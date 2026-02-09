Comienza juicio de ley de registro de votantes en NH. Estudiantes de NH caminan en contra de ICE.

A continuación, lee las noticias del lunes 9 de febrero de 2026

Estudiantes de secundaria de NH protestan en contra de actividad de ICE en el país con caminatas alrededor del estado

Alrededor de 250 estudiantes de la secundaria Oyster River High School participaron en una caminata el viernes para protestar en contra de la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, alrededor del país.

Indepth New Hampshire reporta que los estudiantes de secundaria de la Universidad de New Hampshire marcharon en Main Street.

Los estudiantes en las secundarias de Nashua y Concord también realizaron caminatas en las últimas semanas para protestar en contra de la actividad migratoria.

Elena Eberwein / NHPR Un cartel hecho por un estudiante de secundaria en Nashua en una huelga estudiantil para protestar contra la aplicación de las leyes federales de inmigración. Este dice: "Mis padres lucharon por mi futuro, ahora yo lucharé por el de ellos".

Comienza juicio de ley de registro de votantes de New Hampshire

Esta mañana comienza en un tribunal federal un juicio de alto riesgo sobre la ley de registro de votantes de New Hampshire.

La ley requiere que cualquiera que se registre por primera vez para votar en New Hampshire muestre su acta de nacimiento o pasaporte para demostrar que es ciudadano americano. La política es considerada una de las más estrictas de la nación.

Los que la apoyan dicen que es una regla razonable y necesaria para proteger la integridad de las elecciones estatales.

Previamente, los posibles votantes podrían firmar declaraciones juradas legalmente vinculantes si no llevaban ciertos documentos a las urnas.

La ACLU y la Liga de Mujeres Votantes están demandando la constitucionalidad de la ley, argumentando que es injusta para ciertos votantes, y eventualmente impide que participen residentes de New Hampshire que sí deberían ser elegibles..

Se espera que el juicio dure dos semanas.

La energía eólica reduciría el riesgo apagones en New England, según un estudio

Un nuevo análisis muestra que los vientos de invierno en New England son lo suficientemente constantes como para que la energía eólica marina desempeñe un papel importante en la combinación energética de la región.

La organización sin fines de lucro Union of Concerned Scientists, la cual apoya la energía eólica, condujo el estudio.

La analista senior de energía Susan Muller dice que si Vineyard Wind y Revolution Wind --dos proyectos de la costa de New England -- hubieran sido completamente opcionales el invierno pasado, hubiera reducido el riesgo de apagones de energía de alta demanda por un 55 por ciento.

“Habríamos tenido entregas de 1,000 megavatios de manera constante durante varios días seguidos, lo cual es realmente muy valioso para el sistema eléctrico de New England”, dijo Muller.

I-S-O New England, la corporación sin fines de lucro que opera la red regional, dice que New England debería tener suficiente energía para cumplir con la demanda este invierno, pero postergar las granjas de vientos incrementa los costos y el riesgo de una interrupción energética.

En Vermont, echar más leña al fuego se está volviendo más difícil y costoso para algunos este invierno

Algunos residentes de Vermont que dependen de los hornos de madera podrían tener complicaciones para calentar sus hogares. Vermont Public reporta para el New England News Collaborative, la madera seca asequible es escasa.

La madera seca Kiln está disponible en ciertas partes del estado. Pero en más de $400 dólares por cuerda, más el envío, resulta caro. La menor cantidad de leñadores y personas dispuestas a entregar leña agrava la escasez y eleva el costo.

La madera que no ha tenido tiempo de curarse cuesta menos, pero quemar algunos tipos puede dañar gravemente las estufas y chimeneas.

Un estudio se dedicará a investigar los impactos en la salud del desmantelamiento de una planta nuclear en Mass.

Un grupo de doctores e investigadores estudiarán los impactos de la central nuclear desmantelada de Pilgrim, en Plymouth, Massachusetts, en las comunidades cercanas.

Recibieron 700 mil dólares en financiamiento federal otorgado por el Congreso.

WBUR reporta para el New England News Collaborative… La Central Nuclear de Pilgrim cerró en 2019, y sigue en proceso de ser desmantelada.

Los investigadores pondrán monitores de radiación en el área y recogerán muestras de sangre de los residentes para revisar los niveles de radiación.

El grupo Greater Boston Physicians for Social Responsibility está realizando el estudio.

La doctora Brita Lundberg, parte de la junta, dice que se conoce poco sobre los impactos de salud de desmantelar una planta de energía nuclear.

La exposición a la radiación aumenta el riesgo de cáncer.

Esto también pasa en NH:

El departamento de Pesca y Recreación reportó algunos choques de motos de nieve y rescates durante el fin de semana, y dos personas fueron arrestadas por manejar las motos bajo efectos del alcohol.

Tarde en la noche del viernes, Zachary Whittemore de Massachusetts fue herido después de que chocara con un árbol en Moultonborough... y un helicóptero tuvo que transportarlo al centro médico Dartmouth-Hitchcock para que reciba tratamiento. También fue arrestado y acusado con cargos por manejar bajo la intoxicación.

La misma noche, Tyler Otoole de Connecticut viró su vehículo de nieve en Pittsburg, cuando los oficiales de Pesca y Recreación respondieron, los arrestaron por intoxicación también.