Pease usado como parada de combustible en vuelos de deportación a Europa y Asia.

Desde enero de 2026, Portsmouth ha sido utilizado como una parada de recarga para ocho vuelos chárter de deportación que se dirigen a Europa, Medio Oriente y Asia Central, según datos de ICE Flight Monitor, una parte de la organización sin fines de lucro Human Rights First.

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Esto es un cambio de cómo la inmigración federal ha utilizado el aeropuerto. Entre julio y octubre del año pasado, los vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) a través de Portsmouth solían ser llamados “shuffle flights” o vuelos de baraja — transferencias domésticas de detenidos de New England a otros aeropuertos de EE.UU. que quedaban cerca de instalaciones de ICE.

Ahora, estos vuelos chárter son reservados en las aerolíneas privadas Journey Aviation y Omni Air. Empiezan y terminan en ciudades que tienen centros grandes de procesamiento de ICE, y paran en Portsmouth antes de tomar vuelos largos hacia destinos en Europa, Medio Oriente y Asia Central.

Este cambio es preocupante para activistas en New Hampshire, particularmente los dos vuelos de Journey que cargaron combustible en Pease la semana pasada. Los vuelos hicieron un viaje de ida y vuelta desde Phoenix, Arizona, hasta Rzeszów, Polonia, con escalas en Portsmouth y Shannon, Irlanda.

Los activistas de No ICE NH alegan que ambos vuelos deportaron a ciudadanos ucranianos . Añadieron que uno de los aviones que paró en Pease es de un donador prominente de Trump y fue el mismo que se utilizó para deportar a ciudadanos palestinos a West Bank, según una investigación del diario The Guardian.

“No ICE NH afirma que esto fue una violación flagrante de la ley de asilo estadounidense e internacional, que prohíbe el retorno de refugiados a un país donde se enfrentan a un proceso judicial o a un peligro”, dijo el grupo en inglés en un comunicado.

Demandaron que los vuelos se suspendan, que la ciudad brinde alojamiento y transporte para los detenidos y pidieron sanciones legales contra Journey Aviation.

Omni no ha respondido a solicitudes de comentario de NHPR. Como parte de política de la empresa, Journey dijo que no comenta sobre las operaciones de vuelo, acuerdos contractuales, listas de clientes o pasajeros.

“Cualquier solicitud relacionada a la suposición de actividad del gobierno, incluyendo el uso de aviones chárter para propósitos oficiales, debe ser dirigida a las agencias gubernamentales relevantes”, dijeron en el comunicado.

ICE aún no responde a múltiples solicitudes de comentario de NHPR.

Esto es lo más reciente ocurrido en una serie de controversias migratorias en el aeropuerto, incluyendo una de un vuelo operado por Omni Air que fue suspendido en la pista durante más de 12 horas en una tormenta.

Port City Air, el operador en Pease, dijo que todas las decisiones fueron tomadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

“Port City Air no tiene autoridad sobre vuelos que llegan o salen de Pease Airport. PCA está legalmente obligada a servir de manera segura a cualquier vuelo que entra o sale del aeropuerto”, dijeron en un comunicado en inglés.

Traducción por María Aguirre