Nueva clínica en Claremont. ICE libera a mujer ecuatoriana en Vermont.

A continuación, lee las noticias del miércoles 18 de marzo de 2026

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La Corte Suprema de NH anula pruebas clave en el doble homicidio ocurrido en Concord en 2022.

La Corte Suprema de New Hampshire dice que la evidencia clave que llevó al arresto y a la condena de Logan Clegg fue obtenida inapropiadamente.

Clegg fue encontrado culpable en el asesinato de Stephen y Wendy Reid en un sendero en Concord en 2022.

La policía utilizó datos celulares de Verizon para rastrearlo en Vermont.

Pero los abogados de Clegg argumentan que los detectives de Concord tuvieron que haber aplicado una orden de búsqueda.

La Corte Suprema acordó en un fallo unánime el martes. El caso se llevará a cortes menores para más audiencias.

Los trabajadores de la TSA comienzan a abandonar sus puestos de trabajo en Boston Logan, y en otros sitios en New England

30 trabajadores de la Administración de Seguridad de Transporte de todo New England o TSA por sus siglas en inglés, han renunciado a sus trabajos mientras un cierre gubernamental parcial empieza un segundo mes.

Mike Gayzagian es el presidente local del sindicato de TSA.

Él dice que la mayoría de las renuncias se han dado en Boston Logan.

“Es un golpe devastador para la moral, y la gente está realmente decepcionada. Y muchos de ellos, al ser el segundo cierre desde noviembre, se están replanteando si quieren o no seguir trabajando en la agencia”, dijo Gayzagian.

Esta semana marca la primera vez desde que el cierre comenzó de los trabajadores de TSA sin dinero de sus pagos.

Un vocero de Logan dice que el aeropuerto aún tiene suficientes trabajadores de TSA para realizar el trabajo. Pero Gayzagian dice que podría no ser el caso si el cierre continúa.

“Ley Charlie” tiene su primera audiencia, son grupo de apoyo y contrincantes

El Senado de New Hampshire está considerando un proyecto de ley para limitar cómo las escuelas públicas enseñan ciertas materias.

El proyecto, Ley para contrarrestar el odio y el adoctrinamiento izquierdista revolucionario en la educación, o Ley CHARLIE, recibe su nombre en honor al activista conservador fallecido, Charlie Kirk.

Prohibiría que las escuelas enseñen teoría de raza crítica, asuntos LGBTQ o cualquier cosa que el proyecto considere divisivo o adoctrinamiento anticonstitucional.

Durante una audiencia el martes, los senadores escucharon a los que apoyan el proyecto, quienes dijeron que esto eliminaría material objetable de los salones de clase. Pero algunos oponentes, incluyendo al miembro de la junta escolar de Manchester Jim O'Connell, dijeron que el proyecto no abarca el problema real.

"Y si la gente del estado no habla de ello... indica claramente que esto no es algo que preocupe mucho a la gente del estado de New Hampshire", dijo.

El proyecto de ley arrasó en la Cámara el mes pasado. La oficina de la fiscalía general dice que se opone en base a las preocupaciones constitucionales.

Ayotte veta el proyecto de ley bipartidista sobre el reciclaje de pintura, calificándolo de impuesto sobre las ventas.

La gobernadora Kelly Ayotte ha vetado un plan bipartidista de crear un programa de reciclaje de pintura. Ayotte dice que el programa crea un impuesto de venta, el cual crea disputa entre los que están en contra.

Ayotte anunció su rechazo al proyecto sin un mensaje tradicional de veto … Ella escribió “ningún impuesto a la venta” en tinta roja en el proyecto y lo subió a redes sociales.

A principios de este año, había dado a entender que era probable un veto, pero nunca se pronunció al respecto mientras los legisladores debatían el plan de reciclaje de pintura.

Karen Ebel, Demócrata de New London, es la principal autora del proyecto de ley vetado, que insiste en que no es un impuesto.

"No es un impuesto sobre las ventas. No hay dinero que vaya al estado. Si miras la nota fiscal, no hay absolutamente nada que involucre al estado", dijo Ebel.

Bajo el proyecto vetado, los fabricantes de pinturas pagarían una tarifa por galón por pintura vendida en NH. Con el ingreso entrando a PaintCare, la organización sin fines de lucro recogería la pintura no deseada. PaintCare fue lanzada en Oregon en 2009, pero ahora opera en otros 10 estados, incluyendo Maine, Vermont y Rhode Island.

Abre una nueva clínica en Claremont para tratar abuso de sustancia

Una nueva instalación que busca brindar cuidado accesible para tratar el desorden de consumo de sustancia abrió en Claremont, el lunes.

El doctor Luke Archibald es el jefe sectorial de psiquiatría de adicción en Dartmouth Health. Él dice que espera que esto haga que la atención médica sea más accesible, ya que un tercio de los pacientes del centro de Dartmouth Health en Lebanon vienen de Claremont.

“Pero muchos tienen obstáculos para asistir a muchas citas por transporte, organización de traslados y la posibilidad de llegar de forma regular y constante”, dijo.

El programa es parte del sistema New Hampshire Doorway lo cual ayuda a las personas a encontrar asistencia con la recuperación de consumo de sustancias.

Los pacientes pueden entrar y acceder al apoyo de enfermería, administración médica, terapia individual o sesiones de terapia grupal.

Un juez libera a una mujer ecuatoriana detenida por ICE

Una mujer ecuatoriana capturada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en su hogar en South Burlington, Vermont, la semana pasada … ha sido liberada.

Esto se dio después de que un juez federal ordenara que no había una buena razón para su detención.

Johana Patin Patin de 31 años se lanzó a los brazos de su esposo después de una audiencia el lunes en Burlington.

Una multitud de gente celebraba fuera de la corte apoyando a Johana.

Los agentes de ICE habían estado buscando a un hombre mexicano en una casa en Dorset Street el miércoles pasado, quienes creen que huyó temprano ese mismo día … pero no lo encontraron.

En lugar de él, arrestaron a Patin Patin, su hermana y una tercera persona de esa casa por entrar al país de manera ilegal.

Las hermanas entraron a EE.UU. en la frontera sur en 2023, y tienen solicitudes pendientes de asilo. Los abogados de los tres rápidamente presentaron peticiones judiciales para su liberación. Johana Patin Patin fue la primera en ser gestionada y liberada.