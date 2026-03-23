El Upper Valley y la energía comunitaria. Grupo de Nashua revive la ropa con bordados creativos.

A continuación, lee las noticias del lunes 23 de marzo de 2026

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Pease usado como parada de combustible en vuelos de deportación a Europa y Asia

Activistas de New Hampshire están compartiendo su preocupación por el uso del Aeropuerto Internacional Pease en Portsmouth para vuelos de deportación de ICE. Esto representa un cambio en la manera en que operaban los vuelos de ICE frente al año pasado.

Entre julio y octubre del año pasado, los vuelos de ICE que pasaban por Portsmouth solían ser traslados nacionales a otros aeropuertos de Estados Unidos que quedaban cerca a centros de detención.

Pero desde enero de 2026, Portsmouth se ha convertido en una escala de recarga de combustible para ocho vuelos de deportación internacional hacia Europa, el Medio Oriente y Asia Central, esto según datos de ICE Flight Monitor, parte de la organización sin fines de lucro Human Rights First.

Estos tratan de vuelos chárter en aerolíneas privadas que comienzan y terminan en ciudades que tienen grandes centros de detención de ICE como Phoenix, Arizona, o El Paso, Texas. Hacen escala en Portsmouth antes de realizar vuelos transatlánticos de varios días.

ICE no ha respondido a múltiples solicitudes de comentario por parte de QHDNNH.

Hoy es la sentencia de la exdirectora de senderos de White Mountains, quien se declaró culpable de cargos de fraude.

Una ex ejecutiva de una organización sin fines de lucro que realizaba trabajos de mantenimiento de senderos en las White Mountains se declaró culpable de mala administración de fondos y fue sentenciada esta mañana.

El Colectivo de Senderos de las White Mountains recaudó fondos y ayudó a coordinar el trabajo de mantenimiento de senderos. Pero Melanie Luce confesó que utilizó a la organización sin fines de lucro para enriquecerse.

Como directora ejecutiva, Luce abrió una tarjeta de crédito a nombre de la organización y pagó por sus gastos personales. Ella también le mintió a la junta de directores sobre conseguir un subsidio, lo que le valió una bonificación por desempeño de 20,000 dólares, y dejó de pagar una línea de crédito que había abierto en secreto.

Después de declararse culpable, los abogados de Luce le están pidiendo a la corte imponer una sentencia de cárcel de dos años. Luce fue previamente declarada culpable en 2012 por robar dinero de una práctica médica y estuvo en prisión.

Antes de que cerró, el colectivo de senderos organizó el mantenimiento de los caminos más utilizados y amados de las White Mountains.

Los pueblos del Upper Valley se mantienen firmes en su defensa de la energía comunitaria a pesar de las preocupaciones sobre las tarifas.

Los pueblos del Upper Valley que fueron los primeros en adoptar los programas de energía comunitaria se han quedado con la Coalición de Energía Comunitaria de New Hampshire a pesar de las altas tasas de energía.

Esto según lo reportado por Valley News.

Nueve comunidades han mantenido sus programas de energía comunitaria, mientras que otros cuatro están listos para lanzar el suyo una vez que las tasas de energía comunitaria sean menores que las tasas estándar de compañías de utilidades.

En otras regiones del estado, los pueblos han lanzado programas de energía comunitaria con menores tarifas a través de alianzas con la compañía privada Freedom Energy.

Se reportaron múltiples heridos tras el derrumbe de un salón de bodas en Tamworth.

Seis personas fueron llevadas al hospital después de que el piso colapsara en el salón para eventos Preserve at Chocorua en Tamworth el sábado por la tarde.

Según el jefe de bomberos del estado, el piso de la estructura en el salón colapsó a comienzos de la ceremonia de boda. 144 personas estaban dentro del edificio, y casi 70 personas se cayeron por la apertura hacia el sótano.

No hubo heridas de vida o muerte. Hay una investigación en curso.

Un grupo en Nashua se reúne los fines de semana para coser, hacer manualidades y darle una segunda oportunidad a la ropa que aman

Un grupo de artesanos se reunió este fin de semana en Nashua para tejer, hacer crochet, bordar, hacer colchas y remendar. El punto de Fiber Friends, como se conoce al grupo, es apoyar la reparación de ropa y ayudar a evitar que termine en los vertederos.

Ahora, se reúnen dos meses al mes para trabajar juntos en proyectos de manualidades. El domingo, las personas cocieron medias con hilos de colores, e hicieron hoodies y sombreros desde cero

Vicky Hanson dice que ella disfruta de arreglar ropa porque es una manera de demostrar que estas no son reemplazables.

“Si dañas algo y no vale la pena arreglarlo, repararlo, quitarle la mancha o lo que sea, es que no lo amabas. ¿Acaso necesitamos en nuestras vidas cosas que estemos dispuestos a tirar así como así?”, dijo Hanson.

Además, dice el grupo, su ropa se ve mejor después de repararla, con bordados creativos.

Un estudio de la Boston University descubre que los videojuegos pueden ayudar a la salud mental.

Un nuevo estudio de Boston University encontró que los videojuegos pueden ayudar a manejar el estrés y construir resiliencia emocional.

WBUR reporta para el New England News Collaborative … que los investigadores esperan que este estudio pueda cambiar la manera en que las personas piensan sobre los videojuegos.

Los investigadores le preguntaron a estudiantes universitarios cómo utilizan los videojuegos para liberar estrés.

Muchos de los participantes dijeron que utilizan juegos de múltiples jugadores para tener interacciones sociales significativas, mientras que los juegos de jugador único brindan un escape del estrés de la vida real.

El autor del estudio Tiernan Cahill dice que hay un estigma negativo con videojuegos porque se los percibe por ser violentos y tóxicos.

Pero él espera que el estudio demuestre cómo pueden permitir que las personas construyan herramientas de resiliencia.

Cahill espera que pronto pueda expandir el estudio al encuestar a jugadores a nivel nacional.

Esto también pasa en NH:

Un hombre de Manchester ha sido sentenciado a 6 meses de prisión después de admitir que se había hecho pasar por un oficial de la policía en Hampton Beach.

Luke Foster alegadamente se acercó a un oficial de policía fuera de turno y a su hija en Hampton Beach el año pasado. El Portsmouth Herald reporta que Foster le preguntó a la hija si estaba en peligro y agarró la parte de al frente de su suéter, como si estuviera hablando con alguien de la ley por la radio.

Supuestamente, se llevó la mano a la cadera, como si fuera a sacar un arma oculta... e intentó arrestar al oficial fuera de servicio... ordenando que pusiera las manos detrás de la espalda.

Foster se declaró culpable de una personificación falsa, un delito de clase B.