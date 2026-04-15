Críticas al proyecto que elimina restricciones de armas en universidades. Ya llega el Mundial 2026

A continuación, lee las noticias del miércoles 15 de abril de 2026

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Un proyecto de ley para eliminar las restricciones de armas en las universidades de NH recibe críticas en una audiencia pública.

Los líderes universitarios y la policía rechazaron una propuesta que prohibiría a las universidades limitar el derecho de cargar armas en los campus en una audiencia en el Senado estatal el martes.

Bajo el proyecto, ninguna universidad que recibe dinero de contribuyentes puede restringir a los estudiantes o a los visitantes en el campus de cargar pistolas o armas no letales.

La propuesta venció en la Cámara en líneas partidistas a comienzos del invierno. Pero los que se oponen, incluyendo a la presidenta de la Universidad de New Hampshire Elizabeth Chilton, incentivaron al Senado a dejar que cada campus tenga sus propias políticas de armas.

Chilton dijo que las encuestas demuestran que los estudiantes no quieren derechos de armas absolutos.

Trece estados ahora tienen leyes que le brindan a las personas el derecho de cargar armas en los campus.

El Republicano Sam Farrington de Rochester es un estudiante de la UNH y el patrocinador del proyecto. Él le dijo al Comité del Senado que lo escribió amplio, pero podrían estar abiertos a una expansión más limitada del derecho a portar armas en los campus universitarios para lograr la aprobación del proyecto de ley.

Elena Eberwein / NHPR Jack Dalton, Durham's deputy police chief, at a rally opposing a bill to allow guns on state college campuses, April 14, 2026.

La prisión estatal de Concord necesita una renovación. Los líderes de la ciudad quieren sacarla de Concord.

Los funcionarios estatales decidirán esta semana sobre un contrato de $36 millones para reconstruir la prisión masculina de New Hampshire junto a su actual ubicación en Concord.

Pero algunos funcionarios de la ciudad de Concord dicen que quieren que la prisión se traslade fuera de la capital.

El Concord Monitor reporta que los líderes de la ciudad dicen que la tierra y las áreas que la rodean traerán ingresos fiscales locales sin la prisión. También dicen que la prisión tiene un impacto desproporcionado en los servicios de emergencia municipales y se estima que la contribución del estado a los servicios de emergencia están muy por debajo del costo real.

Los concejales de la ciudad esperan recibir más fondos del estado, aunque no han tomado ninguna acción formal para pedir la reubicación de la prisión.

“Todo el mundo conoce la palabra con F”: Una legisladora se enfrenta a una censura por usar lenguaje vulgar en la sede del gobierno estatal.

Una legisladora estatal Demócrata dijo que fue injustamente afectada, después de que un líder de la Cámara le restringió el acceso a ciertas partes de la Casa de Estado.

La representante de Newmarket Ellen Read [reed] dijo que el Presidente de la Cámara, Sherman Packard, le dijo la semana pasada que ella tenía prohibido entrar al Representatives Hall y dos áreas adjuntas en días cuando la Cámara esté en sesión. Él dice que en respuesta a muchos incidentes en los cuales Read utilizó lenguaje profano, incluyendo gritar una obscenidad fuera de una audiencia legislativa.

Read no discutió el haber usado lenguaje incorrecto, pero ella dijo que Packard estaba tratando de silenciarla políticamente.

"Las palabras no tienen poderes mágicos. Todo el mundo conoce la palabra con F. Seamos adultos. Lo que sucede en este edificio eclipsa por completo ese tipo de lenguaje vulgar", dijo.

Read dijo que ella planea desafiar los esfuerzos de disciplina de Packard.

El incidente es el más reciente en una serie de esfuerzos de líderes legislativos de sancionar a legisladores acusados de comportamiento disruptivo u abusivo en recientes semanas.

Los precios de bus para llegar a los partidos del Mundial en el Gillette Stadium están más caros que los precios de tren

¿Piensas que llegar a los partidos del Mundial en Foxborough en tren es caro, qué opinas del bus?

WBUR reporta que los boletos de bus costarán más que el tren. Un viaje en bus al Gillette Stadium subirá a $95 ida y vuelta.

Esto según Boston 26, el comité organizador de los siete partidos de fútbol programados en Foxborough a partir de junio. Los boletos de tren cuestan $80.

Los organizadores dicen que el bus llamado "Boston Stadium Express" realizará 20 recogidas en todo Massachusetts y al menos uno desde Rhode Island. Y podrá transportar 10,000 pasajeros en días de partidos.

El bus de la Yankee Line también tendrá viajes. Los pasajeros tendrán que tener una entrada al partido para tomar el bus.

Cuéntanos : ¿cómo te preparas para el mundial?, ¿dónde planeas ver los partidos?, ¿cuál es tu equipo?, ¿o planeas ir a un partido? Escríbenos en WhatsApp y cuéntanos tus planes.

Planned Parenthood del Norte de New England extendió horarios en su centro de Manchester

Planned Parenthood del Norte de New England anunció que atenderá los días sábados en su centro de Manchester, gracias a una alianza con dos centros de salud de la misma organización en Burlington, Vermont, y Portland, Maine.

El sábado se ofrecerán los mismos servicios que toda la semana, incluyendo asistencia al aborto, anticonceptivos, pruebas de detección de cáncer, pruebas y tratamiento de infecciones, y más.

Los líderes de la organización consideran que abrir un día más, o incluso haber extendido el horario diario en un centro, es un “cambio radical” para los pacientes.

También tendrán la opciones de telecitas, consultas virtuales y una aplicación llamada Planned Parenthood Direct, mediante la cual las pacientes pueden recibir anticonceptivos, tratamiento para infecciones urinarias, anticoncepción de emergencia y otros servicios directamente en su casa.

Las citas se programan en su página web .

Esto también pasa en NH:

El jefe de la policía del campus de la Universidad de New Hampshire renunció, dos meses después de ser arrestado por manejar bajo la influencia en Portsmouth.

El Concord Monitor reporta que la renuncia de Steven Lee fue efectiva el 1 de abril. Lee ha estado en licencia administrativa desde que fue arrestado en enero. Se declaró culpable del cargo en febrero.

Lee ha trabajado para la policía de la universidad por dos décadas. Tomó el puesto el año pasado, después de que salió su predecesor.