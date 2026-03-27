Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Easter en Nashua, Observatorio de Aves

New Hampshire le da la bienvenida a la primavera con una búsqueda de huevos de Pascua en Nashua y Laconia, y actividades al aire libre.

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Búsqueda de Huevos de Pascua en la Iglesia Congregacional Pilgrim en Nashua el domingo 29 de marzo a las 11:15 a.m. El evento es gratis. Más información.

Birding in the 21st Century (Observatorio de Aves del Siglo XXI) el sábado 28 de marzo de 7:30 a 10:30 a.m. en la sede de Squam Lakes Association en Holderness. Esta es una experiencia en dos partes: la primera es para enseñarle a los participantes cómo descargar y usar aplicaciones populares de observación de aves en sus dispositivos móviles. La segunda parte consistirá en una caminata guiada para la observación de aves en Quincy Bog, en Rumney. Es gratis pero requiere registro: Más detalles.

Easter Egg Hunt/Búsqueda de Huevos de Pascua el sábado 28 de Marzo en el Leavitt Park en Laconia. El evento es gratis. Más detalles.

Capital City Craft Festival (Festival de artesanías) desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 29 de marzo en el Everett Arena en Concord. Tendrá 2 más de 100 comercios, comida y más. La entrada costará $10 en la puerta. Más detalles.

Old Time Dog Disney Movie Night (Noche de Películas) el sábado 28 de marzo de 5 a 7 p.m. en Concord. Se proyectará ‘La Dama y el Vagabundo’. La entrada cuesta $15. Más detalles.

Stranger Things Party desde las 9 p.m. hasta la medianoche el sábado 28 de marzo en Basecamp Brewing en Lincoln. Evento gratuito: Más detalles.

Frozen, Fish, and Fairytales el sábado 28 de marzo a las 2 p.m. en el Children 's Museum of NH en Dover. Esta presentación incluirá música de películas y programas infantiles populares. Gratis con la entrada al museo: https://bit.ly/4dg3LOh

Souhegan Sustainability Fair (Feria de Sostenibilidad) el sábado 28 de marzo de 9 a.m. a 1 p.m. en el Boys & Girls Club de Souhegan Valley en Milford. Es gratis. Más detalles.