamentos policiales de NH firman acuerdos 287(g) para colaborar con ICE

Durante las últimas semanas, cuatro agencias locales de la policía han firmado acuerdos para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con algunos deberes, también conocidos como acuerdos 287(g).

La mayoría de ellos se encuentran en la zona sur, incluyendo a los departamentos policiales de Kingston, Milton, Pittsfield y Newton.

Newton ha sido incluido por ICE en la lista de participantes, pero el jefe de policía de Newton, Rob DiFlumeri, dijo que el departamento aún está evaluando sus opciones y que todavía no ha finalizado su acuerdo.

Estos acuerdos son controversiales. Mientras los que lo apoyan dicen que esto puede traer capacitación adicional y recursos a los departamentos locales de la policía, los críticos dicen que la policía local no debería estar ayudando a ICE.

Lee más: La policía local ha realizado 51 arrestos migratorios en NH en el pasado año ; Algunos departamentos policiales de NH recibieron más de $300,000 de los acuerdos con ICE

Legisladores dicen que el director del centro de detención de menores debe irse, citando una ‘falla extrema de liderazgo’

Los legisladores investigando las alegaciones de abuso en el centro de detención juvenil del estado pidieron un, cito, reemplazo “inmediato” de su director, el martes.

El comité legislativo también quiere aumentar el escrutinio para la División de Niños, Jóvenes y Familias, incluyendo aumentar los fondos para la Oficina Estatal de Defensoría Infantil, la primera agencia que reportó las recientes alegaciones de abuso.

Joshua Nye fue nombrado Jefe de oficina del Centro de Servicios Juveniles Sununu en enero. La senadora Victoria Sullivan dijo que su reemplazo es la principal recomendación del comité.

“Existe una falla extrema de liderazgo en el centro que recae directamente sobre el jefe de la oficina”, dijo.

El abogado de Nye dijo el martes que Nye es calificado y muy respetado, y ha sido lo que llaman en inglés ‘scapegoat’, una persona culpada injustamente de los errores.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a una solicitud de comentarios sobre el estado de empleo de Nye.

La EPA propone revertir regulaciones sobre PFAS impuestas en la administración de Biden

La Agencia de Protección Ambiental está proponiendo revertir las regulaciones sobre ciertos productos químicos PFAS en el agua potable que han sido vinculados a graves riesgos para la salud, deshaciendo así las normas establecidas por la administración de Biden.

La agencia está deshaciéndose de los estándares para cuatro de seis productos químicos regulados actualmente.

Andrea Amico, defensora de Portsmouth, criticó la decisión.

“Por un lado, nuestro estado aún cuenta con algunas protecciones frente a dos de las Leyes de Protección Ambiental que están derogando. En mi opinión, el lugar donde vives y tu código postal no deberían determinar la limpieza y seguridad de tu agua potable”, dijo.

New Hampshire tiene unos de los límites más estrictos del país para los PFAS en el agua potable.

La EPA tendrá una audiencia pública virtual sobre la propuesta el 7 de julio.

Lee más: EPA, defensores se enfrentan por PFAS en la planta de tratamiento de aguas residuales de Manchester

Ayotte recibirá apoyo de los Bomberos Profesionales de NH para su campaña de reelección

La candidatura a la reelección de la gobernadora Kelly Ayotte recibirá un impulso por parte de los Bomberos Profesionales de New Hampshire. El sindicato de bomberos constituye un respaldo de gran peso en cualquier candidatura por la gobernación.

El presidente de los Bomberos Profesionales de New Hampshire, Brian Ryll [Rill], dice que Ayotte fue la elección unánime del sindicato... Ryll citó la labor de Ayotte para restablecer los beneficios de jubilación que algunos bomberos perdieron en 2011, así como su apoyo a los exámenes de detección de cáncer para los bomberos y a las iniciativas de salud mental.

Ayotte dijo que ella estaba orgullosa de contar con el apoyo del sindicato, y dijo que los bomberos responden en las situaciones más difíciles.

El sindicato escogió no apoyar a ningún candidato en la candidatura más reciente de la gobernadora, cuando Ayotte venció a la ex alcaldesa de Manchester, Joyce Craig.

Esto también pasa en New Hampshire:

Los reguladores federales le han dicho a Eversource y a otras utilidades que necesitan actuar con los reembolsos a clientes de $1.5 miles de millones de dólares por cargos de transmisión que remontan al 2011.

El Concord Monitor reporta que la Comisión Federal Reguladora de Energía negó la solicitud de las utilidades de suspender esos reembolsos... mientras apelan la decisión ante una corte federal.

Otras utilidades de New England que van a tener que brindar un reembolso son Unitil y Green Mountain Power.