Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Día de la Tierra, Festivales de Primavera
Fanáticos de la primavera: este fin de semana llega cargado de planes para celebrar el cambio de estación y regresar al aire libre. También, se acerca el Día de la Tienda de los Discos para los que aman la música y colecciones de discos, y para los amantes del baile … les tenemos una gran noticia al final de este artículo.
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Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.
- Meals on Wheels Volunteer Open House el viernes 17 de abril de 9:30 a.m. a 10:30 a.m en Manchester. Esta es una oportunidad sin compromiso para obtener más información sobre el voluntariado en el programa Meals on Wheels. Ir es gratis: más información.
- Made in NH ‘Try It & Buy It’ Expo desde el viernes 17 de abril y continúa todo el fin de semana en DoubleTree Hotel en Manchester. Habrán más de 100 exhibiciones con artículos únicos hechos en NH. Entradas: $8 para adultos, $7 tercera edad y gratis para niños menores a 14 años. Más información.
- Record Store Day 2026 (Día de las tiendas de discos 2026) es el sábado 18 de abril. Muchas tiendas de New Hampshire van a participar como NH Vintage Vinyl en Laconia, Pitchfork Records en Concord, Renfield Record Exchange en Dover, The Infectious Groove en Amherst, Music Connection en Manchester, Skele-tone Records en Rochester, rpmNH en Hanover, Chris’s Nostalgia Shop en Whitefield, Wardtone Records en Hampton, y Keene on Vinyl. Haz clic en cualquiera de los nombres para mayor información.
- Discover Wild NH Day el sábado 18 de abril de 10 a.m. a 3 p.m. en la sede de NH Fish and Game Headquarters en Concord. Este evento anual, que cuenta con más de 100 vendedores, ofrece demostraciones con animales en vivo y experiencias interactivas como la elaboración de moscas para la pesca y el tiro con arco. Es gratis: Más detalles.
- Speak for the Trees: An Earth Day Celebration (Celebración por el Día de la Tierra) el sábado 18 de abril de 11 a.m. a 3 p.m. en Stonewall Farm en Keene. Entrada gratis: Más detalles.
- Spring Fever Fest! el sábado 18 de abril de 2 a 10 p.m. en Auspicious Brew in Dover. Este es un show para todas las edades con la participación de siete bandas locales, una iniciativa para recaudar fondos para la nueva expansión de la fábrica de kombucha. Entrada $20 con anticipación, $25 en el evento. Más información.
- Próximo sábado 25 de abril: Caminata solidaria al monte Moosilauke con Latino Outdoors Boston a las 9 a.m. en Benton, New Hampshire. Se recomienda registro previo, las recaudaciones irán para Summits in Solidarity. Más información y recomendaciones aquí.
- Los ‘Dance Socials’ de Melaza Dance Studio en Manchester se celebran cada dos semanas. El próximo es el 1 de mayo de 2026, a las 8 p.m. Información, fechas y entradas aquí.