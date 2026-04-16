Republicanos defienden prohibición de impuestos de renta. Temporada alta de garrapatas.

A continuación, lee las noticias del jueves 16 de abril de 2026

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Multitud de legisladores Republicanos se presentan en Concord para respaldar la prohibición de impuestos de renta

Una propuesta para enmendar la constitución estatal y prohibir los impuestos sobre la renta fue el tema central de Concord ayer miércoles.

La audiencia pública de la enmienda se dio el día de la declaración de impuestos, y una procesión de legisladores republicanos se presentaron para respaldar la propuesta. El líder de la mayoría de la Cámara Jason Osborne lideraba este apoyo.

“Hoy no solo es día de impuestos, sino que el lunes fue el día de John Stark. El general Stark dijo célebremente que la muerte no es el peor de los males, sino el impuesto sobre la renta”, dijo.

La consejera ejecutiva demócrata Karen Liot Hill habló en contra del plan, diciendo que refleja la costumbre de la legislatura de endosar las obligaciones estatales a los contribuyentes locales.

"Lo que esto hace es perpetuar el sistema que creó este problema, atando de manos a las futuras legislaturas y dificultando su respuesta", dijo Liot Hill.

Para llegar a la papeleta de noviembre, este plan necesitará ganar 3/5 [tres quintos] de apoyo en la Cámara y en el Senado, y luego va a requerir el respaldo de 2/3 de votantes.

Consejo Ejecutivo rechaza contrato de compañía de Nebraska para remodelar prisión masculina en Concord

El Consejo Ejecutivo de New Hampshire ha rechazado un contrato de $35 millones [de dólares] de una compañía de Nebraska para diseñar la nueva prisión masculina.

El voto 3 a 2 se dio en medio de preocupaciones de que la compañía, DLR Group, aún tenía que completar un trabajo separado de $10 millones vinculado a la prisión.

Tres republicanos se opusieron al contrato: los consejeros Janet Stevens, David Wheeler y John Stephen.

Después del voto, la gobernadora Kelly Ayotte dijo que NO reemplazar la prisión no es opción.

“No cabe duda de que hay que tomar medidas, así que nos reuniremos para analizar la situación y determinar qué es lo apropiado para proteger a los contribuyentes, pero también para garantizar que las instalaciones se actualicen”, dijo Ayotte.

El costo de construir la nueva prisión masculina podría llegar a los $750 millones [de dólares].

Por el momento, las condiciones deficientes de la prisión, que incluyen hacinamiento, ratas y tuberías en mal estado, podrían hacer que el estado sea vulnerable a demandas judiciales.

Hoy, Senado de NH decide si los beneficios federales para niños en hogares de acogida se quedan con ellos o con el estado

El Senado estatal votará hoy jueves sobre si terminar o no con la práctica de desviar hacia el estado los beneficios federales destinados a los niños en hogares de acogida.

Una de las personas a favor del proyecto de ley es Dawson Hayes de 18 años, de Concord. Él dijo que recibió $16,000 en beneficios de seguridad social mientras estuvo en hogares de acogida, pero el dinero lo recibió el estado y no él.

“Ahora, muchos niños están saliendo del sistema de acogida y se están quedando sin hogar. La situación de las personas sin hogar en Manchester, Concord y alrededores es una locura. Muchos de estos niños son pequeños y están a punto de dejar el sistema de acogida, sin contar con una situación económica estable que les permita valerse por sí mismos”, dijo Hayes.

La administración de Trump ha estado abogando para que los estados dejen de retener los beneficios federales que son dirigidos para niños en acogida. En diciembre, el secretario nacional de salud y servicios humanos, Robert F. Kennedy Jr. dijo que los estados perjudican a los niños.

Estudiantes de la UNH protestaron en contra de la guerra en Irán

Un grupo de estudiantes se juntó en la Universidad de New Hampshire el martes para protestar por la participación de EEUU en la guerra en Irán.

Algunos manifestantes, quienes dijeron que votaron por el presidente Donald Trump, dicen que quieren que Trump mantenga su promesa de campaña de dejar a EE.UU. fuera de las nuevas guerras.

El estudiante de primer año Caleb Browser dice que él quiere que Trump se enfoque en combatir la migración ilegal y reducir los costos de vivienda.

“El interés de Estados Unidos debería centrarse en lo que es mejor para los estadounidenses en Estados Unidos, no para los israelíes en Israel. Y no se me ocurre ni una sola razón por la que invadir Persia pudiera beneficiar al contribuyente estadounidense de alguna manera”, dijo Browser.

Alrededor de una docena de estudiantes estuvieron en la manifestación. Mantuvieron un momento de silencio para las tropas estadounidenses que han muerto en la guerra.

Estamos en temporada alta de garrapatas, advierte una científica

Mientras se calienta el clima, aumentan los encuentros con garrapatas.

Kaitlyn Morse dirige BeBop Labs… una organización sin fines de lucro que estudia las garrapatas por sus patógenos. Ella dice que las garrapatas de patas negras, que llevan la mayor cantidad de enfermedades, están presentes todo el año pero se intensifican en abril y mayo.

En esta época del año, su laboratorio recibe cientos de garrapatas para pruebas TODAS las semanas.

Morse dice que es importante estar alerta de posibles mordiscos cuando uno está afuera.

“Así que, en realidad, lo más importante es detectar garrapatas, revisarse siempre y usar los pesticidas adecuados en la ropa”, dijo Morse.

Morse dice que sus datos demuestran que dos de cada cinco garrapatas de pata negra llevan algún patógeno, como el que causa la enfermedad de la garrapata , en inglés Lyme disease.

Si te muerde una garrapata, los expertos dicen que la saques rápidamente con pinzas finas, y pongas a la garrapata en alcohol, la botes por el inodoro o la pongas en una funda plástica y la envíes al laboratorio.

Esto también pasa en NH:

El deshielo del lago Winnipesaukee significa que es hora de ir a pescar... una Honda Ridgeline sumergida que lleva más de un mes atascada en el lago.

El Union Leader reporta que la camioneta rompió el hielo cerca de Varney Point en Gilford el 13 de marzo y ahora puede ser recuperada de forma segura, según el Departamento de Servicios Ambientales del estado.

El dueño ya había intentado rescatarla, pero en uno de esos intentos hasta su moto nieve cayó.

Normalmente, los propietarios de vehículos pueden enfrentar multas y deben pagar por sus costos de retiro, pero los funcionarios de Pesca y Recreación dicen que la cooperación del dueño y sus arduos esfuerzos de salvar la camioneta podrían convertirlo en la excepción.